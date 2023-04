Ya lo decía El Canto del Loco: Eso es lo que quiero besos, todas las mañanas me despierten besos...y hoy, 13 de abril, es el mejor día para cantar esta canción a todo pulmón. Un año más se celebra el Día Internacional del Beso, un acto de cariño y amor tan practicado día a día y qué mejor manera de homenajearlo que recordando algunos de los más famosos.

Quizás no hayan cumplido con el récord del beso más largo, pero desde luego han dado de qué hablar. Ya sea en la historia del cine, de la música o del arte... Los besos siempre están presenten y es la mejor forma de demostrar el amor. Desde LOS40 hemos querido hacer un repaso

1. El icónico beso de Britney Spears y Madonna

Ocurrió en la ceremonia de los MTV Video Music Awards de 2003 y fue algo de lo más inesperado. Por primera vez, la 'reina' y la 'princesa' del pop se unieron en el escenario y colaboraron en un tema de la más joven, Me Against The Music.

Allí, ante todos los asistentes e invitados de la gala en Nueva York y delante de los miles de espectadores que estaban sentados frente a la pantalla, Madonna se fundió en un beso con Brintey Spears y, acto seguido, hizo lo mismo con Christina Aguilera. Fue un momento que quedó grabado para siempre en la cultura pop.

Britney Spears y Madonna en MTV Vídeo Music Awards 2023

2. El fin de la II Guerra Mundial, sellado con un beso

Sus nombres eran Greta Zimmer, enfermera, y George Mendonsa, marinero, y, pese a lo que pueda parecer, su beso no estaba preparado ni se conocían de antes. Nada les unía en el momento en el que ambos fueron captados para siempre por el fotoperiodista Alfred Eisenstaedt; salvo una cosa: la euforia del fin de la guerra.

Fue en Nueva York, en Times Square a 14 de agosto de 1945, mientras toda la ciudad celebraba la rendición de Japón en la II Guerra Mundial. Aunque ambos protagonistas fallecieron hace unos años, su imagen siempre quedará grabada en nuestras memorias después de que la revista Life los sacase como portada.

Greta Zimmer y George Mendonsa

3. El extraño beso en la portada de Rolling Stone

En la mañana del 8 de diciembre de 1980, la fotógrafa Annie Leibovitz fue la elegida para captar a John Lennon para la próxima portada de Rolling Stones. En ella, se podía ver al ex de los Beatles totalmente desnudo, en posición fetal y abrazando a Yoko Ono.

Fue el propio cantante quien exigió que su pareja saliera también en la fotografía, aunque ella rechazó desnudarse y apareció completamente vestida. En esa extraña posición, Lennon besaba casi con ansiedad a Yoko Ono, ante la impasibilidad de ella.

¿Lo más curioso? Que John Lennon jamás llegó a ver esta imagen publicada porque se tomó horas antes de que un fanático le pegara un tiro frente a su apartamento y fuera asesinado por Mark David Chapman.

Portada Rolling Stone

4. El inesperado beso entre Katy Perry y Miley Cyrus

No es la primera vez que ambas artistas se han dedicado buenas palabras en redes, pero su amistad explotaba cuando el inesperado beso que le plantaba Miley Cyrus a Katy Perry le sentaba realmente mal. Era en uno de los conciertos de la intérprete de Hannah Montana cuando se acercaba a saludar a la artista y provocaba una polémica.

Miley Cyrus besa en la boca a Katy Perry

5. El beso bajo la lluvia de El Diario de Noah

Ryan Gosling y Rachel McAdams, Noah y Allie en el filme de 2004 basada en la novela de Nicholas Sparks, protagonizaron uno de los besos más memorables de la historia del cine. Ese reencuentro, tras tantos años y bandazos emocionales, de ambos amantes bajo la lluvia les valió el premio al 'Mejor Beso' en los MTV Movie Awards y varios galardones en los Teen Choice Awards de 2005.

Aunque Gosling y McAdams vivieron momentos de tensión, y cierta falta de feeling, durante el rodaje de El Diario de Noa (The Notebook); después de estrenar la película, ambos mantuvieron una relación que duró tres años. La historia de sus personajes es una de las más romanticonas que se recuerdan de la gran pantalla.

El Diario de Noah.

6. El beso de Klimt

No solo la realidad nos emociona, sino que el arte también es capaz de teletransportarnos a ese mundo idílico. Es el caso de este óleo con laminillas de oro y estaño sobre lienzo que realizó Gustav Klimt entre 1907 y 1908. Se trata de una de las joyas de la Galería Belvedere y en ella los cuerpos de los amantes se funden en uno solo mientras él besa a la joven en la mejilla sujetando con sus manos su rostro.

Con el paso de los años, hay quienes han creado su propia historia y han catalogado que los protagonistas del lienzo son el propio Klimt y Emilie Flöge. Emilie era la concuñada del autor y se sabe que eran muy amigos y que, incluso, pasaban los veranos juntos.

El beso de Klimt

7. El beso de Iker Casillas y Sara Carbonero, historia de España

Era 11 de julio de 2010 cuando un gol de Iniesta hizo que la selección ganase el Mundial de Sudáfrica. Los jugadores estaban eufóricos y todos los españoles celebraban ese triunfo como si no hubiera un mañana. Tanto que incluso el capitán, Iker Casillas, no se pudo aguantar y mientras Sara Carbonero estaba en pleno directo, le plantó un beso. ¡Y qué beso!

Sin contener la emoción ninguno de los dos, el portero empezó a enumerar sus agradecimientos: "A la gente que me ha apoyado siempre, a mis padres, a mi hermano..." y mientras se le quebraba la voz, tomo aire y añadió: "Y a ti", abrazándola y besándola. Un beso que conmovió a España entera y no fue para menos.

8. El 'beso fraterno socialista' de Dimitri Vrubel

Cualquier viaje con destino Berlín tiene una parada obligatoria en el muro donde miles de turistas se fotografían. Un beso de tornillo entre dos hombres, que además fueron altos cargos políticos. Uno es el líder de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev y, el otro, el presidente de la República Democrática de Alemania, Erich Honecker.

El beso fraterno socialista de Dimitri Vrubel.

9. El beso bajo la lluvia de Spiderman

Podríamos catalogarlo como el beso que más veces se ha intentado imitar a lo largo de la historia, ¡y no es para menos! El beso entre Spiderman y Mary Jane revolucionó a una generación entera. La escena ocurría justo después de que el héroe rescatara a su chica en un callejón de cuatro peligrosos asaltantes.

10. El verdadero beso de Disney

Todos soñamos en convertirnos en princesas y tener a nuestro hombre ideal y quizás eso venga de las idílicas películas de Disney que nos han creado las altas expectativas en el amor. Blancanieves fue la primera dama en apuros que fue rescatada por su príncipe gracias al amor que ambos sentían. De ahí a que el amor verdadero lo cure todo, según la leyenda.

11. El beso fantasma en Ghost

Si algo nos hizo llorar como si no hubiera un mañana en Ghost fue la historia de amor de Molly y Sam, más aún cuando esta llega a su fin y es asesinado. Pero su intensidad era tan fuerte que gracias a una mediadora consigue encontrar la manera de seguir comunicándose con Molly y ahí tiene lugar el beso fantasma.

12. El beso en medio de un disturbio

En 2011, los Canucks de Vancouver perdieron la Stanley Cup en el séptimo partido y eso hizo que en las calles canadienses se produjera un disturbio. La policía tuvo que intervenir, pero en medio de esa gran disputa, una pareja decidió plantarle cara a la guerra sin importarle los que pasará a su alrededor y se dieron un beso de película. Según se conoció más tarde, él solo intentaba tranquilizar a su novia.

Beso en medio de un disturbio

13. El beso eliminado de Titanic

Jamás una película había dado tanto de qué hablar como fue la historia de amor entre Jack y Rose en titanic. Una historia con momentos de pasión, con frases que han pasado a formar parte de la eternidad... pero si hay un momento que jamás olvidarán los cinéfilos será cuando Jack y Kate están en la proa del Titanic y se produce uno de los besos más recordados en la historia del cine.

Jack y Rose en 'Titanic'.

14. El beso más esperado entre Troy y Gabriella

La primera parte de High School Musical nos dejó con la miel en los labios con la historia de Troy y Gabriella, y es que cuando ambos iban a besarse, fueron interrumpidos. La segunda parte cogió el mismo ritmo, pero en la última escena llegó el gran momento. ¡El beso de la pareja de adolescentes!

15. Rosalía y Rauw Alejandro con Ibai Llanos

LOS40 Music Awards 2021 nos dejó uno los bombazos del año. Y es que, Rosalía junto a Ibai Llanos le entregaron el premio a Mejor artista o grupo urbano a Rauw Alejandro. El cantante al subir al escenario a recoger su galardón no lo dudó ni un segundo y le plantó un beso a Rosalía, ¡sí, en directo y en plena gala!

El beso de Rosalía y Rauw Alejandro tuvo otro gran protagonista: ¡Ibai Llanos! - LOS40 MUSIC AWARDS 2021

16. El primer beso entre hombres en Dawson Crece

La tercera temporada de Dawson Crece fue un trío amoroso en toda su regla entre Pacey, Joey y Dawson. Sin embargo, la serie no se olvidó en la salida de armario de Jack McPhee, quien tuvo su primer beso con Ethan, un estudiante universitario. Este icónico beso marcó un antes y un después porque rompió con todas las reglas para la comunidad LGBT+.

Dawson Crece

17. El casual beso en La Dama y el Vagabundo

Si Blancanieves nos hizo creer que el amor todo lo cura, el beso con espaguetis entre los dos cachorros en La Dama y el Vagabundo se convirtió en uno de los momentos favoritos de Disney. Casualmente (o no), los dos pequeños se cruzan comiendo pasta y acaban fundiéndose en un beso

'La Dama y el Vagabundo'.

Así que, ¿qué mejor forma de celebrar el Día del Beso que así?