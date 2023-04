Ha pasado ya casi una semana desde que se supo la noticia bomba de la maternidad de Ana Obregón a sus 68 años. Un hecho que desató las críticas por dos motivos: el primero, por el hecho de ser madre a su edad y, segundo, por haber recurrido a la gestación subrogada.

Aunque días después fue la propia Obregón quien confirmó en ¡Hola! que la niña, Ana Sandra, es realmente su nieta, ya que es hija de su difunto hijo Aless Lequio; la polémica ya era imparable, por lo que este fin de semana Socialité quiso llevar dar con otros famosos que hayan recurrido al vientre de alquiler.

Una de ellas fue Leticia Sabater. La presentadora respondió a las preguntas del formato de Telecinco para dar su opinión sobre la gestación subrogada y todas las críticas que han rodeado a Obregón y, además, contó que ella también estuvo a punto de ser madre gestante.

"Un amigo mío que tiene novio me propuso si podía ser yo el vientre de alquiler". empezó a contar la presentadora en unas declaraciones grabadas. "Yo todavía puedo tener hijos y me lo pensé", agregó ella.

Leticia Sabater: "Hago cien conciertos al año y tengo que estar en forma"

Sin embargo, tal y como ella misma reveló acabó declinando la oferta de estos amigos por tres motivos. "La primera: creo que no tengo edad, creo que tienes que estar cercana a la edad de tu hijo. La segunda: sería incapaz de ser el vientre de alquiler, parir a un hijo mío y luego dárselo a otra persona", explicaba.

Añadía, además, que ella no había "nacido para ser así de fría". "Estoy segura que una vez hubiera nacido mi hijo, me lo quedaría yo, con lo cual yo no sirvo para eso", aseguró.

Pero esas no eran sus únicas razones para no ser madre por gestación subrogada. Leticia Sabater también recalcó lo importante que es para ella seguir estando en forma y mantener su cuerpo para continuar con su carrera musical: "Hago cien conciertos al año y tengo que estar en plena forma para mis fans".

Ana Obregón responde a las críticas

Después de que saltara la noticia en ¡Hola! de su maternidad, Ana Obregón también decir unas palabras al respecto a través de sus redes sociales, donde ha publicado su primera foto casera con su nieta Ana Sandra:

"Mi Anita, te cuidaré y te protegeré , nunca te faltará mi amor inconmensurable ni nada económico, porque para eso tu abuela trabajó 40 años, esperando que tu papá lo heredara algún día y solo espero que cuando seas mayor rodeada del amor de todos tus primos , de tus 11 tíos , de tu abuela y de tu papá en el cielo seas una mujer fuerte , feliz, generosa , solidaria y sana, y que perdones como yo lo he hecho a los que te negaron tu derecho a vivir".