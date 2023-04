Carme Elías se enfrenta al alzheimer en un libro: “Lo hago para no ahogarme con mis propias lágrimas”

Habrá quienes piensen que no se puede hablar de alzheimer recurriendo al sentido del humor, pero la actriz Carme Elías nos ha demostrado que es posible.

“A mi amigo Al no se le nota. No es ruidoso y no duele, no te parte el corazón y no te deja el cuerpo dolorido ni la autoestima en la basura. Es muy discreto. Simplemente te va abandonando de puntillas: un día se lleva una muda, otro día algún abrigo, otro día calcetines y así hasta que el armario se quede vacío. Solo con la estructura”. Son palabras duras cuando sabes que eso que describe es su día a día con el alzheimer que sufre.

Hace un año, la actriz hizo público su padecimiento que fue diagnosticado hace más de tres. Y en ese tiempo ha aprovechado la memoria que aún conserva para dar forma a Cuando ya no sea yo, el libro en el que recoge su experiencia con esta dura enfermedad.

Experiencia propia

Un libro escrito en primera persona con aceptación e ironía y, sobre todo, con una fuerte carga de sinceridad. “Escribir un libro de memorias mientras la mía se desvanece es arriesgado. Aun así, siento la tentación de hacerlo. Amo la palabra escrita. Siempre me ha gustado y la he saboreado como intérprete. Soy actriz de profesión y, lo que es más importante, de vocación. Y, sin embargo, todo lo que cuento aquí es verdadero”, aseguraba sobre lo que esconden estas páginas.

“Son regalos de mi fugitiva memoria y de los diarios que he escrito a lo largo de muchos años. Todo esto que narro como un cuento, es decir, con cierta ligereza, lo hago para no ahogarme con mis propias lágrimas, porque siempre quieren ser ellas las protagonistas. Sí. Tengo alzhéimer. Pero todavía soy plenamente consciente de lo que hago y de cómo lo hago, y a todo esto empiezo a cogerle el gusto”, expresa.

Es uno de los rostros más conocidos de la escena teatral y cinematográfica de nuestro país. Carme es ganadora de un Goya a la mejor interpretación femenina protagonista por Camino (2008) y también de un premio Gaudí de Honor en 2021. Acaba de ser reconocida con la Medalla de Oro de la Academia de Cine y ahora pretende compartir su experiencia vital para visibilizar una enfermedad que afecta a muchas familias.