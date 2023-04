En el cara a cara entre Miriam y Lydia en ‘La isla de las tentaciones’ hay una clara vencedora

En el nuevo capítulo de La isla de las tentaciones de este lunes hemos visto los encuentros de las chicas con las solteras favoritas de sus novios y eso ha dejado momentos muy tensos. Lydia ha sido una de las que más ha mantenido la calma.

“Conmigo que no se pase, de verdad”, pedía Lydia que no es muy amiga de los enfrentamientos abiertos y de perder las formas. “Es una pena porque a mí esta chica me caía bien”, dejaba caer Naomi. “A mí también”, aseguraba Lydia. “Pero vamos, que, si tengo que ir a machete, voy a machete”, añadía Naomi.

Miriam llegaba cámara en mano. “¿Dónde está la moreta? Te voy a hacer una foto. Sonríe, mi niña, que creo que Manuel no se acuerda mucho de ti, por eso te la hago”, arrancaba tras su llegada.

Naomi no podía aguantarse las carcajadas y Lydia no perdía las formas. “Y si no se ha acordado de ti en este poco de tiempo, ya te digo yo que en Los Ángeles…”, seguía provocando Miriam.

Cuando Naomi intervenía para defender a su amiga, la soltera le pedía que se pusiera un puntito en la boca porque el tema no iba con ella. “Miriam, aquí mando callar yo”, le tenía que recordar Sandra Barneda.

“A ver Miriam, te voy a ser sincera, yo necesito hablar con él, de hecho, te voy a utilizar para eso. Yo no te voy a faltar al respeto y espero que no me lo faltes porque entonces la que va a quedar mal eres tú. Yo también he visto que no se está acordando mucho de mí, no sé qué se le está pasando por la cabeza. Si no se acuerda de mí, se irá solo y yo no pierdo mucho en ese caso”, aseguraba con toda la calma del mundo.

“Entonces, ¿por qué habéis venido aquí si tan enamorados estabais?”, preguntaba Miriam. “Pues para darme cuenta de con quién estaba”, respondía Lydia sin alterarse. “O sea, que te has dado cuenta de que no estabas tan enamorada de tu novio ni él está tan enamorado de ti”, le rebatía la soltera.

“No, yo estoy muy enamorada de él”, aseguraba Lydia. “Tú estás muy enamorada de él tonteando con otro fuera”, soltaba Miriam para sorpresa de Lydia que no entendía nada.

Las tres preguntas

Su primera pregunta era sobre si Manuel estaba enamorado de ella. Miriam contestaba que no. “Puede ser que los primeros días se acordara de ti, pero ya te digo yo que cuando me acerco, sus ojos no dicen lo mismo”, explicaba.

“Si eres sincera, yo no tengo ningún tipo de problema, de hecho, quiero que lo seas. Yo no me quiero ir de aquí con alguien que no lo está”, le aseguraba Lydia.

“Desde que estoy aquí no me sorprende nada. Yo de aquí no voy a salir llorando, ni mi vida se termina porque Manuel se vaya de mí. De aquí salgo mucho más fuerte, así que, no me preocupa tanto. Pensaba que me iba a doler un poquito más que ella me dijera que no está enamorado de mí, por eso espero que sea sincera, porque va a repercutir en una decisión muy importante entre nosotros”, seguía explicando.

La segunda pregunta era sobre la existencia o no de un beso en la boca entre ellos. “No, pero no por falta de ganas, sino porque quiere tener una conversación contigo, y yo sé que ganas tiene y muchas”, contestaba.

“Yo también lo sé, sé que ganas de ti tiene, y lo he visto porque físicamente lo he visto, Pero veo un punto a su favor que tenga que tener una conversación conmigo porque al fin y al cabo soy su pareja de momento”, replicaba.

En cuanto a si Miriam creía que Manuel saldría del programa con ella, su respuesta era negativa. “Pienso que una persona si está enamorado no me dice las cosas que me ha dicho, ni ha tenido los actos que ha tenido, ni nada de eso”, explicaba.

“Ahora pienso como ella, Sandra. No pensaba que iba a llegar esta situación, pero es que me la creo a ella más que a mi propia pareja”, aseguraba Lydia.

“También te digo una cosa. Él al principio estaba muy enamorado de ti, pero también se ha desilusionado por cosas que tú has hecho”, matizaba Miriam. Y ahí saltaban todas para dejar claro que ella no había hecho nada.

“A mí el respeto no me lo ha faltado, pero nuestra relación ya está un poco rota porque creo que se ha ido de la lengua mucho”, sentenciaba Lydia. “La foto imprímetela y cuélgatela en la pared”, le decía Naomi a modo de despedida.

Está claro que Lydia se encuentra fuerte de cara a esa hoguera final en la que puede pasar cualquier cosa. De momento, la audiencia parece tener claro quién ha ganado en este duelo de mujeres y no es la soltera. La educación de Lydia la ha convertido en la reina para muchos.

Veremos si puede mantener esa calma en el reencuentro con Manuel.