Ana Mena deja a David Broncano con la boca abierta con su respuesta sobre el sexo

Ana Mena es la chica del momento. La artista andaluza acaba de lanzar su segundo disco bajo el título Bellodrama y desde que este álbum vio la luz el pasado 24 de marzo, y mientras saborea las mieles del éxito recibido por la crítica y el público, Ana Mena no ha dejado de trabajar en la promoción de sus nuevas canciones para, tal y como ella dice en sus letras, hacerle llegar la música de Málaga, al mundo entero.

Pero claro, como es habitual, entre las preguntas musicales y las promociones, a Ana Mena también le están preguntando por su vida personal en las entrevistas... Y el último en hacerlo ha sido David Broncano, quien ha logrado que la respuesta de la artista malagueña a una de sus preguntas habituales en La Resistencia de Movistar+ sea tan inédita que se ha acabado haciendo viral.

Después de una entrevista en la que Broncano y Ana Mena hablaron sobre los amores en la infancia y la adolescencia, sobre trucos para olvidar a una expareja y sobre varios temas más, el presentador del formato de humor le preguntó a la autora de Las 12 y A un paso de la luna sobre la cantidad de relaciones sexuales que había mantenido en los últimos 30 días, algo que hace habitualmente con todos los invitados a su programa.

Y fue entonces cuando Ana Mena le dejó con la boca abierta. La cantante confesó que, al haber estado absolutamente centrada en el lanzamiento de Bellodrama, en los últimos 30 días no ha tenido tiempo para el sexo. Ni con nadie ni con ella misma.

"Literalmente cero. He estado muy ocupada con eso (en referencia a su nuevo disco) ... Y los ratos que he tenido para dormir, créeme que los he dedicado a dormir", sostuvo Mena dejando a Broncano y sus colaboradores con cara de póker y sin palabras.

Eso sí, la artista no se quedó ahí y advirtió de que, aunque sabe que ha sido la única persona en asistir al plató y responder que no ha tenido ningún tipo de actividad sexual en el último mes, Bellodrama ya ha visto la luz y esto significa que ya tiene mucho más tiempo para dedicarse a cosas que no son trabajar. "Una cosa digo eh. Esto ya ha salido... Agárrense, agárrense", bromeó Ana Mena.

Entre 1 y 200 millones de euros en el banco

A la otra gran pregunta de La Resistencia, la que hace referencia al dinero que los invitados al programa han ganado a lo largo de su carrera o que tienen en el banco, la respuesta de Ana Mena sí alcanzó una cifra mucho mayor al cero. Y es que, aunque no quiso entrar en detalles, la vocalista hizo una aprosimaicón y se incluyó en la lista de millonarios de nuestro país.

"Más de un melón y menos de 200 melones", confesó Ana Mena refiriéndose directamente a los millones de euros que tiene actualmente guardados en sus cuentas bancarias.