Mónica Carrillo desvela que compuso parar David Bisbal y que sacará tema con Veintiuno

Mónica Carrillo se cuela en millones de hogares cada fin de semana junto a Matías Prats para informarnos de toda la actualidad que hay en el mundo. Pero, además, es escritora y acaba de lanzar El viento nos llevará, una recopilación de microcuentos. Por si fuera poco, está dando sus primeros pasos en su faceta como compositora.

Es una melómana que ha compuesto para David Bisbal y que está a punto de lanzar su primer tema con Veintiuno. Además, es una gran amiga de Joaquín Sabina. De todo eso hemos hablado con ella.

Conexión con Joaquín Sabina

“A Joaquín le conocí hace muchos años y, aunque parezca, evidente, conocí a Joaquín en un bar y me parece maravilloso porque dónde podía conocer a Joaquín, pues en un bar. Luego tenemos una relación fluida y quedamos en su casa y en bares también, pero el inicio fue ahí. Tengo una foto de aquel día y es en un bar”, cuenta sobre el origen de su amistad.

“Nuestro punto de conexión es la admiración. Yo le pedí una entrevista a Joaquín y le lancé un soneto, porque hay que ser osado en la vida. Se lo mandé a través de Jimena. Y lo bueno es que él me devolvió respuesta con otro soneto y yo le envié otro y me volvió a responder con un soneto”, recuerda sobre la particular manera en la que se pusieron en contacto.

Ahora son buenos amigos: “Es un privilegio poder ser amiga de una persona a la que llevo toda la vida admirando y de la que intento aprender toda la vida porque ahora que, por ejemplo, estoy muy metida en la composición de letras y me doy cuenta de la dificultad y ves que a él… cuando escuchas una canción de Sabina, parece que es sencillo porque cuenta cosas de una manera tan certera que dices: ‘Pero esto, cómo ha sido capaz de decir tanto en tan poco’. Me parece un crack. La música, la poesía, es eso, es el arte de, en algo tan conciso, que ese disparo te perfore el corazón y te haga sentir muchísimas cosas o despierte una emoción que estaba latente o adormecida y dices, has puesto en palabras, justo lo que yo sentía. Eso es magia”.

Es defensora de la colaboración que mantiene en los últimos tiempos con Leiva. “Joaquín ha demostrado ser una persona muy inteligente porque siempre se ha rodeado de personas que le suman y en este caso, Leiva, la producción de estos discos yo creo que le ha aportado esa sabia nueva que ha sabido conectar muy bien. Y ahí Leiva lo ha hecho muy bien porque uno, cuando empieza a trabajar con una persona, lo importante es adaptarte y no es lo que a mí me gustaría que hicieras, sino sabiendo que eres tú el que lo va a cantar, me amoldo a ti. Y yo creo que ha sumado y ahora, esto que se dice tanto de las sinergias, creo que esta vez de verdad que sí podemos hablar de un tándem que ha funcionado de manera redonda”, valora sobre esta relación.

Componiendo con Diego, de Veintiuno

Ahora está ilusionada con su faceta de compositora. Ha formado un buen tándem con Diego, el cantante de Veintiuno. “Mi sinergia con Veintiuno, los conocí a través de las redes, escuché una canción, me enamoré y empecé a investigar, que es lo que hago siempre con la música y escuché varios temas, el disco del tirón y entramos en contacto Diego y yo y estuvimos meses escribiéndonos, sin conocernos, peloteando con letras y música y finalmente dio sus frutos y en breve espero que lo podamos tener en plataformas”, desvela sobre su relación.

Han compuesto juntos Ni te imaginas, “un tema que nace de ese peloteo que tuvimos durante un tiempo Diego y yo de mandarle yo letras y de intentar él ponerle música. Finalmente, él también es muy intuitivo y a través de microcuentos míos, cogió y rescató algunos versos que yo ya había lanzado y me dio la sorpresa un día y me lanzó Ni te imaginas, y me quedé tan emocionada. Ahora con motivo de El viento nos llevará, he escrito otra letra que se llama El viento que, en cuanto la tengamos lista también es casi seguro que la compartamos”.

“Estoy feliz, emocionada, porque me parece un sueño que algo que nace de un momento tan íntimo, -esto me pasa con los libros, cuando veo que un microcuento golpea, para mí es muy gratificante-, pero claro, cuando ves que se te devuelve en forma de canción y ves que la música también te emociona a mí me parece… porque yo soy muy melómana, yo tengo una banda sonora vital y poder formar parte de la banda sonora vital de otras personas me parece un gran privilegio”, valora sobre lo que supone para ella ser compositora.

Letra para David Bisbal, entre otros

No es la primera vez que compone, ya lo había hecho antes, aunque de momento, no había salido nada publicado. “Yo ya había compuesto algún tema, me había pedido David Bisbal o Raphael me habían pedido algunas letras, pero nunca habían sido seleccionadas para editarse en un disco. Quedan ahí, yo las tengo, pero a ojos del oyente no han existido, pero yo ya llevo años haciendo eso. Además, con el tipo de microcuentos que hago, cada vez voy buscando más la musicalidad y con Veintiuno ha surgido de manera muy natural, con Diego en concreto, y nos lo estamos pasando como niños pequeños porque él compone letra y música, no tiene ninguna necesidad de que nadie le haga letras. Pero eso es lo bueno, que es enriquecedor porque es una cosa nueva también para él, con lo cual, estamos haciendo un tándem también muy bonito que va a dar sus frutos”.

Lo de David Bisbal no salió y en alguna ocasión han tenido oportunidad de comentarlo. “Hace no mucho encontré las maquetas y le dije, ‘mira lo que me ha aparecido, por favor, rescatemos esto’. Pero ten en cuenta que ellos cuando sacan disco, son diez temas, pero quedaron bonitas. Es otra forma de componer, porque la forma de componer en pop, me marcaban ya la base y la melodía y hacía yo la letra. El proceso era inverso, lo que a mí me sugería esa melodía. Crear para encajar es más el pop y es distinto a que yo cuente una historia, que es lo que he hecho con Diego. Es una manera de crear y activarte creativamente porque no tiene nada que ver una con otra”, explica.

Lo de componer no parece un capricho pasajero sino una faceta a desarrollar con la que está muy emocionada. “Me gustaría componer para… no lo sé… que me llame Rosalía. Me encantaría seguir componiendo porque es una terapia maravillosa, un juego divertido y una manera de expresarme fascinante. Todo lo que tenga que ver con la música, siempre será bien recibido”, asegura.

Como periodista ha tenido acceso a muchos artistas, aunque si tiene que hablar del que más le ha sorprendido, parece tenerlo claro: “Seguramente el músico que más me ha sorprendido ha sido Raphael porque tantos años de carrera y sigue tan disciplinado, con la misma emoción, con la misma ilusión. A mí me gusta más estar al otro lado, haciendo preguntas y queriendo saber y cuando una persona con esa carrera que tiene por detrás, todavía tiene ilusión y mira al horizonte, me parece maravilloso y me parece loable y Raphael me lo demostró”.

Está claro que Mónica Carrillo tiene carrera en la música y estamos deseando seguir escuchando sus canciones.