Naomi a Adrián en la hoguera final de ‘La isla de las tentaciones’: “Tres veces he hecho el kamasutra”

Sabíamos que La isla de las tentaciones estaba llegando a su fin y nos quedaba por ver la resolución de estas historias que hemos estado siguiendo durante las últimas semanas. Las hogueras finales ya están aquí. Este lunes, nos quedábamos con el frío reencuentro de Alejandro y Laura.

Él era el primero en llegar a la hoguera. “Llegaste a La isla de las tentaciones pensando que tu relación era perfecta. Estabais convencidos de que esta aventura era sólo un trámite para comenzar una vida juntos. Pero las dudas empezaron a aflorar en Laura y todo se ha precipitado”, resumía Sandra Barneda sobre lo que había ocurrido en esta aventura.

“Estoy con los sentimientos a flor de piel, entre emocionado y nervioso. Tengo muchas ganas de hablar con ella y aclararlo todo porque no he entendido todo. No la conozco y no sé qué Laura me voy a encontrar esta noche”, confesaba Alejandro que tenía ganas de aclarar las críticas que le había hecho su novia. Le ha pintado como un egocéntrico que solo se preocupa de su físico y él no está de acuerdo.

“¿Qué tal?”, era lo único que le decía Alejandro cuando la tenía delante. Un encuentro muy frío que les dejaba a la una al lado del otro en absoluto silencio y sin apenas mirarse.

Tras un incómodo silencio ella lo rompía para saludarle y preguntarle si no le iba a decir nada. “No”, contestaba él para continuar con ese silencio tan tenso. Y ahí quedó todo. Pero veremos más.

Altos y bajos en Alejandra y Laura

“¿Me dejas hablar o me piro? Te juro que me piro. ¿Has sido real?”, veremos a Laura preguntarle en voz elevada a Alejandro. “Claramente”, contestaba él.

“No me jodas, Alejandro, que a veces parecías un puto robot”, respondía ella. Y él le advertía: “No me vayas de chula”. La tensión y los reproches parece que van a monopolizar este reencuentro.

Aunque habrá momentos de debilidad y veremos a Alejandro bajar la guardia: “Para mí has sido mi niña, mi luz, a pesar de todo esto, para mí eres muy importante”.

“Me estaba dejando llevar por lo que me decía mi corazón, pero en el fondo a ti te estaba destrozando el puto corazón y es lo que menos quería. De verdad, te lo prometo”, se lamenta ella.

Más reencuentros

También veremos la tensión entre Marina y Álex. “Bien que se van a reír de ti y bien que se ha reído ella de ti porque ella, aquí, bien claro dijo que ella contigo no iba a estar”, le echaba ella en cara.

“Yo estas imágenes no las había visto y no me ha gustado verle así. ¿Tú no crees que te quiera?”, se viene abajo Marina tras ver, seguramente las imágenes de Álex hecho polvo. “Sé que me quieres”, asegura Álex que nos deja en ascuas sobre lo que pasará entre ellos.

Veremos a Lydia y Manuel con esa calma de las que han hecho gala todo el programa. “Algo en su expresión me falla. La veo sin amor”, asegura Manuel.

“En ningún momento he visto que te he faltado al respeto”, afirma Lydia rotunda. “¿Tú de verdad crees que has sido Sor Lydia, de verdad?”, pregunta Manuel. Y ella contesta de manera afirmativa. “A lo mejor tenemos un problema”, deja caer él.

“Yo no sabía que estabas sintiendo por esa persona”, le dice Lydia. “Pues obvio que sí”, responde él. “Si tú estás sintiendo por otra persona más de lo que sientes por mí, adelante”, le aconseja ella.

Lo de Naomi y Adrián, lo imaginábamos como un volcán en erupción y parece que así es. “Es que no te voy a mirar ni a la cara del asco que me das”, le decía ella. “Si te he faltado al respeto, lo siento”, empezaba Adrián con ganas de acariciarla. “No me toques”, le paraba ella los pies.

“Tres veces he hecho el kamasutra, tres veces. Le he dado tres vueltas al libro”, asegura Naomi respecto a lo que ha vivido con Napoli.

“Tenía dos opciones: estar amargado pensando todo el rato en lo que está pasando o darme a la felicidad, ya está”, se justifica Adrián. “Pues vete con la felicidad, con la palmera de los cojones”, le pide ella.

Pero no es tan fácil dar carpetazo al pasado. “Mi familia eres tú”, grita desesperado Adrián. “¿Por qué me has hecho esto?”, le pregunta Naomi abrazado a él. Puede que el final no sea como lo habíamos imaginado.

Y es que todavía tenemos muchas sorpresas que llevarnos en estas hogueras finales. El lunes que viene, veremos más.