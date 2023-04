La actriz y cantante Ann-Margret, "la Elvis Presley femenina", publica nuevo álbum de rock a los 81 años

Ann-Margret, actriz y cantante de origen sueco, publicará el próximo viernes,14 de abril, un nuevo disco. Bajo el título Born To Be Wild (Nacida para ser salvaje), la artista, que tiene 81 años, interpreta clásicos como Born To Be Wild o Bye Bye Love, además de otros éxitos como Volare, Rockin' Around the Christmas Tree o Rock Around the Clock.

La intérprete, que en su día fue apodada "la Elvis Presley femenina", sacará su nuevo disco en CD y en vinilo y lo hará de la mano del sello discográfico Cleopatra Records. Este sello independiente con sede en Los Ángeles, la presenta como una de las estrellas más brillantes de Hollywood y que cuenta a sus espaldas con más de 60 años de carrera.

Este trabajo será primer lanzamiento de estudio en más de una década y verá a la cantante versionar algunas de sus canciones favoritas de los años 50, 60 y 70. Ann, que formará equipo con una gran cantidad de músicos impresionantes en el camino, se enfoca directamente en los estándares del rock.

Ann-Margret, 1966. / Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images

La actriz colabora en su trabajo con artistas veteranos de este género como el cofundador de The Who, Pete Townshend, el guitarrista de Aerosmith, Joe Perry, y Lee Rocker y Slim Jim Phantom del grupo estadounidense de rockabilly, Stray Cats. Con algunas de las canciones más famosas de la época dorada, Perry hará una versión del sencillo de 1956 de Bill Haley, Rock Around The Clock, junto con el ex baterista de The Yardbirds, Jim McCarty. Además, Townshend contribuirá a la versión de la canción de The Everly Brothers, Bye Bye Love, que se lanzó por primera vez en 1958.

La artista, que nació el 28 de abril de 1941, saltó a la gran pantalla en los años 60 con películas como Viva las Vegas (1964), que coprotagonizó con Elvis Presley. La química que transmitían entre ellos era palpable y traspasaba la gran pantalla. Después del rodaje, ambos comenzaron una relación que atrajo la atención de la prensa del corazón. Incluso, se dice que Presley llegó a pedirle matrimonio a Ann, pero que ella rechazó la proposición. Esta relación provocó un enfrentamiento con la que posteriormente se convertiría en la esposa de Elvis (en ese entonces aún era novia), Priscilla.

Elvis Presley y Ann-Margret en la película 'Viva Las Vegas' de 1964. / Getty Images

A pesar de que la relación entre Margret y el cantante terminó poco después, Presley siguió siendo gran amigo de la actriz hasta su muerte. De todas las estrellas de Hollywood con las que Elvis había trabajado, Ann-Margret fue la única que asistió a su funeral.

El diario The New York Times le dedica un especial en el que destaca que "con 81 años, Ann-Margret está finalmente viviendo su sueño de Rock and Roll".