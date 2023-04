Daniela Requena responde a las críticas y muestra el resultado definitivo de sus ojos

Daniela Requena, la influencer que causó verdadero estupor al pasar por quirófano para cambiarse el color de sus ojos, ha reaparecido y lo ha hecho mostrando el resultado definitivo de su retoque estético. Además, la que fuera concursante de Pesadilla en el Paraíso ha hablado abiertamente de los efectos secundarios de la intervención, algo que ella misma ya avanzó en su visita a Sálvame hace unas semanas.

Con unas gafas de sol oscuras y jugando un tanto con el misterio, la influencer ha reaparecido ante las cámaras de Mtmad para someterse a un nuevo cambio de look, en esta ocasión para ponerse en manos de Alberto Dugarte, el maquillador al que recurren numerosas celebs de nuestro país. La joven ha aprovechado para mostrar el estado actual de sus ojos y para aclarar cómo se encuentra, semanas después de haberse sometido a una queratopigmentación.

“Muchas personas han hablado desde la desinformación”, ha empezado puntualizando acerca de este retoque estético que copó todos los titulares y las mesas de debate. Después, ha continuado aclarando que existen muchas técnicas para hacer un cambio de color en los ojos, pero que la “queratopigmentación es de las más seguras” y que es la que ella se ha hecho.

La influencer ha mostrado su cambio ante el objetivo y simultáneamente ha explicado cuáles han sido los efectos secundarios que ha sufrido desde entonces. Para empezar, uno de sus problemas ha sido que finalmente no ha tenido el color de ojos que previamente había escogido. Algo que según ella es normal dado el proceso. “He perdido parte del verde esmeralda con tono azulado inicial”, ha expresado para después aclarar que según le dé o no el sol, se puede observar cómo sus ojos tienen tonalidades verdosas, azuladas o grisáceas.

La que fuera participante de Pesadilla en el Paraíso ha declarado que ha perdido “un 15% de color”, pero ha asegurado ante las cámaras estar muy feliz con el cambio. Además, ha hablado de la propia intervención (no apta para hipondríacos) y del propio postoperatorio, el cual ha ido bastantee bien. Aunque ella también ha confesado ser buena paciente puesto que ha seguido a rajatabla todos los consejos médicos.

Daniela Requena responde a las críticas

La influencer también ha plantado cara a las críticas, aclarando que no ha hecho nada malo y que es algo que hacía para sentirse bien consigo misma. Daniela Requena ha puntualizado que ha contado esto no para incitar a otras personas a hacerlo, sino porque ella es muy dada a hablar de diferentes parcelas de su vida en las redes sociales y este cambio no iba a ser menos.

La influencer ha continuado respondiendo a todos los que en su día la criticaron: "Creo que todo el hate no está justificado".Además, la joven ha hecho una reflexión final en la que expresaba que "algunas personas deberían tener menos odio y medir mucho más sus palabras" en las redes sociales porque no son concientes de que pueden hacer mucho daño.