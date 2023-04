Tras el frío reencuentro, llega el momento lacrimógeno entre Laura y Alejandro en ‘La isla de las tentaciones’

Estamos pendientes de las decisiones en las hogueras finales que tomarán las cuatro parejas que quedan en La isla de las tentaciones. En principio, la cuatro hacen aguas y tienen motivos para romperse tras la experiencia, pero puede que nos llevemos alguna sorpresa. Desde luego, hay mucha expectación puesta en estos reencuentros después de todo lo que ha pasado en las últimas semanas.

De momento hemos visto la llegada de Laura Boado a la hoguera donde la espera un inexpresivo Alejandro Pérez que no es capaz de mirarla a la cara ni decirle una palabra. Un silencio incómodo y tenso se adueña de ese reencuentro tan frío.

Finalmente es ella la que rompe el hielo y le pregunta si no le va a decir nada. Y a él parece que le cuesta entrar porque su decepción tras verla enrollarse con Saúl, no le permite estar muy cercano a ella.

Momento lacrimógeno

Pero al final, son una pareja que ha compartido mucho y que se quiere y les hemos visto ponerse frente a frente, mirarse a la cara y venirse abajo.

“Estás muy guapa”, acaba diciéndole él completamente emocionado. “Te he echado de menos. No sabes cuánto”, le dice con respuestas de ella entre medias diciendo que le ha pasado lo mismo.

“Me da mucha pena que hayamos entrado super enamorados y super bien”, arrancaba ella a decir antes de que las lágrimas le obligaran a parar, “para mí has sido una de las personas más importantes de mi vida”.

“Te voy a dar las gracias siempre por sacarme de la mierda en la que estaba porque para mí sí que fuiste mi héroe en su momento y tú lo sabes”, continuaba sin poder parar de llorar.

Desde luego, parece que hablaba desde el corazón y con todo el sentimiento posible: “Te quiero muchísimo y lo sabes. Que me haya dejado llevar con él, sí. Que tenga una conexión con él, sí. Lo que más daño me estaba haciendo es que me estaba dejando llevar por mi corazón, pero en el fondo a ti te estaba destrozando el puto corazón y es lo que menos quería, de verdad, te lo prometo”.

Parece que se avecina una ruptura con mucho dolor.