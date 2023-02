Alba Carrillo les pide un favor a sus compañeros de ‘Fiesta’ tras las acusaciones de Jorge Pérez

Han pasado dos meses desde que Alba Carrillo y Jorge Pérez se convertían en el tema del momento tras el desliz que tuvieron en la fiesta de Unicorn, una de las productoras de Telecinco. Unas imágenes en las que se veía como los colaboradores estaban de lo más acaramelados y que acababa en beso.

Tras meses alejado del foco mediático, este sábado en Déjate querer, el exconcursante de Supervivientes se sentaba en el plató para conceder su primera entrevista después de todo el revuelo. No ha tenido miedo a las preguntas de Paz Padilla y ha hablado sobre cómo se sintió después de esa noche: "Estaba totalmente anulado, he tenido que escuchar cómo me llamaban cobarde (...) no ha sido una cuestión de no querer dar la cara", explicaba.

Jorge ha hablado de lo que más le ha dolido durante estos meses; las duras acusaciones que se han hecho en contra de su mujer, Alicia Peña, y a quien se le ha llevado a cuestionar hasta su profesionalidad laboral.

Aunque de manera indirecta, el colaborador de la nueva edición de Supervivientes también le ha mandado unas cuantas pullitas a Alba Carrillo: "Lo fácil hubiera sido venir a los programas a contestar, el tema se habría zanjado y mi cuenta tendría muchos ceros", decía haciendole un guiño a la colaboradora.

Unas palabras que, aunque al parecer la modelo no las estaba viendo, si ha sido consciente y ha querido contestar, eso sí, no de cualquier forma.

Alba Carrillo responde

Alba ha revelado que durante la noche del sábado estuvo leyendo a Simone Beuavoir y su libro El segundo sexo, por lo que todo indica a que no ha estado viendo la televisión. "Al número oculto que me ha estado llamando para ponerme Telecinco, solo decirle que tengo televisor en casa. A veces, solo a veces, prefiero leer".

"Sigo sin ser robamaridos, lagarta y todas esas barbaridades que dicen porque, la persona que habló por primera vez, desea volver a mover el avispero. He llorado un poquito, no lo voy a negar", confesaba explicando que lo que le dolió fue ver como Emma García cuestionaba su verdad, "mañana me levantaré y pondré en orden todo. No lo voy a permitir más".

La petición a sus compañeros

Parece que la hija de Lucía Prieto está cansada de que se ponga en duda su palabra, por lo que les ha querido pedir a sus compañeros de Fiesta, sabiendo que será un tema muy comentado durante la tarde del domingo, que por favor "sean sinceros y digan literalmente lo que vieron en esa discoteca".

"No se puede seguir permitiendo la mentira y las consecuencias que me está generando. Y a Eva Espejo, directora de Fiesta, que tenga arrojo y diga qué le dijo de mí este señor", escribía terminando este comunicado y sin volver a pronunciarse, de momento.