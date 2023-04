Asraf Beno e Isa Pantoja se reencuentran en 'Supervivientes' entre pasión y lágrimas

La nueva edición de Supervivientes, el reality más extremo de Telecinco, solo acaba de arrancar y ya nos ha dejado el que es, sin duda, uno de los momentos más apasionados de la historia del formato: el reencuentro en los Cayos Cochinos de Honduras entre Asraf Beno, concursante de la temporada, e Isa Pantoja, su chica y la mujer con la que tiene planes de boda.

Y es que, aunque solo lleven unas pocas semanas en el Caribe, la experiencia de supervivencia está siendo tan dura para los 17 participantes que Mediaset ha decidido ir premiándolos con algunas visitas como la de la hija de Isabel Pantoja, quien ha sorprendido gratamente a su chico.

Y no es para menos... Porque Supervivientes ha montado toda una performance para que la pareja se reencontrase. La organización del programa ha llevado a Asraf Beno hasta la playa con los ojos tapados y una vez allí, le han quitado el antifaz que llevaba para que viese cómo Isa Pantoja le esperaba metida en una jaula que flotaba sobre el mar.

Eso sí, aunque Asraf había repetido en muchas ocasiones que se moría de ganas por ver a su pareja, Supervivientes no se lo ha puesto del todo fácil y le ha obligado a responder a varias preguntas sobre Isa antes de dejarle llevar la jaula hasta la orilla. "Te he echado mucho de menos", ha gritado Asraf nada más verla.

Después, cuando el concursante ha logrado responder correctamente a todas las preguntas que el programa le había planteado sobre su relación, Asraf e Isa han logrado juntarse en la orilla y fundirse en un apasionado beso y un largo abrazo que han logrado darse entre los barrotes de la jaula mientras se decían cosas como "estás super guapo", "no me puedo creer que esté contigo", "te he echado mucho de menos" y "te quiero".

La salida de la jaula más romántica de Supervivientes

Finalmente, siguiendo las normas del programa, Asraf ha logrado sacar a Isa de la jaula en la que estaba encerrada y entonces ha empezado otro gran momento romántico entre ellos. El concursante ha levantado a su chica por los aires y le ha dado besos y abrazos mientras le repetía todo lo que la ha echado de menos mientras ella, le recordaba lo mucho que le quiere.

"Te veo muy bien, muy bien, de verdad. Lo estás haciendo super bien. Estoy orgullosa de tu concurso. Estoy orgullosa de cómo eres", ha querido decirle Isa Pantoja, que está siendo desde España el gran apoyo de su pareja en esta experiencia extrema.

Después, la pareja se ha tirado al suelo manteniendo su abrazo e Isa ha seguido con un bonito discurso que traía preparado para que su chico no olvide durante toda la experiencia lo mucho que ella le quiere. "Eres la persona que yo quiero que la gente conozca. Con tus risas, llantos, siendo sensible, paciente, humilde... No sufras por mí. Tú haz tu concurso y que no se te olvide que esto es un concurso. La vida real está fuera y es cosa nuestra. Aquí, mira por ti y no te quites mérito. Defiende tu verdad, defiende lo tuyo y confía en que todo se ve. No desgastes tu energía. Lo que te falta es confiar en ti. Pero estoy muy orgullosa", le ha recalcado Isa antes de que el programa la obligase a despedirse y a marcharse en una barca dejando a su pareja desconsolado en la orilla.