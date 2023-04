El San San Festival reúne a 45.000 personas para bailar al son de la música

Más de 45 mil personas se juntaron para vivir el primer gran festival de 2023, el San San Festival. La costa mediterránea, la hospitalidad de Benicàssim y el calor de la música nos hicieron vivir tres días de desenfreno y Rock & Roll que serán difíciles de olvidar.

El cartel juntaba a iconos del indie, la magia internacional de Phoenix o Milky Chance y la ilusión de las bandas menos conocidas que fueron la gran sorpresa, el futuro de la música está en muy buenas manos. Separados en tres fechas, jueves, viernes y sábado, había que distribuir bien la energía para aguantar la adrenalina de los shows en vivo.

De Besmaya y Cala Vento, a Lori y Love of Lesbian

El sol iluminaba el escenario cuando Miss Caffeina se encargaba de abrir el escenario grande. A continuación, esta banda dio paso a uno de los grupos revelación, Besmaya. Los dos Javis se encargaron de brillar con luz propia que, y bajo las gafas de sol y más de 5 mil personas a sus pies, cerraron una brillante actuación. Este show dio paso a otro de los grupos del futuro en España: Cala Vento, que nos dejaba con la miel en los labios y con ganas de disfrutar de su música un par de temas más.

— Love of Lesbian (@loveoflesbian) April 7, 2023

Tras la energía de este dúo llegaba la calma del siguiente artista, Sen Senra. El gallego, con la tranquilidad que le caracteriza, interpretó todo su repertorio sin apenas esfuerzo. Podemos destacar la interpretación de su último single No quiero ser un cantante y la presentación de un tema inédito que gustó mucho al público. Por lo demás, un concierto bastante plano, que supuso el primer gran nombre de la noche.

Ahora sí, llegaba uno de los grupos más icónicos de las últimas décadas: Lori Meyers. Con un sonido excelso, dejaron claro por qué están ahí. Una auténtica maravilla audiovisual en la que interpretaron himnos como Emborracharme.

Como si de un sueño se tratase, Lori dio paso a otra leyenda viva, Love of lesbian. El show más multitudinario de la noche, y el primero tras la operación de Santi Balmes, fue una oda al romanticismo musical con un mensaje para las bandas que nos han estado dejando debido a la dificultad de la música hoy en día; Izal o El Columpio Asesino fueron los homenajeados. 1999, Fantástico o Incendios de nieve se escucharon en toda la ciudad.

Con la adrenalina por las nubes, sonaba a su vez Varry Brava en el escenario tres para dar lugar a Zahara. La artista nos sorprendió con una versión ravera que fue la guinda del pastel. Una vez finalizada la actuación, muchas personas abandonaron el recinto en una noche en la que todavía quedaba Carolina Durante. Diego Ibañez, en su línea, puso a los asistentes patas arriba con canciones como Cayetano o Las canciones de Juanita.

Guitarricadelafuente, Viva Suecia y Cariño

Tras una primera noche antológica, era muy complicado superar las expectativas y Guitarricadelafuente se encargó de iniciar la tarde de la mejor manera. El artista jugaba en casa y ofreció un show bajo el atardecer. La guitarra y voz característica de Álvaro se acerca cada vez a un rollo Bon Iver en el que los efectos el autotune tuvo más fuerza que en anteriores ocasiones. El Conticinio o Guantanamera sonaron por encima del resto.

A continuación, Rayden y Xoel López se solapaban y causaban un dilema existencial muy grande. Difícil elegir entre dos grandes artistas, cada uno aporta su granito de arena. Fueron conciertos muy emocionantes en el que Rayden anunció en persona que sería su último San San.

Era complicado seguir el ritmo de la noche y más aún cuando quedaban las mejores bandas por salir. Phoenix., la gran apuesta internacional que no contaba con tantos asistentes como se esperaba ofreció un show visual muy potente pero quizás una elección de temas algo extraña con un bloque medio del repertorio un poco pobre.

Lo del concierto de @VivaSuecia en el @SanSanFestival fue para quedarse a vivir ahí 😍😍😍

— Martix (@mar_tix) April 10, 2023

Viva Suecia estuvieron imponentes como siempre y sonaron a las mil maravillas. Las Cariño amenizaron el escenario tres con temas como Te brillan y dejaron claro que las bandas. Para culminar, llegó la hora de un pequeño cambio de registro musical. Cupido, liderado por Pimp Flaco, causó furor en el escenario See See Tickets. Hit tras hit, canciones como Se apagó, Autoestima, Un cabrón con suerte o Todas menos tú son letras que nos rompieron el corazón veinte veces. Con el corazón roto pero lleno de amor nos despedimos de otra noche insuperable de música.

La gran final: Leiva, Alizz y Sexy Zebras

Llegaba el colofón final, la última noche, resacas acumuladas y ganas de más. La maravillosa voz de Morgan iniciaba una tarde más fría que las anteriores. Sargento de Hierro o Volver fueron las canciones perfectas para amenizar el bolo.

Seguidamente, Deluxe trajo de vuelta el indie más clásico en uno de mis conciertos favoritos. Añadiendo un sonido más renovado, el productor y artista Alizz fue el indicado de hacernos vibrar. Con un show muy completo, consolidado y brillante, se encargó de cantar temas como Ya no vales o Antes de morirme.

Tras el pop trapero del catalán, daba comienzo la actuación del otro gran artista internacional, Milky Chance. El grupo alemán presentaba el tema Living in a Haze que formará parte de su próximo disco que verá la luz el 14 de abril.

Nada más finalizar su espectáculo, Leiva se encargó de la mejor actuación del Festival. Cada canción era cantada a más no poder por el público que se entregó en cuerpo y alma a el Flaco de Alameda de Osuna. Un repertorio increíble en él no hubo ni una sola canción que no sea icónica. Un chute de adrenalina que será difícil de olvidar. Después, para tomar un poco de aire, fue la hora de Carlos Sadness con su música tropical que llevó de invitada a la artista catalana Suu para cantar Aloha.

Volvimos al rock con Sexy Zebras, uno de los grupos más potentes del festival que volvieron loco al público. Ya para terminar, la banda emergente Cora Yako y Delaporte pusieron fin a un festival increíble.