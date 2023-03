Bely Basarte más alegre que nunca en ‘M-40’: “Se avecina una nueva era, una nueva Bely”

M-40 es el nuevo single de Bely Basarte. Un tema que marca una nueva etapa en la que la chica de las versiones acústicas deja la guitarra a un lado para lanzarse a bailar. Es el preludio de un disco nuevo que da comienzo a una nueva era para ella.

Una era que llega después de haber confesado que estuvo metida durante mucho tiempo en una relación tóxica. Tras reivindicar la salud mental por encima de todo, ahora llega con ganas de reivindicar la vida y las ganas de disfrutarla. Y hemos querido conocer los detalles.

En enero reseteaste tu Instagram y eso siempre es sinónimo de nueva etapa, ¿qué podemos esperar?

Se avecina una nueva era, una nueva Bely, con mi misma esencia, pero renovada y componiendo, igual, desde otro lugar.

Primer single de este 2023, M-40, está claro que vienes con ganas de jugar.

Esta es la nueva Bely, un poco más contenta, igual, que en otros tiempos. Me apetecía coquetear con otros estilos, dejar a un lado la guitarra, aunque las canciones las compongo igual a guitarra y voz, pero prescindir de los elementos más orgánicos que siempre han destacado en mis producciones y experimentar.

Un tema desenfadado, para bailar, ¿es la actitud con la que te enfrentas a este 2023?

Me gusta mucho salir de la zona de confort y me gusta mucho probar cosas nuevas, encontrar lo que me gusta, y compartirlo y creo que al público también le ha molado.

En un single en el que se reivindica mucho el carpe diem, ¿tu filosofía de vida a día de hoy?

Soy bastante carpe diem y bastante de ‘mejor pedir perdón que permiso’ y disfrutar un poco del presente. Creo que con las redes sociales y todo lo que es el móvil vivimos pegados a otro tiempo que no es el presente. Vivimos siempre pensando en el futuro o en lo que hemos hecho, en compartirlo, en demostrar lo bien que nos lo hemos pasado, en vez de disfrutar en el momento de lo bien que lo estamos pasando.

Una portada de single muy artística.

¿La portada de M-40? Te voy a decir que, en esa sesión de fotos, me cogí un resfriado… porque ahora que está todo el mundo, yo lo pillé ahí. Estuve descalza cuatro horas y también hicimos fotos para promo, y el diseño de la portada es de OMGlobal que es quién hace también los videoclips y se les ocurrió lo del halo y cómo se contrasta ese rojo infierno con el halo celestial. Yo soy una persona muy de contrastes. Siempre me ha gustado mucho eso de ‘ay, es que llevas tatus, ¿por qué no haces heavy metal?’. No, hago mariposas. Y esta portada es un poco más de lo mismo.

Fotos de Steven Berharnd también con Blas Cantó, Belén Aguilera… el purismo mágico es tendencia, ¿no?

Me fascina Steven. Nos conocimos en un viaje random en China y es super jovencito y dije, qué talento tiene este chico y qué sensibilidad para transmitir a través de imágenes, tanto. Otras portadas mías también las ha hecho él y siempre que tengo que hacer unas fotos especiales o algo me gusta contar con él.

¿Cómo, cuándo y dónde surgió M-40?

Esta canción la escribí el año pasado con Josh Berrios que es el productor de este tema también y yo estaba como enamorándome, en ese momento que tienes como mariposas en el estómago y que confías en que todo que va a salir bien y tienes el cuerpo como loco y es lo que cuenta la letra, vamos a escaparnos y da igual lo que pase va a salir bien y si no, pues esto que hemos vivido.

Música para bailar, ¿es el tipo de música que más has escuchado últimamente?

No el yo hacer esta música me haya hecho escuchar esta música, sino al revés. El último año sí que he escuchado mucho Dua Lipa, Miley Cyrus… como que me apetecía hacer algo así.

Miley Cyrus es una de las mujeres del momento.

Me encanta. Miley me encanta, me parece que es muy rompedora, siempre se le ha criticado mucho por destacar o llamar la atención más de la cuenta, pero me parece que tiene un talento increíble y que muchas veces no se ha entendido lo que estaba haciendo hasta que ha pasado un tiempo y hemos dicho, ‘ah, cómo mola’.

Coreografía incluida en tu videoclip, ¿fácil de aprender?

Yo bailar, bailo en mi casa y feliz. Es verdad que nunca lo había hecho y me junté con OMGlobal para pensar en la idea del vídeo y me dijeron, ‘Bely, yo creo que es el momento de una coreografía’ y nos pusimos en contacto con Héctor Hugo que es un coreógrafo maravilloso que hizo esta coreografía y me dio un par de clases y me estuvo ayudando porque es verdad que yo decía, ‘a ver, ¿por qué a vosotros os sale con tanto flow y os queda tan bien y a mí no?’. Y me decían, ‘no, es que aquí, tienes que levantar y tener esta actitud y tal’ y jo, aprendí un montón. Me apetece meterme en clases de baile y volver a disfrutar eso.

¿Volver?

De pequeña bailaba, he hecho gimnasia rítmica, he hecho ballet, sevillanas, baile moderno, baile de salón, he hecho un montón de cosas cuando era pequeña, pero luego, con 16, 17 dejé de bailar, de ir a clases y aprender. Era más la música, el cantar.

Imagen explosiva con ese total look in red, ¿fue idea tuya?

Sí que nos juntamos y dijimos, esta nueva era, ¿cómo va a ser? Y dijimos, roja, por el pelo, por la fuerza que tiene el color, la pasión, nos gustaba ahí jugar con los rojos. Y del estilismo se ha encargado Lucho Campos que es el que me suele vestir y, además, me pasó propuestas y le dije, de una, esto me gusta. Creo que nos entendemos muy bien a la hora de vestir una canción o un videoclip.

Tampoco pasa desapercibido el trabajo de peluquería.

Y lo de la peluquería…bueno, es que, cuando llegó Andrea con las trenzas esas tremendas yo dije, qué fantasía. Estábamos todos en el set diciendo, qué chulas. Me preocupaba un poco ver cómo bailaba, si me daba latigazos y eso, pero estuve comodísima. De hecho, dije, me voy a volver a dejar el pelo larguísimo otra vez, lo echo de menos.

Una nueva era que supongo que llega como respuesta a algo.

2022, la primera mitad estuvo guay porque saqué trabajo y coincidí un montón con el público, pero la segunda mitad la necesité recluida en casa, más en silencio, terminando de sanar algunas heridas y encontrando otra motivación para escribir canciones y para volver.

¿La respuesta a la relación tóxica que confesaste el año pasado en redes?

Yo creo que desde que empecé a hablar en mis redes de salud mental, de que iba a terapia, de que tomaba anti depresivos, el público empezó a empatizar de una manera distinta. Ya no solo era la artista a la que sigues sino es que también es una persona. Muchas veces endiosamos a aquellos a los que seguimos y no nos damos cuenta de que pasan por lo mismo que nosotros y la reacción y la acogida del público fue preciosa. Desde palabras de cariño y apoyo hasta historias de otras mujeres que han sufrido relaciones tóxicas, que están en depresión, que están pasando por momentos duros y que me decían, ‘ver a alguien a quien idolatro pasar por el mismo problema que yo, me hace pensar que a lo mejor no tengo yo un problema, que no es que sea mi culpa, es que es algo humano y es natural.

¿La música como apoyo?

Para mí la música es terapia, siempre lo digo, es que para mí mi guitarra es mi segunda psicóloga. A mí me cuesta mucho a veces expresarme, hablar mis sentimientos sobre todo a mi círculo, aunque sean cercanos me cuesta y hacerlo con música, al final, era un toque al mensaje que me hace sentir que llega mejor o que se entiende mejor qué es lo que siento dentro.

Tú que eres muy de contarte en tus canciones, ¿cómo lidias con la vulnerabilidad que eso produce?

Creo que estos años con tanta terapia y siendo consciente de la salud mental me he dado cuenta de que la vulnerabilidad no es algo malo. Ser vulnerable parece que es algo que nadie quiere y, sin embargo, ser vulnerable, hay que ser muy valiente para mostrarse vulnerable, entonces, no me da miedo.

¿Han desaparecido los miedos?

Todos pasamos por el síndrome de impostor, por el ¿habré escrito ya mi mejor canción?, ¿habré hecho y a mi concierto más grande? Mi actuación en los Goya, ¿voy a volver a hacer algo tan chulo, algo tan grande? Siempre tienes esa mosca detrás de la oreja, pero para adelante, que venga lo que tenga que venir.

Esto no es más que el previo de un próximo disco, ¿no?

El álbum se está cocinando todavía. Este es el primer adelanto. Tengo ya otras canciones más preparadas, de hecho, hemos grabado ya algunos videoclips que espero que salgan en un par de meses y espero tener el álbum que vaya por la misma línea. Me apetece seguir coqueteando con este estilo, con algo más desenfadado, algo más alegre, algo menos nostálgico, que al final es lo que a mí siempre me ha inspirado para componer.

Estamos en la era de las colaboraciones, ¿habrá?

Me apetece hacer algo con la gente de la nueva ola. Marc Seguí tengo muchas ganas de juntarme, con Sebastián Cortés, Walls, Pablo Rouss, creo que podrían salir cosas muy chulas.

También es la era del empoderamiento femenino.

Esta es la era del empoderamiento femenino. Me apetece cantar sobre todo lo que he aprendido. Durante mucho tiempo he cantado sobre lo que me duele y ahora creo que lo he curado y lo he sanado bastante y me gustaría cantar sobre todo lo que he aprendido y la fuerza que he encontrado, el apoyo que he encontrado y lo bien que estoy.

No contar con una multinacional y tener que estar pendiente de todos los aspectos de tu carrera, ¿agota?

Siempre he sido muy independiente, para algunas cosas, para otras me gusta estar con gente, para otras, no. Es verdad que hacer cada paso del proceso yo lo disfruto mucho. Disfruto de componer, disfruto de producir. Disfruto de diseñar, de pensar el vídeo. Me gusta estar en cada paso porque el proyecto es tan mío y tan personal y siento que va tan de la mano con mi vida que me gusta tenerle un ojo, también contar con gente que le sume y le aporte y lo haga más grande.

Mencionabas antes los Goya, ¿cómo viviste ese momentazo?

Me llamaron por teléfono y me dijeron, queremos que estés en los Goya y yo dije, vale, para adelante. Y, además, con Me cuesta tanto olvidarte, de Mecano, que es un grupo al que tengo un montón de cariño porque cuando era pequeña, mis padres siempre me ponían el casete en el coche y las cantaba todas y me las sabía desde que aprendí a andar. Aprendí a darle un toque diferente porque creo que cuando se versiona un tema para hacerlo igual que el original, no lo hagas. Llamé a Alberto Torres y me echó una mano con el arreglo, con el piano, y luego se vino a la gala conmigo y me llenó de ilusión, tremenda, estar delante de ese público, no ya delante de las cámaras, sino delante de artistas, de actores, de gente con la que he crecido y dedicarle eso a la gente que ya no estaba y tener al lado a Guitarrica, fue un momento precioso.

Bomba de humo, nueva gira.

Yo es que soy muy bomba de humo, en cuanto se me gasta la pila de socializar con la gente, digo, me voy y que nadie me diga que te quedes un rato más. No, me voy, y si me voy, me voy. El año pasado como al final dejé un poco el escenario, las redes sociales, necesitaba terminar de curar algunas heridas que sentía que por fin las cerraba del todo y hacían cicatriz y se quedaban ahí. Sentí que hacía bomba de humo de los escenarios y ahora bomba de humo para aparecer otra vez.

¿Para llegar a dónde?

Uy, ¿qué me queda? Muchísimo, me queda mucho. Me dicen, ¿qué es el top? No lo sé, donde me lleve la vida. No me esperaba estar cantando para Disney. ¿Habría querido? Sí, me habría encantado. ¿Y lo he hecho? Sí, pues otro check. Ahora estoy deseando irme a Latinoamérica a hacer conciertos porque todavía no he ido para allá nunca. Otro check. Son cosas que van saliendo y voy consiguiendo. Sin expectativas no hay decepciones y todo te sorprende.

¿Queda un libro pendiente?

Me lo han preguntado muchas veces lo de escribir libro y en su día sí que empecé a escribir poemas. Tengo dibujos. Hacer el típico libro de poemas y dibujitos, pero creo que ya se ha hecho mucho. Me apetece hacer algo distinto. No escribir una novela. Pero, por ejemplo, el libro de Christina Rosenvinge me encanta, te habla de sus canciones y su vida. Te cuenta su vida como autobiográfica y, de repente, al final de cada capítulo ves las letras de ese disco y ves que tiene conexión. Algo así me parece super interesante.

¿Cómo te planteas este 2023?

Este 2023 se presenta cargadísimo de música porque también estoy presentando un proyecto paralelo que he hecho con David Otero y Tato Latorre que nos llamamos 30s40s50s y hacemos música más rock y más gamberra que lo que hemos hecho cada uno en nuestro proyecto individual. Los próximos meses, sacaré música de este proyecto. Sacaré música de Bely Basarte. Hay gira de Bely Basarte. Hay conciertos en festivales de 30s40s50s. Va a ser un año muy distinto al pasado que dije, me retiro, reconecto conmigo misma. Ahora es, conecto con el público, con el escenario y con una banda y cosas nuevas, así que viene un año movido.