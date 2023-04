Ariana Grande, sobre los comentarios a su físico: “Deberíamos ser más amables y no opinar sobre otros cuerpos”

Ariana Grande ha reaparecido en redes sociales para mandar un mensaje claro, directo y conciso ante los comentarios que ha recibido últimamente sobre su aspecto físico.

La artista decidía grabar un TikTok de buena mañana antes de ir al rodaje de Wicked —musical que protagoniza y que se estrena en 2024— para pronunciarse por primera vez sobre un tema del que nunca había hablado, y sumarse así a la conversación de la que ha sido objeto de debate durante la última década: "Hola a todxs. Me he hecho un café, pronto me voy a trabajar, pero quería venir aquí para... —no suelo hacer esto, no se me da bien y no me gusta— abordar vuestra preocupación sobre mi cuerpo y hablar un poco sobre lo que significa ser una persona con un cuerpo, el ser percibida y ser un personaje público al que se le presta especial atención", comenzaba su discurso.

Acto seguido, la intérprete de 7 Rings manifestaba, de forma tajante, que "deberíamos ser más amables y mostrarnos menos cómodos a la hora de opinar sobre el cuerpo de otras personas... Sin importar qué". "Podrías pensar que estás diciendo algo bueno, o sin mala intención, lo que sea... Saludable, no saludable, grande, pequeñx, esto, aquello, sexy, no sexy... Pero, sencillamente, no deberíamos hacerlo. Y en su lugar, esforzarnos por no hacerlo tanto".

El cuerpo con el que habéis estado comparando también mi cuerpo actual era la versión menos saludable de todas

"Hay otras formas de halagar a alguien o de ignorar algo que ves y que no te gusta. Por eso, creo que deberíamos ayudarnos mutuamente para convertirnos en espacios más seguro para todos. Y también quería decir: lo primero, que hay muchos tipos de belleza y de estar saludable y guapx", reflexionaba sobre cómo la sociedad premia y asocia el estar delgado como síntoma de buena salud.

"Estaba en el momento más bajo de mi vida"

Del mismo modo, aprovechó para profundizar en su caso particular: "Personalmente, el cuerpo con el que habéis estado comparando mi cuerpo actual era la versión menos saludable de todas. Tomaba muchísimos antidepresivos, bebía alcohol con la medicación, comía fatal... y estaba en el momento más bajo de mi vida con el aspecto físico que vosotrxs consideráis mi aspecto 'sano' y que, a decir verdad, no lo era".

También expresó que "no debería tener la necesidad de explicarlo pero siento que tenía que abrirme y enseñar cierta vulnerabilidad... No sé. Pero esa es lo primero: la salud puede manifestarse de forma diferente en cada uno. Lo segundo que quiero decir es que nunca sabes por lo que alguien puede estar pasando, así que, incluso si vienes desde un lugar de amor y de cariño, es bastante que esa persona ya esté trabajando en ello o cuenta con el sistema de apoyo con el que trabajar en mejorar su situación. Nunca se sabe, así que sed amables los unxs con los otrxs y con vosotrxs mismxs".

"Y lo tercero que quiero hacer es difundir un poco de amor y deciros que sois preciosos sin importar el tipo de cara que tengáis. Y por cierto, no llevo ni pestañas postizas ni eyeliner ahora mismo. Esta es mi cara y mis ojos, por favor, no os asustéis, por Dios! Pero eso, os mando mucho amor y deciros que sois preciosos sin importar lo que estéis atravesando, o cómo os maquilléis estos días, o las intervenciones estéticas que hayas tenido o no, o lo que sea... Sí, opino que sois hermosxs y quería compartir esto con vosotros. Tened un buen día", finalizaba este vídeo, el cual ya acumula más de ocho millones de likes y cerca de 50 millones de visualizaciones.

Un mensaje muy oportuno con el que sus fans se han mostrado muy de acuerdo y le han agradecido enormemente. Además, se han sumado a las respuestas de amor y le han devuelto el piropazo: "Eres perfecta y te amamos".