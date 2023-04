¡Confirmado! Yandel se incorpora al cartel de LOS40 Primavera Pop 2023

El pasado sábado Tony Aguilar anunciaba en Del 40 al 1 la incorporación a LOS40 Primavera Pop de Nathy Peluso, Chanel, Emilia y Ptazeta. Cuatro artistazas con poderío que llegaban para completar un cartel de lo más variado.

Pero ahí no quedaban las sorpresas de última hora. Podemos confirmar que tenemos otra incorporación de última hora que nos hace especial ilusión. Yandel se une al festival por excelencia de esta estación de tanta revolución. Lo han confirmado nuestros compañeros de Anda Ya! esta misma mañana.

El artista portorriqueño llegará a España en un dulce momento para él. Acaba de estrenar en Netflix, La Firma, un reality de música urbana en la que él forma parte del jurado junto a Rauw Alejandro, Nicki Nicole, Tainy y Lex Borrero.

Y es que parece que Yandel está dispuesto a descubrir nuevos talentos, no solo en la plataforma audiovisual, ya lo demostró a principios de año con el lanzamiento de su último álbum Resistencia, donde le veíamos acompañado por nuevas voces y grandes promesas como Farina, Tiago PZK o Young Miko.

Además, sigue dando conciertos con su media naranja profesional, Wisin. La colaboración que hicieron ambos con Rosalía, Besos mojad2 sigue escalando posiciones en la lista Billboard. Todo un lujo tener a Yandel en LOS40 Primavera Pop.

Una fiesta para todos

La cuenta atrás ya ha comenzado y el 14 y 15 de abril llegarán en un abrir y cerrar de ojos lo que nos permitirá disfrutar de dos eventos espectaculares primero en Madrid y luego en Rubí (Barcelona).

Con el buen tiempo, el relax que nos deja la Semana Santa y las ganas cada vez mayores de que llegue el verano, es momento de celebrar y disfrutar y qué mejor que hacerlo con este festival pop que todo el que ya se ha pasado algún año por ella puede certificar que es un subidón total.

Eso sí, si quieres comprar una entrada, llegas tarde porque se agotaron en seguida y es que hay muchos pendientes de su venta para no perderse la oportunidad. Queda una opción, pero tienes que ser del Santander Smart Bank o hacerte cliente, a través de la página web santandersmartbank.es (donde además puedes consultar toda la información). ¡Date prisa porque quedan poquísimas!

Pero no desesperes si te has quedado sin entrada porque eso no significa que tengas que perderte el festival de la temporada. Pronto informaremos de dónde y cómo podrás seguir el evento desde donde tú quieras.

Un cartel variado

Más de una veintena de artistas han confirmado su participación en este festival. Deseando estamos de ver a Lola Índigo o Ana Mena presentando sus nuevos trabajos.

Aparte de los ya mencionados, también estarán Sam Ryder, Álvaro de Luna, Nil Moliner, David Bisbal, Abraham Mateo, Pablo López, Beret, Vicco, Marc Seguí, Leo Rizzi, Marlon, Depol, Bombai, Polo Nández y Walls.

Ahora sólo nos queda esperar y prepararnos lo mejor posible para vivir esta auténtica fiesta.