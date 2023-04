Yaiza Martín se convierte en la nueva concursante de ‘Supervivientes’ y se reencuentra con Ginés

El pasado domingo en Supervivientes: Conexión Honduras vivimos un nuevo capítulo del culebrón que hay montado con el convulso estado sentimental de Ginés Corregüela. Se fue a Honduras enfadado con su ex mujer Isabel y su hija y dejando en plató para defenderle a su actual novia, Yaiza Martín. Y por el camino apareció una tercera amante.

El domingo el rey del bocadillo se reencontraba con su ex mujer y su hija que habían volado a Honduras para darle ánimos y dejarlo claro que le estaban apoyando desde España. Dejaban una puerta abierta a una futura reconciliación y Ginés dejaba claro que, si tenía que elegir entre su ex mujer y Yaiza, ganaba la primera con la que había compartido 32 años de matrimonio.

En ese momento Ion Aramendi le ofrecía a Yaiza la oportunidad de volar a Honduras para que Ginés le dijera eso mismo a la cara y ella aceptó. Este martes hemos visto ese reencuentro y la historia ha sufrido un giro de guion.

Reencuentro

“Esta relación la teníamos desde hace un tiempo y teníamos un proyecto hecho y la estoy presentando ahora mismo como mi pareja”, decía Ginés cuando se reencontraban con sus compañeros de reality. Palabras que fueron muy aplaudidas y que dejaron en shock a más de uno.

“Ginés, eres de las pocas personas que todavía tienen la capacidad de sorprenderme”, reaccionaba Carlos Sobera, “¿te has planteado alguna vez que lo tuyo es el poliamor?”.

El presentador le recriminaba que él as quería a todas para él. “No, yo la quiero solo a ella, aquí me planto”, aseguraba Ginés. “Pero el domingo te habías plantado ya con tu ex. Y ahora te plantas con Yaiza. Es que veo que te presento a otra y te vas a plantar con ella, lo estoy viendo”, le decía Sobera.

“Yo creo que todos merecemos nuestro lugar y él me lo tiene que dar. Yo sé, cuando él me mira a los ojos, cómo me lo dice, por eso necesitaba estar aquí. Le toca a él ponernos a nosotras en el lugar que nos corresponde, lo que es pasado, lo que es presente y lo que es futuro y solo lo puede decir él”, añadía Yaiza.

Parece que Ginés apuesta por ella y ese giro de guion no ha gustado a todo el mundo y son muchos los que ya no soportan esa actitud del rey del bocadillo y así lo han expresado en redes sociales.

Nueva concursante

No era la única sorpresa que tenía reservada Yaiza que, sin duda, vivió su gran noche. Tras dejar claro que ella era el actual amor de Ginés, el programa confirmó al resto de concursantes que se convertía en su nueva compañera y, por tanto, concursante de Supervivientes como sustituta de Gema Aldón que tuvo que abandonar tras lesionarse el codo.

Ya lo había adelantado antes Sobera en plató que lo había comentado con la propia Yaiza que aparecía con unas tijeras y ganas de cortar muchas cosas. Antes de verse con Ginés el programa le ponía imágenes inéditas del reencuentro del domingo anterior con su familia.

Unas imágenes en las que Ginés hablaba con sus compañeros sobre la visita que había recibido reiterando la idea de que si su mujer le perdonaba volvería con ella. Algo que le aconseja su amigo Diego que le recomendaba apostar por su mujer que le había demostrado que le quería volando a Honduras: “A la otra la puedes querer mucho, pero tu ex mujer viniendo aquí te ha demostrado que te quiere con locura”.

“Entre ironía, realidad, falsedad, hipocresía y un montón de cosas, hay un pedazo de bocadillo que empape y que va a empapar bien, y a más de una. Pero bueno, estamos aquí para que las cosas se digan siempre a los ojos, con una sonrisa permanente en la cara como yo siempre digo. Y a la cara, que las cosas hay que hacerlas a la cara y ahí estoy yo defendiéndolo, defendiendo lo nuestro y defendiéndome a mí, así que, que siga la función y, como digo yo, que ruede la rueda”, reaccionaba ella tras ver las imágenes.

Antes de reencontrarse con Ginés, el presentador le hacía jurar que no daría información del exterior ni a Ginés ni al resto de compañeros. Y ella lo tenía claro.

Al final, las cosas fueron bien para ella que logró que Ginés le diera su sitio y reconociese públicamente que ella era su amor en estos momentos. Algo que provocó una airada reacción en su hija que alucinaba en plató con el comportamiento de su padre.

“Mi padre lo que ha hecho me parece de cobarde, de cerdo”, aseguraba y le dedicó una serie de calificativos que dejaron claro que Ginés había recuperado su relación con Yaiza, pero había perdido la suya con su hija. “Se ha juntado un payaso con otra payasa, que sean felices”, les deseaba su ex mujer, Isabel.

Miriam no dejó de lanzar descalificativos a su padre y aseguró que si no se marchaba del plató era por respeto al programa. Una actitud que le ha valido muchas críticas.

Veremos cómo sigue este culebrón al que parece que le quedan muchos episodios.