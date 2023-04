Broncano manda por error 80 condones a un conocido youtuber y esta es su reacción

El programa de La Resistencia conducido por David Broncano siempre acaba protagonizando momentazos televisivos con sus invitados, como la pullita de Lele Pons Guaynaa o la respuesta sobre sexo de Ana Mena. A estas se les une recientemente la de Miquel Montoro, conocido como el niño que no paraba de decir la frase “¡Hostia, pilotes!”. El joven de 17 años, al que el presentador le ha prometido una gran fiesta de cumpleaños cuando alcance la mayoría de edad, visitó este pasado martes 11 de abril el plató de este programa de Movistar+ para contar cómo es su día a día en el campo. Y entre narración y narración acabó siendo testigo de algo insólito. ¡Atento!

Miquel explicó que una de sus grandes pasiones son los cuchillos, una afición de la que Broncano era conocedor; lo que le llevó a regalarle uno años atrás. Sin embargo, el joven no sabía la curiosa historia que había detrás y el propio Broncano fue el primero en desvelarla durante la emisión del programa: “Ya tienes 17 años, ya te lo puedo contar”. El presentador entre risas y un tanto avergonzado comenzaba diciendo que por fin podría contarle esta historia él, algo que ya había hecho con muchos de sus amigos. “Le pedí la dirección a tu madre de allí, de Mallorca, por Amazon, uno que sabía que era bueno y tal. Y al cabo de las semanas tuve que comprar también unos preservativos. Unos 70 ó 80 para una cosa. No quería bajar a la farmacia porque me daba cosa pedir tantos y al cabo de una semana no llegaban y de pronto pensé que la última dirección a la que yo había enviado algo”, comentaba entre risas y un tanto avergonzado.

Os aseguro que esta historia es 100% real.



La cara de la madre de Miquel si llega ese paquete. pic.twitter.com/jz5hhYYz1G — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 11, 2023

Lo que desató las risas y los aplausos de todos los presentes y hasta del propio Miquel. De hecho, Broncano volvía a sincerarse de nuevo y comentaba que llegó a imaginarse a la policía preguntándole cúal era el motivo que le había llevado a enviar a un menor de 14 años un cuchillo y cien condones. Por suerte nadie tuvo que hacerles estas preguntas porque el paquete finalmente no llegó a casa de Miquel, pero, sin duda, fue una anécdota de lo más llamativa.

Otros momentos reseñables de su vista en ‘La Resistencia’

Broncano también compartió con todos los presentes y los telespesctadores el vídeo que Miquel le envió cuando abrió el paquete y vio el tan ansiado cuchillo. “Me encanta. Además, con este estuche, ya podré ir al cole con mi cuchillo”, comentaba muy emocionado.

Ojalá algún día me quiere alguien tanto como Miquel quiere a un cuchillo. pic.twitter.com/jbmgCi7Z2h — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 11, 2023

Miquel también habló de su amor por la comida y la vida en el campo. De hecho, relató que este pasado martes 11 de abril a primera hora de la mañana ya tenía a una cerdita dándole los buenos días, lo que le hacía especialmente feliz. Es más, el joven habló abiertamente de que no se imaginaba viviendo en una ciudad tan grande como Madrid. Otro detalle que no pasó inadvertido es que su mejor momento del día correspondía al desayuno, especialmente, si había callos.