'Imagine', de Lennon y 'Like a Virgin' de Madonna, entran en el Registro Nacional de Grabaciones de EE UU

El tema de Madonna de 1984, Like a Virgin, el exitoso villancico de 1994 de Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You o el mítico Imagine, compuesto por John Lennon en 1971, han sido incorporados al Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos.

El registro sonoro y musical de este organismo con sede en Washington tiene como objetivo guardar aquellos sonidos que "han definido la historia y cultura de la nación", informó la institución en un comunicado. "El Registro Nacional de Grabaciones preserva nuestra historia a través del sonido y refleja la diversidad de nuestra cultura", explica la directora de la Biblioteca del Congreso de EE UU.

En total, el registro cuenta con 625 grabaciones seleccionadas por su importancia histórica, cultural y estética, que representan una pequeña parte de los cerca de 4 millones de archivos sonoros que tiene la Biblioteca.

Ahora, un total de 25 incorporaciones, seleccionadas entre 1.100 nominadas y que abarcan más de un siglo, se incluirán en el registro; desde la primera grabación conocida de música de mariachi en 1908 realizada por el Cuarteto Coculense, hasta una obra de la compositora Ellen Taaffe Zwilich de 2012.

Respecto a Madonna, la institución ha querido inmortalizar el álbum Like a Virgin porque impulsó "el ascenso al mundo de la música" de la reina del pop. Mientras que, sobre el éxito navideño de Mariah Carey, la Biblioteca detalló que All I Want for Christmas Is You tiene mucho más éxito ahora que cuando fue lanzado en la década de los 90.

El popular villancico 'All I Want for Christmas Is You' Mariah Carey también ha sido incorporado al Registro Nacional de Grabaciones de EE UU. / James Devaney/WireImage

También se han añadido clásicos musicales como Stairway to Heaven de Led Zeppelin y Take Me Home, Country Roads, de John Denver, ambos de 1971. Además de Flashdance...What a Feeling de Irene Cara, Sweet Dreams (Are Made of This) de Eurythmics y Synchronicity de The Police, todos ellos de 1983.

La inclusión del innovador All Hail the Queen, de Queen Latifah, es además la primera incorporación de una voz femenina de rap en el registro.

Además, la Biblioteca del Congreso ha incorporado la música de Super Mario Bros., oficialmente conocida como Ground Theme, compuesta en los 80 por el joven compositor Koji Kondo, convirtiéndose así en el primer sonido de un videojuego que se incorpora al registro. La Biblioteca ha querido honrar al japonés porque "pocos trabajos en el mundo han sido tan populares internacionalmente con un autor tan poco reconocido". Kondo, que actualmente tiene 61 años y todavía trabaja para Nintendo, ha compuesto la música de Super Mario Bros.: La película, una adaptación del clásico videojuego, que acaba de recaudar 377 millones de dólares en su debut en cines de todo el mundo.

El compositor de la música de Super Mario Bros, el músico japonés Koji Kondo. / Leon Bennett/FilmMagic

Listado de las 25 nuevas incorporaciones

1. The Very First Mariachi Recordings de Cuarteto Coculense (1908-1909)

2. St. Louis Blues de Handy's Memphis Blues Band (1922)

3. Sugar Foot Stomp de Fletcher Henderson (1926)

4. Dorothy Thompson: Commentary and Analysis of the European Situation for NBC Radio (1939)

5. Don't Let Nobody Turn You Around de The Fairfield Four (1947)

6. Sherry de The Four Seasons (1962)

7. What the World Needs Now is Love de Jackie DeShannon (1965)

8. Wang Dang Doodle de Koko Taylor (1966)

9. Ode to Billie Joe de Bobbie Gentry (1967)

10. Déjà Vu de Crosby, Stills, Nash and Young (1970)

11. Imagine de John Lennon (1971)

12. Stairway to Heaven de Led Zeppelin (1971)

13. Take Me Home, Country Roads de John Denver (1971)

14. Margaritaville de Jimmy Buffett (1977)

15. Flashdance...What a Feeling de Irene Cara (1983)

16. Sweet Dreams (Are Made of This) de Eurythmics (1983)

17. Synchronicity de The Police (1983)

18. Like a Virgin de Madonna (1984)

19. Black Codes (From the Underground) de Wynton Marsalis (1985)

20. Super Mario Bros. Theme de Koji Kondo (1985)

21. All Hail the Queen de Queen Latifah (1989)

22. All I Want for Christmas is You de Mariah Carey (1994)

23. Pale Blue Dot de Carl Sagan (1994)

24. Gasolina de Daddy Yankee (2004)

25. Concerto for Clarinet and Chamber Orchestra de Ellen Taaffe Zwilich (2012)