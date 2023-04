Risto Mejide pide perdón a Esther Aranda ('OT'): "Este Risto que ves no es el mismo que hace 15 años"

Estamos acostumbrados a que Risto Mejide nos sorprenda con preguntas incómodas o delicadas, con confesiones inesperadas de invitados o con secretos que salen a la luz. Pero lo que ocurrió en su último programa de Viajando con Chester fue inédito.

Han pasado 15 años desde una de las ediciones de Operación Triunfo más polémicas. Por aquel entonces, el presentador ejercía de miembro del jurado del programa y hubo una de las concursantes con las que mantuvo más de un encontronazo: Esther Aranda. La misma que en la noche del martes se sentó frente a él en el sofá.

"Gracias por acceder, has sido una petición mía", empezó diciendo Mejide: "Eres la primera persona que se sienta aquí, tras haber sido juzgada por mí". Además, el presentador quiso dejar claro que, como todos sus invitados, Aranda no ha cobrado por asistir al programa.

Han tenido que pasar 15 años, pero aquí tenemos las disculpas de Risto Mejide a Esther Aranda.



Pero Esther Aranda tenía muy claro que si accedió a ir a Viajando con Chester fue para cerrar, de una vez por todas, esa herida abierta: "Tenía 20 años, era una niña. Nueva en todo. Lo pasé mal en aquel momento. Los castings me salieron muy bien pero en la Academia me puse muy nerviosa. En la gala 0 me metiste mucha caña y a raíz de ahí se lió parda. Me machacaste a tope y siempre me ha perseguido la pregunta de '¿este tío por qué es tan capullo conmigo?' ¿Por qué conmigo, tío?".

La explicación de Risto Mejide fue: "Yo odiaba ese formato con todas mis fuerzas. Se lo dije así a los productores [...] Mis enemigos no erais vosotros. La prueba es que me enfrenté a los dos productores jefes, no me hablo con ellos, también con el presentador. Me metí para destruirlo".

"Me iba hecha una mierda", recalcó Aranda, advirtiendo al presentador de que ahora, en la actualidad, ese tipo de comportamientos no se repetirían. "Cuando me bajaba del escenario la gente me abucheaba. A día de hoy nadie lo permitiría, ni el público. Se te hubiera tachado de mi cosas. Aquello era un circo, que se permitieran esas valoraciones a una cría de 20 años. Yo no podía con la presión y no podía irme por la penalización, pero me hubiera ido", añadió.

Hoy, en nuestra sección ‘Qué fue de…’:



Ante estas revelaciones de la ahora empresaria, Risto Mejide hincó rodilla y quiso disculparse por ese pasado del que aseguró no sentirse orgulloso: "Tampoco me arrepiento porque es lo que me ha hecho que hoy a esté aquí. Pero habría que hacer un examen de por qué una figura como la mía lo petó tanto".

"Este Risto que ves no es el mismo de hace 15 años. Lo siento mucho, de verdad, que ojalá no hubieras tenido que pasar por eso", reflexionó él.

¿Qué pasó realmente entre Risto Mejide y Virginia?

Esther Aranda no fue la única en el punto de mira de Mejide, también estuvo otra compañera, Virginia Maestro, a la que se consideraba como la favorita. Risto, por primera vez, ha querido hablar de ella.

"Tomé la causa de Virginia para ir contra la productora también, le dije que no se fiara nadie. El moving que le hacíais entre todos era increíble...". Pero eso no fue todo, el presentador quiso ir más allá en sus confesiones:

"Voy a decir algo que nunca había contado. Había otra chica que era la favorita del productor, me dijo que era la que tenía que ganar y fue el inicio del fin de mi relación con él. Yo tenía que aplicar mi criterio, no lo que me decía él. Me venía a condicionar y yo no iba a votar a la que me dijera. Fue cuando empecé a defender a Virginia del acoso de la Academia y del resto de producción. Y esa fue la que ganó, por encima de Pablo López, pero la hizo ganar el público no yo".