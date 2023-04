Esta semana la ceremonia de salvación deja a dos concursantes felices en ‘Supervivientes’, los esperados

La semana pasada, Jorge Javier Vázquez le anunciaba a Alma Bollo que era nominada directa en Supervivientes por no haber cumplido su penitencia de dormir sola en el bosque. La audiencia votó entre posibles castigos y ese fue el elegido.

A ella se sumaban Asraf Beno, Adara Molinero, Jonan Wiergo y Raquel Mosquera. Este martes, en Tierra de nadie dos de ellos han podido respirar tranquilos al saberse salvados.

En el barco protagonista de la ceremonia de salvación solo caben cuatro, así que uno de ellos se quedaba sin subirse a él y permanecía nominado hasta el jueves. Ese primer concursante que se quedaba sin la esperanza de una salvación era Raquel.

El resto subían al barco muertos de frío porque había mucho viento y el agua estaba fría. Entre tiritonas, fueron cayendo al agua dos de ellos. La primera en caer fue Alma. Le siguió Asraf, dejando como salvados a Jonan y Adara que no cabían en sí de emoción.

Emocionados y agradecidos

Los gritos de Adara se oían a kilómetros de distancia. No dudaban en abrazarse y darse la enhorabuena. Ella tomaba la palabra, en primer lugar, para pedir disculpas a los canarios porque en la prueba de cultura general no había sido capaz de escribir ni un solo nombre de una de sus islas. “Ese juego me pone muy nerviosa, pero los quiero muchísimo”, decía a modo de disculpa.

“Gracias por salvarme, esto es una pasada. Lo estoy viviendo a tope. Me considero una guerrera y quiero seguir dándolo todo, gracias”, decía gritando a todo pulmón.

Jonan también daba las gracias y añadía que “mi montaña rusa sube, baja, sube, baja, estoy un poco cucú, pero mil gracias a toda la gente que me apoya, si estoy aquí es por algo y espero que la gente me esté conociendo de maravilla y esté transmitiendo lo que yo quiero transmitir, muy fuerte”.

Ellos se quedan tranquilos. La expulsión está entre Raquel Mosquera, Alma y Asraf, que el jueves recibirá la visita de Isa Pantoja. Veremos si para volver juntos o no.