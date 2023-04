Sebastián Yatra recibe la estatuilla de su primer Grammy en casa, lo dedica y busca sitio para exhibirlo

En la última gala de los Grammy Latinos vimos cómo Sebastián Yatra vivía su gran noche tras acabar con dos estatuillas en las manos, una de la de mejor álbum vocal pop por Dharma y otra por la mejor canción pop, Tacones rojos. Pero esas estatuillas no son las que guardará por el resto de su vida.

Las estatuillas definitivas tardan un tiempo en llegar a las casas de sus ganadores. La primera de ellas ha llegado, por fin, a la de Yatra que no podía estar más emocionado de poder tener su primer gramófono.

Ha compartido un vídeo en el que podemos ver cómo abría la caja. “16 años soñando con este momento 🥹🥹🥲🏆❤️✨🫶🏻 sé que la vida no se trata de coleccionar/ganar premios, pero este en específico tiene un valor sentimental muy grande, gracias 🙏🏻💫 @latingrammys”, escribía junto a las imágenes.

Decidía mostrarnos dónde va a colocarlo de momento, en el estudio que se está montando en casa. Allí lo ha colocado mientras compartía una bonita y conmovedora historia familiar.

Dedicatoria

“Gracias a todos los que han hecho esto posible porque han sido muchos años haciendo música y lo que significa es demasiado. Creo que se lo dedico a mi abuelito Mario”, empezaba diciendo.

“El último recuerdo que tengo de él, así, claro, viéndolo, fue que estaba muy enfermo de cáncer y era como su último viaje y se quedó como hasta las dos y media de la mañana en el barco para verme cantar que yo me colé en el concurso de karaoke de adultos y no gané, quedé en segundo lugar, pero él hizo ese esfuerzo”, recordaba con añoranza.

“Siempre quiso que yo fuera abogado y me insistía mucho. Mi familia es muy tradicional en ese sentido y él, especialmente, me decía que tenía que ser abogado y la última llamada que tuve con él me dijo, ‘te voy a apoyar en lo que quieras hacer, te voy a apoyar en la música, dedícate a eso porque tienes talento para hacerlo, hazlo desde el corazón, es lo único que te pido’ y este es uno de los muchos resultados”, terminaba diciendo.

Un discurso que daba calmado y políticamente correcto. Eso sí, ya fuera de cámara le escuchábamos gritar soltando toda esa adrenalina: “Vamos, hijo de puta”.

No tardaban en llegar las felicitaciones.