Cupido provoca una sobredosis de amor en Madrid

¡Qué mejor forma de acabar la semana del amor que disfrutando en vivo de la música de Cupido! Cerca de 5 mil personas disfrutaron el pasado fin de semana, entre el 18 y 19 de febrero de 2023, del grupo en directo sobre el escenario de la conocida sala La Riviera de Madrid.

El grupo está compuesto por el trapero barcelonés Pimp Flaco como vocalista junto a la banda madrileño-canaria Solo Astra, formada por Al García como bajista, Toni D a la guitarra, teclados y coros; Dannel en la batería y Luichi Boy como voz y guitarra. Juntos forman el grupo de electropop conocido como Cupido, que este fin de semana ha llenado el recinto madrileño no solo una sino dos noches consecutivas.

Apenas pasaban un par de minutos de las nueve de la noche del domingo 19 de febrero cuando las luces de La Riviera se apagaron acompañadas de los gritos de los cientos de fans que llenaban la sala. Al ritmo de Se apagó, uno de los temas que forman su segundo disco Sobredosis de amor, los integrantes de Cupido llenaron el escenario. Galaxia, Sobredosis de amor y Almohada fueron los siguientes temas que sonaron.

Pimp Flaco, vocalista de Cupido, durante el concierto el sábado 18 de febrero de 2023 en la sala La Riviera de Madrid / Nacho Nascab / Sonido Muchacho

Con Autoestima llegaron las primeras palabras de Pimp Flaco hacia el público. Como bien dicen en este tema del que en 2019 sacaron un remix junto a Lola Índigo y Alizzz, "mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien". Así que, qué mejor que dedicar esta canción a su madre. Tras ella llegaba Milhouse, acompañada de unos visuales en las pantallas con cortes del conocido personaje de Los Simpsons. Todas menos tú y Un cabrón con suerte fueron también canciones muy coreadas por los fans de Cupido.

Un show lleno de amor

Tras un pequeño descanso en el que los artistas aprovecharon para agradecer a todas aquellas personas que hicieron posible que ese concierto saliera bien, llegó uno de los momentos más especiales del show. La banda hace honor a su nombre con su música y sus letras, siempre con el amor en el centro. Pero no solo eso, sino que a mitad de concierto decidieron hacer una kiss cam al más puro estilo NBA, haciendo que la sala se llenara de besos entre los fans que iban apareciendo en pantalla.

Walla Pop, U Know y Telepatía volvieron a hacer saltar al público. Tras esto, Pimp Flaco se dirigió a los asistentes para preguntar qué canción les gustaría que tocaran, prometiendo que así lo harían. Finalmente sonó No sé, seguida de Dios no existe; ambos temas pertenecientes al último álbum que Cupido publicó en mayo de 2022, hace casi un año.

Tanto sorpresas como himnos en La Riviera

Tras volver a pedir un aplauso, en esta ocasión para los componentes de la banda; el vocalista decidió hacer un regalo al público. Pimp Flaco empezó a entonar lo que pareció ser una nueva canción a capela, a lo que sutilmente se unieron sus compañeros de grupo añadiendo una parte instrumental.

El público volvió a gritar las letras del grupo al ritmo de Santa, una de sus canciones más escuchadas. Tras este tema, el cantante presentaba el siguiente como un himno. "Si gritáis esta canción fuerte la pondrán cuando salga el Rey", bromeaba Pimp Flaco a la vez que empezaban a sonar los primeros acordes de La Pared. La canción es también parte de Sobredosis de amor y, con más de 18 millones de reproducciones, es la más escuchada del grupo en Spotify.

Acabando por todo lo alto

Cerca de las diez de la noche se acercó el final del concierto. "El amor llega y se va", decía Pimp Flaco antes de cantar los últimos temas. Como no podía ser de otra manera, el show acabó con No sabes mentir y Tu foto a la vez que el público lo daba todo en esos últimos minutos.

"Os queremos, ¡mmmua! ¡mmmua!". Así se despidieron los chicos de Cupido del público que los acompañó en su segunda noche con todo vendido en La Riviera de Madrid. Además, esos sonidos simulando besos que Pimp Flaco dedicó a sus fans coinciden con el nombre que hace un par de semanas anunció como título de su próximo álbum, MMMUA 💋.

Con estos conciertos, Cupido se acerca al fin de su tour Vuelves con tu ex; con el que llevan recorriendo las principales ciudades de España desde noviembre de 2022. El último concierto será el próximo sábado en Alicante. Pero aquí no acabarán sus shows en 2023 ya que, por el momento, la banda cruzará el charco con la gira de cinco conciertos que les espera en México a finales de marzo.