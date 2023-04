La deuda millonaria que P. Diddy tiene con Sting por usar sin permiso ‘Every breath you take’

Samplear clásicos es un arte que se hace desde los años 50. Se puso especialmente de moda en los 70 con el nacimiento del hip hop y, gracias a ello, el "muestreo" sigue presente en nuestras vidas a través de canciones y artistas tan populares como Rosalía, Karol G o C.Tangana.

Sin embargo, a veces se nos olvida que a la hora de reutilizar un determinado tipo de base musical entran en juego derechos de autor. Y eso fue precisamente lo que le pasó a P Diddy cuando, a finales de los 90, lanzó I'll Be Missing You, un hit inspirado en su mayor parte por otro gran éxito: Every Breath You Take de The Police.

La banda británica publicó dicha canción en mayo de 1983 y, más de una década más tarde, el rapero —junto Faith Evans y R&B 112— utilizó, sin permiso, uno de los fragmentos más reconocibles del tema para rendir su particular homenaje a Notorious B.I.G., asesinado en marzo de 1997 en Los Ángeles a los 24 años.

A pesar de sus loables motivos, Sting lo denunció por infringimiento de copyright. Una demanda por la que resultó victorioso y se embolsó el 100% de los beneficios reportados por la canción. Unas ganancias que, gracias a un vídeo que ha rescatado recientemente el propio P Diddy, ascenderían a 5.000 dólares diarios de por vida.

El vídeo que se ha viralizado data de 2018, en el que Sting reconoce en una entrevista en The Breakfast Club que, efectivamente, "Diddy estaba obligado a pagarle 2K dólares all día por samplear Every Breath You Take sin permiso". "Durante el resto de su vida", apostilla el cantante, donde también añade que pidió permiso después de publicar su canción, que es "una versión preciosa de su canción" y que son "muy buenos amigos ahora".

"Era una broma"

I want y’all to understand I was joking! It’s called being Facetious! Me and @OfficialSting have been friends for a long time! He never charged me $3K or $5K a day for Missing You. He probably makes more than $5K a day from one of the biggest songs in history.



No obstante, el estadounidense ha vuelto a recurrir a sus redes sociales para indicar que no estaba hablando en serio. "¡Quiero que entendáis que estaba bromeando! ¡Se llama ser chistoso! Sting y yo somos amigos desde hace muchísimo tiempo. Nunca me ha cobrado 3.000 o 5.000 dólares al día por Missing You. Probablemente haga más dinero gracias a alguna de sus grandes canciones de la historia", ha publicado en su perfil de Twitter.

Del mismo modo, el vocalista de The Police no se ha pronunciado al respecto. Pero lo que sí reveló en una entrevista a The Rolling Stones es que había pagado la universidad de sus hijos con la desorbitada cantidad de dinero que había obtenido por el asunto del sample. "Esos tipos simplemente toman tu mierda, la ponen en un registro y se ocupan de la legalidad más tarde. (...) Elton John me dijo: '¡Tienes que escucharla [I’ll Be Missing You], vas a ser millonario!'. Le dije: '¡Soy millonario!'. Y me contestó: '¡Vas a ser un millonario dos veces!' Mandé a un par de mis hijos a la universidad con las ganancias, y P. Diddy y yo seguimos siendo buenos amigos".

Por tanto, es posible que el rapero no sea el encargado de darle personalmente los cerca de 4.600 euros diarios, pero sí puede que los royalties generados sean distribuidos por la sociedad de gestión de derechos correspondiente.