Alejandro se mete a la audiencia en el bolsillo tras sus palabras a Laura en ‘La isla de las tentaciones’

Ya hemos conocido las decisiones de las parejas de la sexta edición de La isla de las tentaciones. Pocas sorpresas y muchos dramas. Habíamos visto el frío reencuentro entre Laura y Alejandro. Él no podía dejar de sentir decepción tras ver cómo su chica se liaba con Saúl y, sobre todo, criticaba su relación.

Laura seguía sosteniendo que Alejandro se había comportado como un robot durante esta experiencia. “He sido yo en todo momento. La Laura de fuera era una Laura amargada”, empezaba diciendo antes de que él le cortara. Sandra Barneda le pedía que la dejara hablar.

“Fuera veía una cosa, pensaba que estaba haciendo lo correcto, lo que me apetecía, con el paso de los días me he dado cuenta de que yo era una tía que no confía en ella cero. Fuera veía la vida así porque nunca paras, estás en una rutina y no piensas en lo que quieres de verdad. aquí con el paso de los días mi cabeza empezó a pensar y dije: Laura tienes 23 años y te vas a meter en casa contigo y tu padre”, empezaba explicando.

“He visto carencias en nuestra relación que no me gustaba como que no eres detallista”, añadía creando otra discusión porque no lo veían igual.

Vieron imágenes juntos y siguieron cada uno con su discurso. Ella defendía que se había tomado tiempo para pensar y se había dado cuenta de lo que no quería. Él insistía en que fuera no le había transmitido nada de todo eso y le recordaba que siempre había criticado las infidelidades y había caído en eso.

Una bonita despedida

Tras ver las imágenes, Sandra les pedía que se hablaran desde el corazón y ahí se rompían los dos. “Ella sabe que era el amor de mi vida. Se lo he hecho saber en todo momento. No me arrepiento de nada de lo que he hecho por ella, todo lo contrario, me alegro de haberle enseñado cosas. He sido su héroe en su momento, pero ahora no me necesita”

“Te prometo que lo que más deseo en el mundo es que seas feliz, te lo digo de corazón y lo sabes. Para mí has sido mi niña, mi luz, a pesar de todo esto, para mí eres muy importante y claramente, todo lo que hemos vivido no lo voy a olvidar nunca. Entiendo que te hayas dado cuenta de cosas que quieras o no en tu vida, y de verdad, lo entiendo.

Unas palabras llenas de generosidad que han provocado que la audiencia se enamore de él y defienda su paso por la isla.

“Me da mucha pena que hayamos entrado super enamorados y super bien. Para mí has sido una de las personas más importantes de mi vida. Te voy a dar las gracias siempre por sacarme de la mierda en la que estaba. Para mí sí que fuiste mi héroe en su momento, tú lo sabes. Te quiero muchísimo y lo sabes”, empezaba sincerándose Laura.

“Que me haya dejado llevar por él, sí. Que tenga una conexión con él, sí. Pero ha sido un plus, primero me he dado cuenta de que no quería esa vida contigo. Sé que fuera te decía otra cosa, porque en ese momento también lo sentía. Pero aquí te di cuenta de que no lo quiero. Lo que más siento es que me estaba dejando llevar por el corazón, pero a ti te estaba rompiendo el puto corazón y es lo que menos quería”, añadía.

“Estoy muy orgullosa de ella de que quiere dar el paso de quererse a sí misma. Le va a venir bien sanarse. Realmente me ha hecho mucho daño todo lo que he visto, pero yo quiero que sea feliz y se lo merece Sandra. Te prometo que es muy buena persona, es un ángel, y es lo que más deseo”, terminaba diciendo Alejandro.

Al final, ambos tomaron la decisión de irse solos. Ella para poder aprender a quererse a sí misma y empezar una nueva vida. Él para sanarse.

Ahora nos queda ver su reencuentro seis meses después, que por lo que hemos visto en el avance, seguirá protagonizado por las broncas.