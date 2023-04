Recrean la voz de Duki con la Inteligencia Artificial y desata la locura entre sus seguidores

Seguro que recientemente has oído hablar del Chat GPT y de la Inteligencia Artificial. Y es que algunos de los rostros más conocidos del mundo de la tecnología se han pronunciado en contra de su desarrollo, ya que podría ocasionar "profundos riesgos para la sociedad y la humanidad", como dice el sector tecnológico mundial. Sea como sea, este tema está a la orden del día.

Tanto que muchos usuarios se están atreviendo a generar sus propios contenidos a través de la IA, y los resultados no dejan de sorprender a todo el que los conoce. Sin ir más lejos, Duki se ha convertido en uno de los que ha dejado boquiabiertos a los amantes de la música con la recreación de su voz en canciones de otros artistas.

Los vídeos del cantante argentino creados con una app que usa esta tecnología imitadora de la inteligencia humana están circulando por las redes e impactando a todo el que se los encuentra. Y es que pocos sabrían diferenciar su voz en cualquier videoclip con la que se escucha en estas versiones de canciones de otros artistas.

estos son los mejores temas de duki con la IA pic.twitter.com/K0uCal6ylp — nahuel⭐🌟⭐ (@nahurkt) April 9, 2023

"Es increíble", dice un usuario. "Amigos, necesito más", añade otro. "No puedo creer que le quede todo bien a este chabón", dice un fan del artista.

No al gusto de todos

Está claro que la Inteligencia Artificial está dando pasos agigantados, y eso es algo que no parece convencerle a todos. Como mencionamos en líneas anteriores, los líderes de las grandes tecnológicas, como son Elon Musk y Steve Wozniak, han dejado claro que su deseo es que "detengan inmediatamente durante al menos 6 meses el entrenamiento a sistemas de IA más potentes que Chat GPT-4". "La IA avanzada podría representar un cambio profundo en la historia de la vida en la Tierra, y debe planificarse y administrarse con el cuidado y los recursos correspondientes. Desafortunadamente, este nivel de planificación y gestión no está siendo tal", declaran en la carta abierta publicada en Future Of Life Institute.

Habrá que esperar para ver en qué acaba todo esto, pero lo que está claro es que tras comprobar los increíbles resultados en la recreación de las voces de cualquier artista, no sería descabellado que muchos de ellos comiencen a prestarle mucha más atención.