Daniela Requena aclara lo del nuevo color de sus ojos ante la avalancha de críticas, incluida la de Malbert

Daniela Requena fue uno de los grandes descubrimientos de la primera edición de Pesadilla en El Paraíso. Desde que participó en el reality la hemos visto en varios formatos de Mediaset y cada día son más los que siguen sus pasos.

Uno de los últimos ha sido someterse a una intervención oftalmológica para cambiarse el color de los ojos que han dejado de ser marrones, para adquirir un tono más claro y azul. Ella misma contaba que había sido una operación de 45 minutos con anestesia local que se había hecho en una clínica de Madrid.

En seguida, han saltado las alarmas y son varios los que han salido para criticar que haga publicidad de un acto que consideran peligroso.

Alarmas

De hecho, una estudiante de óptica y optometría llamada Eva Ruiz ponía el grito en el cielo. Aseguraba no saber quién es Daniela, pero aseguraba que “me aterra que esté influenciando en la gente para que haga esta barbaridad”. La estudiante daba una explicación técnica de por qué no consideraba apropiado someterse a esta cirugía que puede costar una ceguera.

Un vídeo que ha llegado a oídos de Daniela que ha querido matizar. “Esta chica está hablando de una cirugía y unas consecuencias de una cirugía que yo no me he realizado. Está genial que todos intentemos ayudarnos entre todos con información que tenemos, pero que esa información sea real porque lo que ha creado esta chica en estos momentos es una confusión porque yo no me he realizado esa cirugía de la que ella está hablando”, aclaraba, “yo me he realizado una queratopigmentación y las consecuencias de las que ella habla, no son reales”.

Aclarando a Malbert

También se ha hecho eco del vídeo de esta chica Malbert y denuncia la facilidad con la que Daniela comparte todos sus retoques estéticos. Ella también ha tenido unas palabras para él.

“Llevo tantos años compartiendo mi proceso de transición como mujer trans, tanto quirúrgico como emocional, que he compartido desde mis hormonas, hasta cómo son y qué efectos tienen y cómo son mis relaciones con los hombres y por supuesto hasta cómo son mis cirugías. El vídeo de mi vaginoplastia está colgado en youtube porque está ayudando a muchísimas personas y voy a seguir haciéndolo”, le decía antes de pedirle que se informara porque tiene mucha prepotencia y necesita que alguien le baje los humos.

Unas palabras que han recibido muchas críticas porque nada tiene que ver un retoque estético con un proceso de transición.

que tendrá que ver el cambio de un color de ojos con la transición?

el cambio de color no pinta nada con la transición, el cambio de color es simplemente porque quieres y ya

tía pero que tendrá que ver

Que tiene que ver el color de ojos con una transición de identidad jajaja

Tras mensajes como estos, ha vuelto a intervenir para hacerse entender. “El color de mis ojos evidentemente NO tiene NADA que ver con la transición, pero a lo que yo me refiero es que comparto prácticamente TODO sobre mí. Desde qué como, qué perfume utilizo o todo lo que tiene que ver con mi transición”, explicaba.

“Sin pretenderlo me he convertido en un referente o inspiración para personas. Pero yo no digo que lo que yo haga es lo que se deba de hacer o no. Es lo que yo hago en MI CUERPO y MI VIDA. Si mi contenido puede ayudar, inspirar o simplemente entretener a alguien, maravilloso. Y si no, pues no pasa nada. Pero BASTA YA con el odio por favor”, terminaba escribiendo para contestar los comentarios de su TikTok.

También colgaba un storie dejando constancia de lo poco que entendía todo el hate que estaba recibiendo y para negar que su operación haya tenido que ver con la disforia de género. "Lo que se merece es quedarse ciega", son el tipo de comentario que está recibiendo y que no acaba de comprender.