Álex y Luca, el más querido y el más odiado por la audiencia de ‘MasterChef 11’

Después de tres días seguidos de MasterChef 11 parece que la audiencia tiene claros quiénes son sus favoritos y quiénes son aquellos a los que no soportan. Si tuvieran que dar el nombre de los dos extremos parece que no hay muchas dudas: Álex y Luca. Dos de los concursantes más jóvenes de la edición.

Álex tiene 19 años y es estudiante de cocina en Barcelona. A muchos les resulta conocido y es que fue aspirante en MasterChef Junior 4 donde llegó a la final y quedó entre los últimos eliminados. Desde entonces, no ha dejado de formarse y hacer crecer su vocación por los fogones. Esta semana se ha llevado los piropos de jurado.

“Alex, qué bonito futuro tienes. Se te ve con una ilusión cocinar, unas ganas, una pasión, eres un chico listo, de esos que es un ejemplo para muchísimos jóvenes que nos estarán viendo y están perdidos, no saben qué hacer, dónde me miraré, quién será mi ejemplo, y a veces no lo podrán ver en un mayor, ojalá lo vean en ti. Porque un chavalito joven, tan maduro ya, con las ideas tan claras de lo que quiere ser, que haga un plato casi de alta cocina, con pequeños defectos, pero el caldo está, buahhh, un platazo”, le decía Pepe Rodríguez.

“Estoy super feliz porque Pepe me ha dicho unas cosas increíbles y me han llenado el corazón, me han llenado el alma y me han tocado la fibra, que te diga eso es algo increíble y solo ocurre aquí”, decía él, feliz de la vida.

Y ese agradecimiento y pasión por lo que hace ha calado en la audiencia que se ha posicionado en seguida de su lado.

El más odiado

Si Álex se ha ganado el cariño de muchos, Luca se ha ganado su odio. Este joven de 18 años que estudia un grado superior de Marketing y Publicidad es un creador de contenido de TikTok que acumula más de 600.000 seguidores en esta plataforma.

Si hay algo que le representa en la cocina es el baile de la seta que se ha inventado con ganas de viralizarlo. Ha logrado, de momento, hasta que Pepe Rodríguez se atreva a bailarlo.

Pero lejos de resultar divertido, a muchos les parece cansino y su falta de humildad es algo con lo que muchos no pueden que le acusan de ser un niño caprichoso y malcriado. Está claro que no se ha sabido hacer con el cariño del público.

Veremos cuál de los dos llega más lejos en el programa.