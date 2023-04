Aitana sorprende con su vestido lleno de agujeros a Lola Lolita: la tendencia de este verano

Aitana es una de las artistas españolas que crea tendencia. La cantante se ha convertido en todo un referente de estilo. Ya sea en una premiere, en una fiesta o en su día a día, las prendas que lleva la cantante se agotan al momento.

Sin ir más lejos, en los últimos meses, todos sus looks se han viralizado: desde el carísimo estilismo que escogió para la boda de Lele Pons y Guaynaa hasta el estilismo que llevó para su fiesta de Alpha House.

Pero Aitana no necesita una ocasión especial para dejarnos con la boca abierta con sus looks. Sin ir más lejos, durante sus vacaciones de Semana Santa en República Dominicana, ha sorprendido a sus más de tres millones de seguidores y seguidoras con su look para ir a la playa.

La cantante ha apostado por un vestido crochet, más conocido como el ganchillo de toda la vida, de color naranja butanero que será el éxito de la temporada. Con apertura en el pecho y en la pierna. Pero no te preocupes, ¡porque el estilismo está lleno de agujeros! Para estar bien fresquito. Eso sí, aunque sea perfecto para ir a la playa y posar con una palmera —tal y como ha hecho Aitana— no es la mejor opción para tomar el sol, a no ser que quieras que se te quede la piel llena de cuadraditos con la forma.

El look, sin duda, favorece el bronceado. Estamos seguros que se va a convertir en una de las prendas más replicadas de este verano.

¿De dónde es el vestido de crochet de Aitana?

Aitana ha apostado por llevar un diseño de la marca Cora Crew. Se trata de una pequeña firma que elabora sus diseños a mano y que tiene en sus diseños algunos bikinis de lo más originales.

De hecho, si quieres una pieza de esta firma, tienes que ponerte en contacto a través de mensaje directo en Instagram con ellos.

El look de Aitana ha gustado tanto, que una de las influencers más importantes del momento ha caído rendida. Lola Lolita ha escrito lo siguiente: "Me encanta el vestido".

Sin duda, los vestidos crochet van a ser una de las tendencias de este verano. ¿Lo terminarás llevando?