Alba Carrillo niega su relación con Alejandro (La isla de las tentanciones 6), pero suelta otro bombazo

La vida de Alba Carrillo ha sido un sinfín de idas y venidas en los últimos meses, no han sido buenos tiempos para la colaboradora de Telecinco. Su vida amorosa ha ocupado todos los titulares habidos y por haber tras su affaire en la cena de Navidad con Jorge Pérez. Un tonteo que terminaba en beso y que provocaba estar en boca de todos durante varias semanas.

Fueron meses de muchos rumores y eso llevaba a la modelo a tomar varias decisiones. Una de ellas, romper cualquier vínculo posible con los hombres y la otra, tomarse un descanso de la televisión. Sin embargo, ahora con la sexta edición de La Isla de las Tentaciones, Alba ha vuelto a los platós y lo ha hecho con más fuerza que nunca.

Tanto que sus ganas de enamorarse parece que se han activado de nuevo y, si nos sorprendía la petición que le hacía al programa para ser la próxima soltera VIP de la sexta edición, desde hace varios días todos los rumores se centran en su posible nueva ilusión. Según unas imágenes que se han filtrado, la modelo podría estar conociendo a uno de los novios de esta edición, concretamente a Alejandro. Sin embargo, ha sido la propia alba quien ha querido negar esta información al mismo tiempo que soltaba otro bombazo.

Desmiente una noticia y suelta un bombazo

"Mis seguidores están preocupados porque es una persona que no me pega nada...", así empezaba la aclaración que ha hecho en sus redes sociales. Alba no ha negado en ningún momento que esas fotos sean verdad, pues sí salió a comer, pero no pasó nada más como se ha especulado.

Alba Carrillo desmiente los rumores. / Instagram @albacarrillooficial

"Me sorprende muchísimo que hayan salido imágenes... Más tonta soy yo, pienso que la publicidad tiene que pagarse y así ha ocurrido. Estaré más precavida para la próxima vez. Muchas veces confió en que la gente es maja y luego me la lían", decía dejando entrever que todo habría sido una encerrona por parte del concursante.

Además de zanjar el tema, Alba ha querido aclarar que si por algo le molestaban estas noticias es porque su corazón vuelve a estar ocupado: "Yo sigo mi camino... Estoy conociendo a una persona y me viene mal que salgan este tipo de informaciones porque no son verdad. Niego absolutamente que tenga nada con Alejandro", decía sentenciando que "ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos".