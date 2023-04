Así empezó el 'affaire' de Bárbara Rey y Alain Delon, el galán más guapo del cine: "Nos metimos en su rulot"

Que Bárbare Rey se codeó con grandes rostros del cine y el mundo de la farándula no es ningún secreto. Sus amistades e idilios con estrellas son, precisamente, algunos de los temas que más se han tratado en la docuserie Una vida Bárbara, retrato de una superviviente, que Antena 3 estrenó en la noche del pasado miércoles.

Desde el lanzamiento de la serie Cristo y Rey, también de Atresmedia, la vedette no ha parado de ir de programa en programa. Pero este nuevo trabajo de la cadena ya no habla solo de los hombres que han pasado por su vida, desde el mejor domador del mundo, Ángel Cristo, hasta el mismísimo rey emérito Don Juan Carlos, sino en un retrato más personal de María García, una joven de Totana que se convirtió en la musa del destape y la mujer más deseada de España.

El primer encuentro entre Bárbara Rey y Alain Delon

En este contexto, Bárbara Rey relata, entre sus muchas aventuras, la historia de cómo conoció a uno de sus primeros amores platónicos: Alain Delon. Lo que ella no sabía cuando solo tenía 12 años y lo vio por primera vez en una de sus películas es que años más tarde acabaría teniendo un encuentro con la estrella francesa.

Así conoció Bárbara Rey al actor Alain Delon: “Nos invitó a tomar un té en su rulot” 😱 #UnaVidaBárbara



https://t.co/tKawb2jl4f — antena 3 (@antena3com) April 13, 2023

Corría el año 1975 y una joven María caminaba junto a su hermana por las calles de Madrid cuando de repente vieron unos camiones de producción: "Estaban rodando una película y allí estaba Alain Delon". Ese rodaje del que hablaba la actriz era El Zorro, un filme de Duccio Tessari que se grabó entre Madrid, Aranjuez, La Pedriza y Manzanares.

"Mi hermana me decía que estaba allí Alain Delon, nerviosa, y yo le dije que no lo mirara", relató la vedette. Cabe recordar que, por entonces, el francés no era un actor cualquiera, sino uno de los etiquetados como los actores más bellos que mantuvo durante años una relación con la conocida Romy Schneider, quien él siempre ha considerado como 'el amor de su vida'.

Mientras ellas actuaban como meras observadoras, Rey cuenta ante las cámaras cómo se les acercó un hombre del equipo para decirlas que Alain Delon quería conocerlas: "Nos tomamos un té con él, nos metimos en su roulot y nos pidió todos los teléfonos, yo estaba que no me lo podía creer".

Después, la actriz salió de pubs por la capital con el actor. "Tuvo un detalle muy bonito y es que sacó a mi hermana a bailar", reconoció ella. Ni las hermanas ni nadie de alrededor se lo podían creer; dos jovencitas españolas saliendo de fiesta con el famoso actor francés.

Así lo contaba también el periodista, que estaba ahí en ese momento, Carlos Ferrando: "Estoy sentado y veo entrar a Bárbara Rey con Alain Delon que era el señor que más me podía gustar en el mundo". Aunque esa no fue, ni mucho menos, la única salida entre ambos artistas.

La confirmación del romance

"Siempre se comentó 'Oh, va a salir con Alain Delon'...Pues sí, ¿qué pasa? ¿Que yo no valía nada?", comentaba a su vez la vedette.

Pero pese a los rumores, su amistas o relación pareció mantenerse en el tiempo, y aunque sus salidas no han sido recogidas en proyectos como Cristo y Rey, Bárbara Rey nunca ha ocultado su vinculación con el francés. De hecho, allá por 2017, cuando se dio a conocer la noticia de que Delon tuvo que ser operado de urgencia del corazón, la musa del destape le envió un mensaje a través de sus redes sociales.

"Mi amigo Alain Delon, está muy grave. Le pido a Dios que se mejore y salga adelante. Hace tiempo que no tengo contacto con el pero sigo teniéndole un gran cariño. Desde el año 1974 a 1976 tuvimos un romance en el que nos quisimos y respetamos, después quedamos como amigos", escribió ella.