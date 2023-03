Mónica Carrillo: Hablamos de poliamor, la pasión, Matías Prats o lo que significa ser influencer

Mónica Carrillo es una de esas personas que sentimos casi como de la familia. Es lo que tiene ser presentadora de informativos y colarse en millones de hogares cada fin de semana. Ha formado un tándem redondo con Matías Prats que nos mantiene informado y, además, de vez en cuando, nos saca una sonrisa.

Pero, además, de periodista es escritora y acaba de lanzar su quinto libro. En este caso no es una novela sino su segundo libro de micro cuentos. El viento nos llevará es un compendio de textos cortos que ha ido compartiendo en los últimos años en redes sociales.

Habla de amor, de desamor, de pasión y del paso del tiempo y nos descubre, una vez más, que jugando con las palabras y el lenguaje se pueden generan muchas emociones.

Después de charlar un rato con ella podemos afirmar que es una de esas personas vitamina que contagia su entusiasmo y vitalidad y que afronta la vida como un reto constante en el ponerse a prueba constantemente.

Ya tienes carrera en esto de publicar libros, ¿qué supone este para ti?

Este libro es el quinto libro, segundo de microcuentos y podemos decir que soy un poco veterana en esto y sigo con la misma ilusión que con el primero y la misma emoción e incertidumbre y espero que les guste a los lectores. No es novela, es una recopilación de microcuentos que acostumbro a lanzar a través de twitter y de las redes sociales y que ahora he cogido 300 para compartir con los lectores este paso del viento, el viento nos llevará.

Cuando una juega tanto con las palabras, ¿coge carrerilla y le sale más fácil?

Yo creo que el hecho de utilizar tantas veces el recurso de jugar con las palabras, de buscar la musicalidad, de buscar ciertas rimas y la sorpresa en tan poquito espacio físico, también los escribo rápido, es como que brotan, y hace que tenga oficio. No es que me resulte fácil, pero que me ha enganchado y necesito hacerlo de manera recurrente, me parece muy enriquecedor para mí y me sirve para canalizar muchas emociones y al lanzarlo en redes siempre recibo la respuesta muy rápido y es muy gratificante para mí y ahora lo bueno es que se recopilan todos y a ver la respuesta del público cuando ya en las firmas de libros me digan a la cara lo que les parece.

Has escogido los que tienen más likes, ¿no?

No, no he escogido los que tenían más likes, de hecho, hay algunos que no los he vuelto a leer desde que los escribí y ha sido al hacer la selección cuando los he releído y me ha extrañado a mí misma porque te cuesta reconocerte en ciertos momentos, no recuerdo cuando los había escrito, no recuerdo lo que estaba haciendo, no recuerdo el momento vital y es muy curioso porque, en cierto modo, como es que lanzas una píldora que ha surgido de repente, una emoción por algo, puede ser un momento vital mío o puede ser algo que me ha llamado la atención y, de repente lo lanzo, y después de tres años, cuatro años, seis años, recopilar microcuentos, la evolución, te sorprende porque no te reconoces.

Al final es como construir un puzzle de emociones, ¿no?

Es curioso porque todos los microcuentos hablan de emociones en realidad, y hablan de amor. Si hay algo que tengo claro es que si hay algo consustancial a los seres humanos es el amor. Amor en todas sus versiones, no solo el amor romántico en pareja, sino del amor y el desamor y los apegos y las dependencias. Llevo diez años escribiendo microcuentos y al hacer esta selección te das cuenta de que el hilo conductor, no te diré que es vital, sino emocional de que todos vamos evolucionando, madurando y eso no solo se ve en el contenido: amor, desamor, deseo, tristeza, pasión… sino también en la forma, porque van variando. Hay algunos que son aforismos, juegos de palabras, hay otros que son más micropoemas, otros que se han convertido en letras de canciones. Tenemos una gran variedad que demuestra también que a nivel literatura van evolucionando.

¿Es un libro autobiográfico o de ficción?

Lo bueno de escribir ficción, yo que me aparto del periodismo para poder ficcionar, es que no hay límites. Puedes escribir de ti mismo o no. Hay veces que sí que es un desahogo personal. Hay otras que ha sido una escena, o una canción, que una palabra que me ha estimulado y me ha venido una idea y de ahí he tirado con unos versos. Estás abierta a los estímulos y lo usas como gasolina para crear.

Hay mucho amor, mucho deseo y muchas risas… ¿las claves de una relación?

Son las claves de cualquier relación. Tiene que haber pasión, tiene que haber complicidad, tiene que haber respeto, tiene que haber admiración y tiene que haber sentido del humor. Esa es la base de cualquier relación humana y, por supuesto, de cualquier relación de pareja. Si quitas esa parte de deseo, esa parte de respeto y admiración y esa parte de sentido del humor, yo creo que, al final cojea por algún lado.

Amor y deseo, ¿juntas o pueden ir por separado?

Lo deseable es que amor y deseo siempre vayan unidas.

Últimamente se habla mucho del poliamor, ¿lo entiendes?

Yo en este sentido del poliamor me quedo un poco más en la versión 1.0. Creo que para estar enamorado profundamente lo estás de una persona, no entiendo el poder estar enamorado de varias personas. Yo creo que sí existe la posibilidad de que una persona, si está libre, esté con varias personas, siempre y cuando todos estén de acuerdo, pero me parece que es complejo. Parece que sea fácil, pero creo que, si ya es difícil gestionar las relaciones de pareja, tener que hacerlo con varios, no sé, habrá que seguir algún tutorial de poliamor, porque no me parece fácil.

Tú eres muy discreta con tu vida privada, ¿no contrasta esa actitud con esta exposición tan íntima de sentires?

Yo que siempre he sido muy reservada y muy discreta y muy vergonzosa con mi vida privada, no es cuestión de cuando me hice popular más conocida por resguardar, sino que siempre he sido muy reservada y para mí fue todo un reto ponerme a escribir porque, de repente, todo era despojarte de cualquier vestido que te pudiera tapar y era salir desnuda y contar muchas cosas, pero eso es la valentía. Y, sobre todo, hacer ficción te permite jugar y contar cosas que no podrías contar de manera sincera en una entrevista porque por pudor no dirías. El hecho de que puedas jugar con la ambigüedad de esto no sabes si me ha sucedido o no, te da mucha libertad y es un juego muy estimulante.

Si eres capaz de expresar todo esto a la persona con la que estás supongo que, en tus relaciones, problemas de comunicación no hay, ¿no?

A mí me encanta comunicarme, me encanta hablar, me encanta reflexionar, y eso lo llevo a todos los ámbitos de mi vida. Me gusta hablar las cosas y creo que hablando y razonando y teniendo empatía es la única manera de llegar a buen puerto en las relaciones de pareja y en las relaciones humanas.

Tú has dedicado microcuentos a tus amores, ¿te los han dedicado a ti alguna vez?

Sí, sí me han dedicado textos y conservo textos. Creo que es bonito que la memoria en esto es muy sabia y a medida que pasa el tiempo te hace quedarte con lo bueno que ha sucedido y tener recuerdos de historias pasadas es bonito porque forman parte de ti y es enriquecedor. A mí parece que echar la vista atrás y mirar con cariño personas que han sido importantes en tu vida, está muy bien.

Hay también mucho de dejar ir, de perdonar… ¿un intento de auto convencerse o se consigue?

Yo estoy convencida de que para poder pasar página uno tiene que dejar ir y para dejar ir, uno tiene que quererse a uno mismo. Creo que el mayor ejercicio de amor es el de amor propio y cuidarse, gestionarse bien en las emociones de puertas para dentro creo que es fundamental y no es nada fácil, es lo más complicado porque cuando uno mira hacia dentro ve sus propias imperfecciones, ve sus taras, sus manías, ve sus virtudes también, pero crecer con eso, intentar pulir lo que no te gusta tanto de una manera honesta y salir con una gestión emocional sana no es nada fácil. Cuando tienes eso resuelto ya puedes salir y comerte el mundo y relacionarte con los demás.

“Te entrego mis almas”, ¿cuántas tienes?

Seguramente tenemos varias almas porque en alguna ocasión se nos habrá roto un poco por el camino. Hay que aprender a pegar y a reconstruirse.

“No hubo peor condena que lo que pudo haber sido”… eso es de rayarse mucho.

En tan pocas palabras, “no hubo peor condena que lo qoue pudo haber sido” es quedarte en el ‘y si’ y eso es una trampa porque nunca lo sabes. Las cosas si se quieren hay que ir a por ellas y si se dejan, hay que dejarlas ir.

“Tenía un super poder sabía pedir ayuda”. ¿Has tenido que pedirla alguna vez por estos temas?

Sí, sí he tenido que pedir ayuda fundamentalmente a mi círculo más cercano. Cuando uno está frágil y vulnerable, tiene que apoyarse en las personas a las que quiere y que le quieren y en mi caso es mi familia y mis amigos. Y en un par de ocasiones he recurrido a manos de profesionales para construir en positivo, para que cuando has sufrido y estás desbaratado, es posible que cuando uno está roto no puede pensar con claridad. Es como cuando uno está enamorado, no piensa con claridad, lo que pasa que no te importa cuando estás enamorado. Pero cuando estás roto, alguien tiene que decirte, calma, que las piezas se volverán a reconstruir y hay que pasar tiempo y el viento nos llevará.

¿Qué es más fácil, escribir cuando estás en la primera parte del libro o en la última, la del amor o la del desamor?

Es mucho más agradecido escribir sobre el desamor. No sería capaz de decir qué es más fácil o más difícil porque complejidad la escritura lo lleva. Esto es como decir, qué es más difícil, una novela o un microcuento, cada cosa tiene su dificultad, pero el desamor es mucho más agradecido. Las grandes canciones de amor, si te fijas bien, son grandes desamores.

“Busqué y busqué, pero no hubo filtro que disimulara las arrugas del alma”… quién lo diría en los tiempos que corren, ¿tu filtro favorito?

Mi filtro favorito no te voy a decir que el Valencia de Instagram, jajaja, pero mi filtro favorito es mi intuición. Suelo tener bastante buen filtro y suelo captar bastante bien a las personas con las que voy a encajar y eso me parece que es una suerte, la verdad, porque muy pocas veces me ha fallado.

Te veía en un vídeo pedirle a Carolina Iglesias que te enseñe a ser influencer, ¿no consideras que ya lo eres?

Me hace mucha gracia lo de, ‘eres influencer’, porque en seguida nos colocan etiquetas. Eres periodista, ahora eres presentadora de noticias, ahora eres escritora y, ahora de repente, en redes sociales también, eres influencer. Me hace mucha gracia porque te van colocando etiquetas y digo, bueno, soy comunicadora, pero me encantan las redes sociales y me gusta mucho adaptarme a los lenguajes. No es lo mismo twitter que Instagram, que son las dos en las que escribo. TikTok no he entrado, tendría que bailar y me da más pudor.

¿Quién es más influencer Matías Prats o tú?

Matías Prats es más influencer que yo. Matías Prats cada vez que subo algo de él en redes se hace viral. Lo bueno que hemos conseguido es que a través de mis redes le he introducido a este mudo digital más punto cero y él me abrió las puertas a mí, al mundo más analógico a través de la televisión y su credibilidad y sus espectadores fieles de toda la vida. Ahí ha habido un trasvase bueno intergeneracional.

¿Cuál es el truco para aguantar la risa cuando suelta alguno de sus chistes?

No hay truco para aguantarse la risa con Matías, de hecho, es que a mí se me escapa a veces carcajada. Y me pasa, incluso, cuando no estoy pinchada. Porque si estamos los dos en complicidad, se ve, y se ve cómo le estoy mirando y cómo me mira él y se ve esa complicidad, pero cuando a lo mejor la ha soltado, su juego de palabras o sus cosas y sólo está pinchado él y a mí se me ha escuchado a veces, y digo, ‘ay, por favor’, pero ha sido espontáneo. La naturalidad, la espontaneidad y la cercanía es lo que funciona.

¿Qué banda sonora le pondrías a este último libro?

El libro, como hace un recorrido por las emociones yo creo que la banda sonora también iría fluyendo. Hay partes más emocionales e ilusionantes de pasión y hay otras partes de desamor y desencuentro. Hay otras partes de anhelo, hay otras partes tristes. Yo creo que la banda sonora iría fluctuando. Leiva también encajaría muy bien.

¿A dónde te lleva el viento a día de hoy?

El viento me lleva a una primavera fascinante. Tengo muchos planes y muchos proyectos y la verdad que feliz. Mis proyectos más allá de presentar las noticias, de firma en San Jordi y la Feria del Libro, son las canciones y es que no puedo adelantar mucho más, pero hay sorpresa, hay programa.