Iván Perujo recuerda su reto con Bustamante en ‘La velada del año’ y sus entrenamientos con Dani Martín o Malú

Si hay un entrenador de renombre entre las celebs, ese es Iván Perujo. Por sus gimnasios han pasado gran número de rostros de Mediaset que incluyen a Gianmarco Onestini, Cristina Porta, Alejandro Nieto, Ignacio de Borbón o Tania Medina que, además, aparece en la portada de su libro: Culo arriba. El método para conseguir unos glúteos perfectos en 30 días.

También han pasado por sus centros varios músicos que, como el resto, han supuesto un reto para él, especialmente David Bustamante al que entrenó para La velada del año 3.

De todo eso hemos hablado con él y hemos sacado en claro que, pese a vivir rodeado de todo ese postureo, tiene unos valores que le alejan bastante de esa farándula que le ha hecho tan popular.

En este trabajo con las celebs, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has tenido que enfrentar?

Probablemente el de David Bustamante en La velada del año. No solo por él sino por el tiempo que nos dieron de preparación que fue super escaso, fueron cuatro o cinco semanas. Cambiar la cabeza a alguien como David, que estaba en una dinámica de trabajo con sus obras de teatro a viajar y estar 24 horas con él para conseguir el objetivo llevándole su comida, su entrenamiento, su descanso… fue super potente, super intenso, y lo conseguimos. Pero fue difícil porque en una persona con alma de deportista la disciplina la tienen más inculcada, pero en este mundo de la farándula es muy difícil encontrar gente disciplinada. Fue un reto en toda regla y fue intenso, pero estuvo muy bien.

¿Has cogido a alguien para La velada del año 3?

Recibí la oferta para ir yo. Lo estuve pensando hasta hace poco, pero ahora en mayo hago un reto en República Dominicana para ayudar a un niño malito y no tengo tiempo y el poco que tengo, de noche, de día o cuando sea, es para hacer la bici y conseguir ese objetivo del niño. Y a las dos semanas de llegar es la Velada. No es lo mismo subirte a la bici, aunque sea un palizón, que subirte a darte de palos. No hay tiempo para las dos cosas y lo del niño lo tenía ya todo cerrado, así que tuve que decir que no.

Bueno, siempre habrá una Velada del año 4.

Siempre y más porque cada vez hay más youtubers y gente de Twitch que empieza a hacer estas cosas, ya no solamente va a ser Ibai. Esto se va abriendo. Pero es mejor hacer una cosa bien que dos mal.

Hablabas de tu reto solidario en República Dominicana y una de las cosas que llaman la atención es que más allá de los músculos y el famoseo, detrás hay un profesional que se preocupa de transmitir valores en sus redes sociales y no suele ser lo más común, ¿no?

Con la mano en el corazón. Yo tengo redes y esas cosas porque tienes que tenerlas y vivo de eso, también, pero hay veces que me encuentro tan distante y tan lejos de tanto postureo y artificio que, a veces, no me siento ni cómodo porque, para mí, la vida son otros valores. Tengo dos hijos y siempre pienso, cuando subimos cualquier material, ‘si ellos lo viesen, qué pensarían de mí’. Procuro tener una vida sana, un material sano y, sobre todo, de respeto a todo el mundo.

¿Algún músico más que haya pasado por tus manos?

Sí, sí. He tenido a Malú, a Dani Martín…

Dani Martín sería otra buena opción de Velada del año porque a él que le gusta el boxeo, encajaría.

Sí, lo que pasa que yo creo que él es un alma muy noble. Creo que es muy buena gente y todo este rollo le sobrepasa. Está ahora en un punto de tranquilidad, pero claro que sí porque es deportista.

A la que no veo tan deportista es a Malú, ahí tiene pinta de que tuviste trabajo duro.

Ahí tuve trabajo, pero, sobre todo, psicológico. Para mí, una de las funciones en mi vida, aparte de entrenar, es hacer la vida a la gente lo más fácil posible. Me gusta que la gente esté feliz y que cuando estén trabajando conmigo estén bien, hablando de cosas positivas. Me gusta que haya armonía y buen ambiente. Yo voy a casa de mucha gente potente como pueda ser Isabel Preysler o Vargas Llosa, mucha gente de este perfil. Vas a sus casas y te metes en sus vidas porque ellos no van a ningún lado, son de un perfil socio cultural político empresarial y es otro rollo.

Nada que ver con los chicos Mediaset.

No, nada que ver. He entrenado mucho tiempo a los Aznar o a Cristina Cifuentes. Al final, tú estás en sus casas y ves, oyes y cuántas veces me han llamado del Sálvame para hablar y jamás me traicionaría a mí mismo. Jamás, ni aunque me pusieran un cheque en blanco. Y me han llamado infinidad de veces. Hay veces que he ido a casas de clientes y no entrenas, sino que hablas.

Volviendo a la música, ¿es motivadora para entrenar?

No es que sea motivadora, es que es esencial. Un entrenamiento sin música, no sé…

¿Qué tipo de música pones en los entrenamientos?

Tenemos una música estipulada, en su punto, porque al final es, me pones esto, me pones lo otro, y no, porque si no, no dejaría de poner todo el día reguetón y yo, como que no, paso.

Entonces, si reguetón no, ¿cuál es la mejor música para entrenar?

Música que te active, que te motive, pero, en general, tiene que ser música potente. Comercial, pero más rollo house, que la gente, en general, no reconoce.