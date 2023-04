Ana Obregón presenta a su nieta y abre un nuevo debate al desvelar que no ha sido madre sino abuela

España quedó impactada la semana pasada al saber que Ana Obregón había sido madre de una niña por gestación subrogada. Veíamos en la revista Hola! imágenes de ella saliendo de un hospital de Miami en silla de ruedas con el bebé en brazos.

Desde entonces la opinión pública ha estado sumida en un doble debate. Por un lado, el de la ética de acudir a la gestación subrogada que, en nuestro país, es ilegal y que para muchos supone la compra de un ser vivo.

Por otro lado, la edad de la madre. Ana acaba de cumplir 68 años, una edad que la gran mayoría considera más propia de una abuela que de una madre.

Quedaba escuchar las explicaciones de Ana Obregón y han llegado esta semana, de nuevo en la revista Hola! donde ha vuelto a dejar impactado al país. Resulta que ha presentado a la pequeña Ana Sandra que no es su hija, sino su nieta. Es hija de su hijo Aless, fallecido hace casi tres años.

Ana Sandra Lequio Obregón

La actriz ha confirmado que la pequeña se llama Ana Sandra Lequio Obregón y nació el pasado 20 de marzo en Miami, tres semanas antes de lo esperado. Eso sí, está perfecta de salud y pesa tres kilos y medio.

“Esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él”, asegura.

Ahora vive por y para la pequeña que reconoce que es buena, comilona y dormilona. Y aunque hace 30 años que ella se convirtió en madre, eso no se olvida y ha vuelto a cambiar pañales, dar biberones y vigilar el sueño de un bebé. Eso ha hecho que hace semanas que no vaya a una peluquería y que las ojeras se hayan convertido en algo permanente en su rostro. Pero está feliz como hace tiempo que no lo estaba.

Considera a su nieta una bendición del cielo y no admite críticas. Asegura que solo alguien que haya perdido a un hijo puede opinar sobre lo que ha hecho.

La última voluntad de Aless

“Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Esto se llama ‘testamento ológrafo’ y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus últimos deseos, aunque, por las circunstancias que sean, el notario no pueda estar presente en ese momento”, explica sobre el origen de lo que ha sucedido.

Narra que cuando le diagnosticaron el cáncer a su hijo, los médicos le recomendaron congelar esperma suyo. El mismo día del fallecimiento de su hijo, Ana tomó la decisión de cumplir el deseo de Aless.

“Lo único que me ha permitido seguir viviendo cada día, cada segundo, es cumplir la misión de traer al mundo a una hija de Aless”, reconoce. Ahora el debate se centrará en si es moral traer a una niña tras la muerte de su padre.

“Cuando sepan la verdad, todo el mundo entenderá que esto no es un capricho. Esto es cumplir el deseo y la última voluntad de mi hijo”, admite. Y no ha sido fácil porque asegura que han tenido que hacer varios intentos para conseguir tener a esta niña en sus brazos.

Una vida nueva

Esta niña le ha cambiado la vida. Reconoce que desde que murió su hijo no ha vuelto a celebrar un cumpleaños o una Navidad, que, de hecho, la pasada Nochebuena la pasó con el room service de un hotel. Pero eso se acabó: “Ahora es mi obligación estar feliz para ella y, además, mi estabilidad emocional, ahora mismo, depende de ver crecer feliz a esta niña”.

No descarta que esta niña pueda tener hermanos en un futuro. “Mi hijo quería tener cinco hijos, así que a lo mejor el niño también llega algún día”, confirma.

Cuando venga a España la niña dormirá en el cuarto de su padre. “Iba a hacerle un cuartito aparte, pero le dije: ‘No. Vas a dormir con tu papá, que te va a cuidar como un ángel por las noches’”, cuenta.

Aunque es su abuela, legalmente es su madre y en cuanto a cómo prefiere que la niña se dirija a ella, lo tiene claro: “Yo creo que me llamará igual que Aless llamaba a su abuela: Bela. Yo voy a ser Bela y en cuanto tenga uso de razón se lo diré. Le diré: ‘Mira, tu papá te deseó y desgraciadamente no está aquí. Está en el cielo. Te deseó tanto y aquí estás, mi vida’. No le voy a mentir. Yo siempre he ido con la verdad por delante”.

Una verdad que está siendo muy cuestionada. Aunque ella no admita las críticas, lo cierto es que las hay y muchas. No todo el mundo entiende lo que ha hecho y las redes sociales se han llenado de comentarios en contra de su proceder.

Ana Obregón es madre y abuela de una niña comprada que ha sido engendrada alquilando el cuerpo de una mujer y utilizando el esperma de un hombre que murió hace tres años.

Todo es obsceno.

Todo es horrible.

El deleznable giro definitivo del neoliberalismo. — Álvaro López (@a1varo_lopez) April 4, 2023 Resulta que Ana Obregón utilizó a una mujer pobre para inseminarla con el esperma de su hijo fallecido. Y ahora, legalmente, es madre de su nieto. La llamada "gestación subrogada" es una aberración propia de Mengele. https://t.co/bD1LntAVUY — PabloMM (@pablom_m) April 4, 2023 Otro claro ejemplo que Ana Obregón está robando los proyectos de su hijo. Reescribe su enfermedad desde su propio punto de vista y se pone en la portada. Ella, siempre ella. YO ya no estaré sola, YO ya soy feliz, YO he escrito su libro, YO he fabricado su bebé. YO y mi egoísmo. pic.twitter.com/A9oee6KUT6 — Miss Riesgo (@missdelriesgo) April 4, 2023 En la exclusiva de 'Hola' de mañana, Ana Obregón dice lo siguiente: "Tengo su cuna. Va a dormir en el cuarto de su papá, de Aless. Le va a cuidar como un ángel por las noches". ¡Qué locura y cuánto egoísmo! ¿Este era el maravilloso futuro que le esperaba a la bebé? Pobre niña… pic.twitter.com/BaNHdaFqkC — Alejandro Vigara (@alejandrovigara) April 4, 2023 Si llega a existir un país que lo consiente , Ana Obregón hubiese clonado a su hijo.

Porque esto no va de legados , esto va de duelos mal gestionados y de personas que no están bien sicológicamente. — La nieta de María 🖤 (@_Lanieta_) April 4, 2023 la hija/nieta de ana obregon cuando en el colegio le pidan que explique su arbol genealogicopic.twitter.com/bU4KGNXeci — 𝐉𝐎𝐓𝐀💫 (@Javi_Salvatore) April 4, 2023 Se confirma que la "hija" de Ana Obregón en realidad es su nieta.



Estoy seguro de que una distopía así no es lo normal en los casos de gestación subrogada pero cuando abres la puerta a que una persona con dinero pueda comprar un ser humano, la opción de que ocurra esto, existe — CristianBilbao (@CristianBilba12) April 4, 2023

Una conexión especial

El día que le pusieron a la niña en sus brazos no podrá olvidarlo nunca, tras el nacimiento de su hijo, ha sido el momento más especial para ella. “En cuanto me la pusieron en mis brazos, empecé a llorar con unas lágrimas impresionantes, que me salieron de dentro, y hasta las enfermeras que estaban alrededor se emocionaron. Nunca habían visto una reacción así. Yo no podía parar de llorar de emoción y de felicidad”, relata.

“Es como que abrazo a mi hijo, porque en el fondo estoy abrazando a mi hijo. Es lo único que me queda vivo de él”, asegura sobre lo que siente cuando abraza a la niña.

Cree que en un mes o así podrá volver a España con todo el papeleo acabado. Más o menos cuando sale el libro que empezó a escribir su hijo y que ha terminado ella y cuyos beneficios irán destinados a la fundación que gestiona para la investigación del cáncer.