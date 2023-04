Yandel ejerce de barbero y ayuda a Broncano a tener piquetón: “O me ficha el Getafe o ft con Kiko Rivera”

La visita de Yandel a La Resistencia nos permitió ver al David Broncano más reguetonero. Y es que, ya de entrada, el presentador empezó sabiendo lo que es llevar una de esas cadenas de las que suelen llevar al cuello este tipo de estrellas urbanas. Yandel le prestó la suya, la que lleva su nombre. “Para que cuando conozcas a las jebas digan ‘Yandel’ y se acuerden de mí”.

“Yo me la pongo solo cuando me visto de artista, que hago como Batman”, dijo el portorriqueño cuando recuperó su cadena y reconoció, ante la insistencia de Broncano, que alguna paja se había hecho con la cadena puesta en casa.

En realidad, su regalo tenía más que ver con sus orígenes, cuando él era barbero. Le trajo unas máquinas de puesta a punto de la barba. “Son buenas, si quieres las probamos ahora mismo, te puedo recortar a ti”, le retó. “No, no, no”, respondió de inmediato Broncano.

Probando el regalo

Al final, el invitado se salió con la suya. Poco a poco le fue cogiendo el gusto y lo que empezó con un retoque de los bordes de la barba, acabó con una línea en el pelo y otra en la ceja.

“Ahora tienes flow”, concluyó Yandel una vez acabado su trabajo. “O me ficha el Getafe o featuring con Kiko Rivera”, matizó Broncano. “Ahora tienes piquete, ahora tienes un flow”, insistía el cantante que le aseguró que ahora podía decir que “tengo piquetón”.

Fue el único momento en el que Yandel se quitó las gafas de sol, que llevó puestas durante todo el programa, para comparar su corte de la ceja con el de Broncano.

No fue el único momento reguetonero del presentador que le transmitió la pregunta de un invitado anterior que quería saber qué pregunta le había hecho al culo para que en su canción Yandel 150 dijera en un verso: “Dale hasta abajo que ese culo responde”.

Para contestar a esa pregunta, Yandel hizo levantar a Broncano para bailar reguetón. Fue su manera de explicarle lo que significa bajar hasta abajo, aunque le animó a seguir practicando porque no lo tenía logrado.

Y parece que Broncano tendrá su hueco entre los pioneros del género porque cuando quiso saber si tenían un grupo de WhatsApp Daddy Yankee, Nicky Jam y él, aseguró que no, que de momento hablaba con ellos por separado, pero que le iba a hacer caso y crear un grupo al que llamaría La Resistencia.

Dinero y sexo

Yandel no se libró de las preguntas clásicas del programa sobre sexo y dinero. Cuando le preguntó por el dinero en el banco, su respuesta lo dejó a cuadros: “Sí, tengo dinero en el banco”. Una respuesta que no le habían dado nunca.

Acabó reconociendo que tiene seis propiedades, ninguna en Europa, “pero quisiera tener”. Lo que sí había reconocido antes es que tenía su propio equipo de béisbol, Los Criollos de Puerto Rico que era mejor que el equipo de Daddy Yankee. Está claro que lo de la cúpula del reguetón es otro nivel.

En cuanto al sexo en el último mes, reconoció que hace un par de días. Cuando Broncano le explicó que no se trataba de contarle cuál había sido la última vez, sino cuántas veces en un mes, aseguró que “no tengo la cifra, eso es bien difícil. Por lo menos a la semana, tres veces disparar. Menos de eso no me gusta”.

Por cierto, que Yandel será uno de los que este viernes estarán en nuestra gran fiesta LOS40 Primavera Pop.