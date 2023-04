Adara Molinero vuelve a salvarse en ‘Supervivientes’ tras el aplaudido alegato de su madre

Un martes más, en Supervivientes: Tierra de nadie, uno de los cuatro nominados ha respirado tranquilo tras saber que se salvaba. En esta ocasión, se enfrentaban a la ceremonia de salvación Asraf Beno, Yaiza Martín, Adara Molinero y Katerina Safarova.

El primer nombre que daba Laura Madrueño para seguir nominado era el de Yaiza, la novia de Ginés Corregüela y última incorporación al concurso. Ya se sabe que lo de llegar tarde, pasa factura.

El segundo nombre que daba era el de Asraf que tendrá que enfrentarse a la expulsión el próximo jueves. La cosa quedaba entre Adara y Katerina. “Una que quiere quedarse y otra que no lo tiene tan claro”, aseguraba la presentadora.

“Los espectadores han decidido que debe seguir nominado o nominada, Katerina”, decía para alegría de Adara que daba saltos y gritos de alegría. Y cómo no, lo celebraba con su buen amigo Asraf.

“Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Me motiváis a seguir en este concurso, me dais muchísima fuerza. Esto va por vosotros, concursamos juntos, muchísimas gracias”, decía a gritos y llena de emoción.

Por tercera semana consecutiva, Adara ha podido comprobar el gran apoyo que tiene fuera. Los adaristas no fallan y semana tras semana, están ahí para demostrarle que están dispuestos a mantenerla en el concurso.

El discurso de Elena

Esta salvación llegaba después del alegato que hacía Elena Rodríguez, su madre, en plató que ha sido muy comentado porque compartía una queja y una petición.

“A mí no me conocen por faltarle el respeto a mi pareja y ponerle los cuernos teniendo un bebé”, había comentado Manuel Cortés durante una discusión con Adara. Una salida de tono que muchos le han reprochado y que no ha querido pasar por alto Elena.

“Es la tercera o cuarta vez que oigo un comentario refiriéndose a algo que pasó en otro concurso en el que mi hija sintió. Las personas no somos culpables de lo que sentimos. Sentimos y punto. Por eso que la pasó, lleva pagándolo mucho tiempo. Se la juzga como madre y me parece fatal. Estoy cansada de que a las mujeres se nos juzgue como madres por actos que hagamos. Una cosa es ser madre y otra cosa es nuestra vida independientemente. Ya basta, por favor, ya basta”, exponía, haciendo referencia a la relación que mantuvo con Gianmarco Onestini en Gran Hermano y llevándose el aplauso del público.

Está claro que madre e hija saben cómo ganarse el favor del público.