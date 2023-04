Joaquín Cortés se recupera en el hospital: "Con algún sustillo en el camino"

Hace unos días el bailaor Joaquín Cortés fue ingresado en el hospital después de perder el conocimiento y tuvo que frenar su agenda en seco. El artista estaba tranquilamente jugando con sus hijos cuando se desvaneció y llegó al centro sanitario con muy poca saturación de oxígeno en sangre.

Ahora, tras una semana ingresado, Joaquín Cortés ha vuelto a hacer una aparición desde su cama a través de sus redes sociales; desde donde ha asegurado que aunque seguirá hospitalizado un poco más, él continúa "animado", "aunque con algún sustillo en el camino", apuntaba.

Joaquín Cortés, "animado" pese a su estado

Después de dar las gracias a todas las personas que le han mostrad su apoyo y por todos los mensajes de cariño, el bailaor ha actualizado su estado de salud: "Yo recuperándome cada día. Aún con oxígeno. Y sin síncopes salvo un amago hace una noche. Aún sin diagnóstico claro a parte de una grave neumonía. Pero no provocada por ningún virus de nada como comentáis por aquí,si no por una bacteria".

"A parte de sinositis y alguna que otra cosa relacionada con los pulmones… pero gracias a Dios todo bien. Y no, no fumo. Aún no sabemos nada de los síncopes. Lo importante es que de aquí voy a salir como nuevo. Gracias a Dios nada que me impida seguir con mi profesión cómo llegué a pensar en algún momento", explicaba.

En este sentido, Cortés ha aclarado que ha sido su pasión y trabajo, la danza, la que le "ha salvado". "Y todo lo que ella ha hecho con mi cuerpo", ha puntualizado. Por ello, el artista ha instado a tomarse muy en serio la salud física y mental y ha dado a conocer las aparentes causas de su susto.

"El de casi todos las enfermedades de este siglo, el estrés, el cortisol, y el daño que este mantenido en el organismo hace a nuestras defensas", ha lamentado antes de concluir su mensaje: "Aún sigo bastante cansado. Me cuesta escribir. Pero volveré muy muy fuerte que lo sepáis!!".

"Lo que la gente no sabe..."

Tra su reciente ingreso, Joaquín Cortés volvió a hacer acto de presencia a través de sus redes sociales para informar a sus seguidores de cómo se encontraba. "Hace semanas que empecé a estar bastante malo, tenía tos de pecho, cansancio, dolor de cabeza… Aún así estuve ensayando sin descanso semanas… y pude bailar en Madrid y en Barcelona", comenzó a escribir.

En su mensaje, el bailaor explicó cómo fueron sus dos últimos episodios graves, los que le han llevado a estar hoy hospitalizado. Fue mientras juagaba con sus hijos cuando perdió completamente el conocimiento y no pudo hacer otra cosa que acudir inmediatamante a urgencias.