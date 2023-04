Una comensal de 'First Dates' huye en mitad de la cita: "Yo no tengo que quedar bien delante de nadie"

Parecía que ya lo habíamos visto en First Dates, pero no era así. El programa de citas más visto de la televisión, que acaba de cumplir siete años, volvió a sorprender a los espectadores con un desplante de primera durante uno de los encuentros. "Ha volado, no le he gustado", exclamó uno de los comensales al ver la fuga de su pareja.

En total, siete parejas se sentaron en las mesas con la esperanza de sentir un flechazo o, por lo menos, de tener un encuentro interesante. Pero, como suele ocurrir en el programa, esto no ocurrió así para todos. Maite y Francisco fueron dos de los afortunados seleccionados para tener una cita este miércoles y fueron un claro ejemplo de momento incómodo en la fiesta.

Tras una década de soltería, Maite buscaba encontrar el amor. Y aunque no esperaba encontrarse un "Brad Pitt" en esa cena, como ella misma señaló a Carlos Sobera, entró con esperanzas...que acabaron en saco roto.

"Abre la boca y peor"

"Como estamos cerca, si quieres que quedemos algún día o lo que sea...", le propuso Francisco, su acompañante. Sin embargo, ella no estaba nada convencida ni con el físico ni con la personalidad del hombres.

"No es mi tipo de hombre, bajito. El tipo de pelo pintado, tampoco, debería ser más natural", decía ella ante las cámaras. "Ni hablando, abre la boca y peor", concluyó ella a su pesar.

Aunque el agricultor lo siguió intentando a lo largo de la cita, Maite tenía muy claro que no saldrían de First Dates juntos y así se lo hizo saber: "A lo mejor es muy pronto para decirlo, pero lo que he visto no me...".

Así, a sabiendas de que iba a recibir calabazas, Francisco le lanzó una propuesta: "Nosotros podemos aquí decir una cosa y luego que sea otra también y quedar los dos bien. ¿Me entiendes? Que nos digamos que sí, pero luego pues no...de cara a la gente, que no te digan nada cuando te vean por la calle".

Una oferta que no gustó nada a Maite, muy firme en su respuesta: "Yo no tengo que quedar bien delante de nadie, tengo que quedar bien conmigo misma la primera".

Maite se marca un 'Hasta luego, Maricarmen'

Después de este encontronazo, la cena siguió, pero para ella ya no era lo mismo y su comentario colmó el vaso, por lo que decidió cortar por lo sano y abandonar la mesa: "No me ha gustado el detalle ese que has dicho. Porque si me gusta la cita, lo digo. Y si no me gusta, no me gusta...".

Ya delante de las cámaras, en la soledad, la comensal se ha mostrado igual de tajante en su rechazo a su compañero: "A mí no me impone nadie el decirle que sí".

Fue así como tras esta propuesta de mentir en el programa, Maite dejó plantado a su cita con una simple despedida: "Venga, encantada". "Venía con mucha ilusión y en la entrada ya estaba muy nerviosa y me ha desmoronado este hombre", explicó ella.