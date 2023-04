Bely Basarte nos cuenta la bonita historia detrás de su último tatuaje

Bely Basarte es una de esas cantantes que destacan por sus letras, sus melodías y también por su imagen. Sobre todo, en su último lanzamiento en la que su total look rojo ha sido muy comentado y es que M-40 tiene ese rollo divertido que ha potenciado con su vestuario, maquillaje y peluquería.

Y es que su estilo es muy reconocible, incluidos sus tatuajes. Tiene muchos y va sumando. El último es un gran elefante en una pierna y ella misma nos ha contado la historia que hay detrás de él.

“Siempre me han encantado los elefantes, me parecen unos animales espectaculares y super sabios y me encantan. De pequeña me encantaba Dumbo, era mi favorita, que a los niños les daba miedo y yo flipaba”, empieza desvelando sobre su filia con un animal que siempre ha estado asociado a la buena suerte.

Después de hacer público en redes sociales lo mal que lo había pasado durante varios años en una relación tóxica, decidió desconectarse del mundo para reiniciarse.

Una vivencia vital

“Estuve este verano de reconexión en Sudáfrica en una reserva donde ayudan a rehabilitar animales y estuvimos en un orfanato de elefantes”, explica sobre la decisión que tomó.

“En su manada no entra nadie de fuera, entonces cuando un elefante bebé se queda huérfano es muy difícil que le acepten en otra manada. Empezaron este sitio para acogerlos a los que estén solitos y ese primer huérfano empezó a aceptar a todos y ahora se han hecho una manada de huérfanos que sí se aceptan entre ellos y dije, qué bonito, empaticé mucho y me encanta el animal, así que dije, me lo tatúo”, acaba contando sobre este tatuaje que tiene un especial significado para ella.

Seguro que no será el último porque ha convertido su cuerpo en un lienzo lleno de experiencias que van dibujando su camino vital.