María Zurita, de ‘MasterChef Celebrity’ a autora de un libro sobre familias no convencionales

María Zurita es uno de esos nombres que siempre ha sonado a todos aquellos que están familiarizados con las familias más nobles de nuestro país, pero lo cierto es que era una desconocida para muchos hasta que decidió participar en MasterChef Celebrity.

En el talent de cocina pudimos conocerla un poco mejor y nos dejó momentos muy divertidos, sobre todo, los protagonizados junto a Xavier Deltell con el que simuló un enamoramiento en el programa. Sin duda, encontraron el uno en el otro un buen punto de apoyo y una bonita amistad.

Ahora vuelve a la actualidad, pero no televisiva sino literaria porque acaba de publicar Mi mamá y yo somos una familia feliz, un libro en el que relata, por primera vez, la historia de su vida como madre soltera. Ella es la protagonista junto a su hijo Carlos.

Familias diversas

“La familia es el primer tren que cogemos en la vida. Actualmente, hay muchos más tipos de familias que hace cincuenta años, ya no se puede reducir el concepto a familia nuclear —papá, mamá e hijos—. Algunos de esos otros modelos los hemos visto en este libro, como es el caso de la mía. Carlos y yo no somos una familia «tradicional», no solo porque yo sea madre soltera, sino porque vivimos con mis padres y mi hermano. Somos, según las nuevas definiciones, una familia extensa”, explica la autora.

Y es que la diversidad de formatos de familia es una realidad a la que tenemos que enfrentarnos día a día y que hay que naturalizarlo para que los más pequeños lo entiendan desde el principio y este libro ayuda a conseguir ese objetivo.

En este libro se cuenta la historia de Carlos, un niño que tiene que hacer un mural para el Día del Padre y sus compañeros le dicen que no valen fotos de su abuelo. El problema es que él solo tiene una madre.

Su madre se sienta para abrir con él el álbum familiar y explicarle que hay muchos tipos de familias y que todas son válidas. Que lo importante es el AMOR, que es lo que nos mueve y lo que hace que cada uno se sienta valorado.

Experiencia propia

“En líneas generales, la historia que cuento es ficticia, aunque desde luego ¡Carlos y Zeta existen! No ha habido un problema en el colegio, pero Carlos ha vivido alguna situación complicada cuando se le ha preguntado por su padre”, asegura Zurita.

Parte de su experiencia personal, no de estudios profesionales. “Yo no soy psicóloga ni socióloga, tampoco pretendo dar consejos o decir cómo hay que hacer las cosas, solo soy una madre que, como la mayoría de padres y madres, trata todos los días de hacer lo mejor para sus hijos. Al escribir esta historia, he intentado darle herramientas a Carlos para gestionar esas situaciones en las que se pueda sentir cuestionado por su modelo familiar. Si a alguien más puede ayudarle esta historia, ¡me alegraré infinitamente!”, admite.