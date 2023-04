Planes musicales para disfrutar de la Semana Santa de 2023 con mucho ritmo

La música es lo que nos mueve y aunque creas que no, está en todas partes. Ya puede ser Semana Santa, verano, Navidad, el puente de mayo o cualquier otro tipo de festivo o época vacacional que, si eres un verdadero amante de la música, seguro que no quieres perder la oportunidad de sumarte a cualquier plan que encaje con tus gustos y en el que el eje central sea un espectáculo musical. Pero tranquilo, porque si lo que buscas es diversión con ritmo, desde LOS40 te proponemos distintas ideas para que disfrutes durante estos días festivos de las mejores propuestas musicales que existen en este país. ¡Ah! ¡Y si no puedes acercarte a ninguna de ellas, enciende la radio y te llevamos el plan a casa, porque los mejores éxitos no descansan!

1. Disfrutar de un musical en Madrid o en Barcelona

Si te has acercado hasta la capital o has decidido pasar la Semana Santa en Barcelona, una muy buena opción para disfrutar de un rato entretenido y verdaderamente emocionante es acudir a ver un musical.

En Madrid, además del clásico de El Rey León, se acaba de estrenar el musical de Aladdín, otra obra basada en las películas de Disney muy aclamada por el público y la crítica.

Además, estos días también se pueden ver títulos como Mamma Mia!; La historia interminable; We Will Rock You, el Musical, Malicnhe, Los Puentes de Madison, La Llamada, El Musical de los 90s, Les Luthiers, Más tropiezos de Mastropiero; El Imitador; Charlie y la Fábrica de Chocolate y, con funciones que arrancan ya de cara al fin de semana, también Mi madre, Serrat y yo, Peter Pan, el Musical, The rhythm of the night de Dj Nano y Encanto, tributo Musical, entre otros.

Por su parte, en Barcelona se podrán ver Pretty Woman, La Jaula de las locas, Como una canción de los 80, L'alegria que passa, y Tuelf Pints, el musical más Eurovisivo.

2. Ir a de festival a Benicàssim (Castellón), Alicante, Cádiz o Bilbao

La Primavera ya ha llegado e incluso antes de que LOS40 celebre el festival inaugural de la temporada, LOS40 Primavera Pop 2023, este próximo fin de semana, entre los días 6 y 8 de abril, la ciudad de los Festivales de Benicàssim (Castellón) acogerá al Sansan Festival, un evento en el que disfrutar de la música en directo como nunca con bandas como Lori Meyers, Carolina Durante, Dorian, Viva Suecia, Sidonie y Phoenix y artistas de la talla de Zahara, Guitarricadelafuente, Xoel López, Alizz, Leiva y muchos más.

Aunque queda muy poco para que arranque este festival, todavía se pueden comprar algunos abonos para disfrutar del SanSan al completo en entradas.los40.com, así como entradas de día si lo que prefieres es ir a ver solo a alguna de las bandas.

Por otro lado, en Alicante se celebrará también durante el fin de semana el Negrita Music Festival de 2023, un festival que contará con las actuaciones de Bad Gyal, Delaossa, Dellafuente, Juan Magán, Kaydy Cain, Yung Beef, Maikel Delacalle y muchos artistas urbanos más.

Además, en El Palmar (Cádiz) se celebrará el 8 de abril el Güena Onda Festival, con las actuaciones de Bombai, Paul Alone, Ramon Mirabet y Elissandeli Dj y en Bilbao tendrá lugar el Bilbao Basque Fest, un festival que mezclará el cine, la tradición, las actividades en familia y la música vasca con sesiones de djs y actuaciones de bandas como Micky & The Buzz, Señor No y Arima.

3. Disfrutar de un concierto en cualquier parte del país

A la música no la para ni la Semana Santa. Por eso, en muchas ciudades del país, incluidas las más turísticas, durante los próximos días se celebrarán conciertos de todo tipo. Te dejamos aquí algunos de ellos: