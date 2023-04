Loreen, sobre su vuelta a Eurovisión 2023: “Mi foco nunca ha estado en la competición, pero estoy muy feliz”

Loreen regresa a Eurovisión después de una década... ¡y todo lo que ello supone! Tras ganar Melodifestivalen 2023, la artista sueca viajará a Liverpool el próximo mes de mayo para presentar Tattoo ante los eurofans —ya no solo del territorio europeo— de todo el mundo y luchar por el micrófono de cristal.

Sobre su comeback, la cantante ha manifestado estar pletórica. "Es una sensación increíble. Ha sido muy orgánico, muy natural y muy fácil. Siento que es lo correcto", ha expresado a LOS40. Sin embargo, el impacto que ha tenido Euphoria a lo largo de todos estos años ha sido muy potente. Con este tema, se alzó como ganadora del Festival de la Canción Europea en 2012 y, durante diez años seguidos, ha sido elegida como la mejor canción de la historia de Eurovisión. Es decir, ya es todo un himno y uno de los clásicos de la historia reciente del certamen.

¿Podría sentir presión este año a la hora de interpretar Tattoo, conociendo la repercusión de su pasada candidatura? Pues sí y no. "Para mí, la presión recae en crear algo que sea auténtico. Y, a veces, la presión es buena porque te enfoca, te disciplina... Por eso, yo aprecio este tipo de presión, pero siempre desde el ámbito creativo más que desde cualquier otro aspecto. De todos modos, lo suelo emplear como una energía constructiva".

"Estoy de vuelta y nunca pensé —ni en mis mejores sueños— que estaría de vuelta, porque a veces no sabes qué es lo mejor para ti. A veces, crees que sí sabes hacia dónde se dirige tu vida, pero, nunca se sabe. Y ahora estoy aquí de nuevo y no podría estar más contenta", nos ha

Loreen - Tattoo | Sweden | Official Music Video | Eurovision 2023

Euphoria y Tattoo: el Ying y el Yang de su paso por Eurovisión

No hemos podido evitar preguntarle por las dos canciones, las cuales nos asegura que "se parecen mucho y, a la vez, son opuestas entre sí".

"Al fin y al cabo, [en las dos] canalizo las dinámicas de la canción. Cuando cantas a viva voz de esta manera, puede llegar a ser muy emocionante. Si prestas atención a las dinámicas de Euphoria en comparación con Tattoo son muy parecidas. Por ejemplo, en las formas cinemáticas, el punto de partida de Euphoria tiene un golpe fuerte (/paaaa/) y en Tattoo hay varios (/ta-ta-ta-ta-ta/)", explica.

"Son como el Ying y el Yang: Euphoria era muy Luna llena (luz de luna), nocturna y misteriosa; mientras que Tattoo es diurna, y se percibe. Es muy luminosa. De muchas formas, esta es lo contrario a Euphoria, pero similar a la vez. En las dos estoy descalza, durante la actuación me muevo al ritmo de la energía y me dejo fluir en la puesta en escena".

Su conexión con Blanca Paloma

En la PreParty celebrada el pasado fin de semana en Madrid, Loreen conoció por primera vez a Blanca Paloma. Sobre este encuentro, la sueca nos relató que "lo primero que hicimos fue mirarnos mutuamente... y conectamos. Fue una locura, porque sentí que nos conocíamos de toda la vida".

"Nos abrazamos y la miré, porque he estado pensando mucho en ella, y quería decirle que si es consciente de lo maravillosa e importante que es. Y ella me estaba mirando, y me dijo: '¡Y tú, y tú! y yo: 'Shhh, cállate, no lo repitas'".