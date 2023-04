Isa Pantoja se reencuentra con su primo Manuel Cortés en ‘Supervivientes’ y sus caras lo dicen todo

El domingo vimos en Supervivientes: Conexión Honduras, el emotivo encuentro de Isa Pantoja con su prometido, Asraf Beno. Él no lo está pasando muy bien en el programa donde su único apoyo es Adara Molinero de la que acaban de separarla en la nueva división de grupos.

Sus mayores enfrentamientos han sido con Manuel Cortés, el primo de Isa, y eso está generando mucha tensión en Madrid cada vez que ella y Raquel Bollo coinciden en un plató. Y así se lo ha transmitido en su esperado encuentro este martes en Tierra de nadie.

Primero se ha encontrado con Alma, su prima y les ha dado mucha alegría a ambas. La superviviente le ha contado todas las vicisitudes por las que han pasado y ha reconocido que tuvo un roce con Asraf por la convivencia, algo que Isa ha entendido a la perfección.

En cuanto al mal rollo que hay entre Asraf y su hermano, reconoció que ella no se metió porque no había estado presente. Pero su prima le aseguró que estaba siendo una situación incómoda para todos desde fuera y le dejó claro que Asraf no venía haciendo tele, “no entiendo por qué le decís eso”.

Alma también explicó que ella tiene más apego con Isa y su hermano, con Kiko, por cuestión de edad que les ha llevado a compartir más cosas. El caso es que las cosas parecen quedarse bien entre las primas que se despidieron con un abrazo y muchos besos.

Reencuentro con Manuel

Luego llegaba el momento de mayor tensión cuando el que aparecía era Manuel. Le dejaba ver que no estaba muy a gusto con lo que estaba sucediendo.

“Sabes perfectamente que con Asraf no he tenido una relación muy cercana fuera, nos hemos encontrado en momentos puntuales y siempre he intentado ser super servicial contigo, igual que con él. Y aquí, hemos chocado bastante por la forma de ser o por lo que sea, por la convivencia, la forma de ser de uno. Hay cosas que no me han gustado y él pensará lo mismo de mí”, empezaba explicando el cantante.

Isa ha querido explicarle cómo se siente ella dejando claro que era su opinión y no la de la opinión pública: “Yo como pareja de Asraf y como soy prima vuestra, me duele la situación y, precisamente, como no os conocéis de mucho no entiendo por qué tanta inquina y tanta pelea con Asraf. Eso es lo que me choca, más que las peleas de convivencia que las veo normales”.

Manuel intentaba hacerle ver que Asraf también había hecho cosas sin importarle mucho quiénes eran ellos también. “Entiendo tu postura y que estés dolida. No es inquina, él piensa que vengo con cosas de fuera. Yo te digo que ha estado aquí haciendo cosas en la que no le ha importado quienes somos o dejado de ser", le intentaba hacer ver.

“Pues yo he visto que él sí ha tenido muchísimo cuidado y si tú hubieras tenido pareja, yo sí hubiera tenido más cuidado con vosotros, que no significa que no hubiera discutido”, admitía ella.

Por más que hablaron, no llegaron a un punto de acuerdo. Él insistía en que Asraf le ha provocado y ha hecho cosas que no estaban bien y ha aprovechado las cámaras en su favor, mientras ella lo veía de otra manera.

Carlos Sobera irrumpía en la conversación para recordar que lo que sucede en el concurso es real y que tendrá consecuencias fuera. “Es que para mí Asraf no se ha comportado bien conmigo de verdad y hay una persona en medio que es ella, y aunque otros piensen que no, a mí me duele”, aseguraba sobre su prima.

“Faltas de respeto, provocaciones, hablar por detrás una cosa, decir otra, intentar tergiversar. Y después de las dos únicas peleas más fuertes que hemos tenido, luego se aisló en Playa Royale con Adara, de locos, se reían con la comida. Asraf se ha llegado a inventar que yo le miro desafiante, se lo ha inventado, por la cara”, explicaba Manuel.

Parece que no van a llegar a un acuerdo y que ninguno va a dar su brazo a torcer. Veremos si la visita de su prima le hace recapacitar. De momento, después de este encuentro, se ha ganado un poco más de antipatía de la audiencia.

Y que conste que Isa Pantoja no es la única de la familia que ha hablado. Sylvia Pantoja, muy de comentar el reality en redes sociales, también se ha pronunciado: “Manuel hijo mío, lo siento, pero vives en un mundo paralelo y te falta la humildad de la que tanto alardeas. Así no vas bien”.

Veremos a partir de ahora si cambia su actitud con Asraf o no.