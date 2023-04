Naomi y Adrián viven la hoguera con más intensidad y drama de ‘La isla de las tentaciones’

Adrián y Naomi llegaron a La isla de las tentaciones para ver si ella podía aligerar la mochila de desconfianza que sentía por su chico. Pero lejos de conseguirlo, vio cómo caía en la tentación de Keyla y tomaba la decisión de dejarse llevar con Napoli, protagonizando las imágenes más candentes del programa.

Con todo eso tocaba verse las caras de nuevo en la hoguera final. Sandra Barneda comenzaba recordándole a Adrián que ambos se habían fallado. “Tengo el corazón a mil, quiero dejar que todo fluya y no tener ni prejuicios ni convicciones de que voy a ver algo que a lo mejor no voy a ver. Vengo con una actitud de darle las explicaciones que se merece. De pedirle las explicaciones oportunas a ella también. De pedirle perdón por el daño que le he podido causar”, decía Adrián que empezaba la hoguera final con su característico drama.

Llegó el momento de la entrada de Naomi que no se dignó a mirarle a la cara y dejó que la tocara. “Es que no te puedo ni mirar a la cara del asco que me das”, le decía.

Ella le echó en cara que al tercer día se estuviera “morreando con una tía” y él le recriminaba que eso “no te da derecho a hacer el puto kamasutra todo el día”.

Se enzarzaban en una discusión que provocaba un amago de Adrián de abandonar la hoguera. Pero no, falsa alarma. Hasta que volvía a comprobar que no podía hablar y se marchaba de verdad. “La palmera a la derecha”, le indicaba Naomi. Una frase que le ha hecho mucha gracia a la audiencia.

Batalla verbal

Pero tras pedírselo Sandra, Adrián volvía a la hoguera para volver a meterse en una batalla verbal sobre quién había puesto los cuernos a quién antes y sobre lo que es una infidelidad. Un cruce de palabras que demuestran lo intensos que son ambos.

Llegaba el momento de ver las imágenes y en ellas, los encuentros sexuales de Naomi con Napoli. Mientras las veía, ella se reía un tanto avergonzada, aunque después reconocía que no se arrepentía de nada. “Y me siento muy orgullosa porque mi felicidad no va a depender más de que un tío infiel me amargue la vida”, aseguraba.

Luego tocaba ver las imágenes de Adrián con Keyla y Naomi se mantenía en sus trece de que él había sido el primero en ponerle los cuernos y darle vía libre a ella para dejarse llevar.

“En esa primera hoguera mi cabeza me jugó una mala pasada, empecé a imaginarme cosas y yo estoy empezando a sentir cosas por una chica y, por un momento, desconecto. Le doy un beso y a los tres segundos me viene todo encima, qué coño he hecho”, recordaba Adrián.

Ella admitió que no era capaz de perdonar a diferencia de Adrián que estaría dispuesto a olvidarse de todo lo que había visto. “Tenía la esperanza de que me vieras, que me miraras a los ojos y vieras lo que siento por ti. Sólo pido un ápice de amor”, pedía.

“Veníamos a quitarme la mochila y me la has cargado más. ¿Tú te crees que yo puedo estar contigo después de ver eso?”, preguntaba Naomi, “para mí sí eres el amor de mi vida tú. Yo quería venir aquí y ver que podía confiar en ti y luego salir de aquí y casarnos y todos los planes que teníamos. Yo estaba viendo que te estabas enamorando de otra persona”.

“Se me ha ido la cabeza”, reconocía Adrián. “Que ya no puedo perdonar más idas de cabeza. Que ya no soy tu bebé. Yo no quería que se fuera a la mierda, yo quería estar con él para toda la vida”, expresaba ella.

La decisión final

Después de tanto drama y tantas lágrimas, tocaba tomar la gran decisión. “Yo ahora mismo quería irme de aquí con ella, hacer como si no hubiera pasado nada, pero no me va a perdonar en la vida”, decía entre lágrimas que hacían difícil entenderle. “Se me cae el mundo, no me imagino una vida sin ti”, terminaba diciendo.

“A mí también me encantaría irnos a casa y hacer como si no hubiera pasada nada, pero sí ha pasado. Tengo que ser inteligente y pensar en mí y sé que esa vida con él no sería feliz porque no lo podría olvidar nunca y yo me quiero ir sola”, decía también llorando Naomi.

“Has sido la persona más importante de mi vida, que lo sepas y lo vas a ser siempre, no te voy a olvidar nunca”, le decía Adrián al oído cuando se abrazaban para despedirse. “¿Por qué me has hecho esto?”, le preguntaba ella completamente rota. Al final, la decisión estaba tomada y cada uno se fue por su lado.

Eso sí, ya hemos visto de ellos en el reencuentro seis meses después. ¿Cómo será su relación ahora?