El nuevo disco de Metallica, '72 Seasons', ve hoy la luz

La banda de thrash metal está de regreso con nuevo disco. 72 Seasons es el nuevo trabajo de Metallica, que sale hoy a la venta. El título hace referencia a los primeros 18 años de vida de una persona (72 estaciones, cuatro estaciones por año) y el disco explora la crueldad de la juventud y los peligros de crecer.

Con una duración de más de 77 minutos, se trata del undécimo álbum del grupo. Un trabajo compuesto por doce temas nuevos, de entre cinco y siete minutos de duración, salvo el que cierra el álbum, Inamorata, que dura más de once, pesados en su composición, pero acelerados en su ejecución.

Su sonido es el de una banda que no se detiene, a pesar de que el cantante y guitarrista James Hetfield y el baterista Lars Ulrich cumplen 60 años este año y Hammett ya pasó esa marca. El bajista Robert Trujillo es el bebé, con apenas 58 años.

Siete años han pasado desde la publicación de su anterior trabajo, Hardwired... to Self-Destruct, lanzado el 18 de noviembre de 2016 y que ya insistía en reorientarles hacia sus cimientos, como Death Magnetic (2008), alejándose del carácter más experimental y no tan bien recibido de St. Anger (2003), que simplificó sobremanera la habitual densidad de sus capas y de sus solos de guitarra.

Con 72 Seasons sucede los mismo. Vuelve la mirada a los inicios del pasado, a los grandes discos iniciales desde Kill 'Em All (1983) a ...And Justice For All (1988), abundando en los elementos que los convirtieron en uno de los grandes embajadores mundiales del thrash metal.

En meses anteriores, el grupo de Lars Ulrich y James Hetfield ha ido publicando una serie de adelantos de este nuevo disco: el pasado mes de noviembre presentaban el sencillo Lux Æterna, en enero lo hicieron con Screaming Suicide y en marzo lanzaron If Darkness Had a Son, además del tema principal del disco, 72 Seasons.

Metallica: 72 Seasons (Official Music Video)

El álbum llega acompañado por una ambiciosa gira, la M72 World Tour, que arrancará el próximo 27 de abril en Amsterdam y concluirá en México en septiembre de 2024. Un tour que cuenta con un escenario montado en el centro de cada estadio y perspectiva de 360º y donde los fans podrán escuchar muchas de las nuevas canciones, pero no todos tendrán la misma experiencia. Metallica planea llegar a las ciudades con dos conciertos por parada y promete dos listas de canciones completamente diferentes.

Madrid es la ciudad española que acogerá los dos conciertos que la banda tiene previsto en nuestro país. Las fechas establecidas son el 12 y el 14 de julio de 2024, ambos en el Estadio Cívitas Metropolitano. Como comentábamos, serán dos espectáculos distintos, tanto en repertorio como en los artistas elegidos que actuarán como teloneros. Architects y Mammoth WVH serán sus teloneros en la primera fecha de Madrid, mientras que en la segunda serán Ice Nine Kills y Five Finger death Punch quienes abran el concierto.

Últimamente, la banda ha tenido, si cabe, un mayor impulso en su popularidad gracias a la serie Stranger Things. En el final de la cuarta temporada, el personaje favorito de los fans, Eddie Munson, rockea heroicamente con Master of Puppets de Metallica en el Upside Down, una secuencia que Hammett llama "el video musical de Metallica que nunca se hizo". La canción incluso alcanzó el puesto 40 en la lista Hot 100 de Billboard.

Listado de canciones de 72 Seasons:

1. 72 Seasons

2. Shadows Follow

3. Screaming Suicide

4. Sleepwalk My Life Away

5. You Must Burn!

6. Lux Æterna

7. Crown of Barbed Wire

8. Chasing Light

9. If Darkness Had a Son

10. Too Far Gone?

11. Room of Mirrors

12. Inamorata