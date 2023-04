Abraham Mateo desvela los detalles de su colaboración con Chanel, 'Clavaíto': “Es una bachata diferente”

Abraham Mateo era uno de los artistas más esperados por el público de LOS40 Primavera Pop 2023. El joven se marcó un show sin precedentes que puso en pie a todo el WiZink Center de Madrid al instante.

Aunque antes de deleitarnos a todos con su talento, estuvo charlando un ratito con nuestro compañero David Álvarez, a quién le confesó sentirse muy feliz de poder disfrutar de esta noche. Tanto es así que, con una sonrisa de oreja a oreja, Abraham Mateo habló de sus próximos lanzamientos: “Hoy voy a estrenar dos canciones nuevas y una versión acústica de Quiero decirte con Ana Mena. Yo creo que va a ser una noche muy especial y la gente se lo va a pasar muy bien”.

Algo que vaticinaba todo el boom que iba a venir después cuando éste estuviese en el escenario. Eso sí, el gaditano se atrevió a contarnos la historia sobre cómo se había orquestado la colaboración con su amiga Ana Mena. “Cuando compuse esa canción tuve una sensación especial. Me salió como a las cuatro de la mañana en mi casa y empecé a pegar saltos de alegría en el estudio porque dije ‘creo que tengo un temazo increíble’ y lo confirmé al día siguiente cuando se lo envíe a mi equipo de trabajo”, comenzaba explicando.

Algo con lo que también coincidió la propia Ana, asegurando que era algo “increíble” que tenían que compartir juntos. Eso sí, ninguno de los dos imaginó que Quiero Decirte fuese a calar tan hondo entre el público. De hecho, en esta edición de LOS40 Primavera Pop 2023 presentaron una nueva versión de la canción que no dejó indiferente a nadie.

Colaboración con Chanel

El gaditano, que de retórica sabe un rato, también habló de su reciente colaboración con Chanel Terrero, de la cual luego nos hicieron partícipes. Abraham Mateo confesó como se forjó este sorprendente proyecto.

“La historia fue que yo la invité a ella al estudio a componer y ella me dijo que le gustaría hacer una bachata”, comentaba para después añadir que él “nunca” había tocado este palo.

“Tiene toques electrónicos. Tiene toques europeos (...) Cuando ya la teníamos hecha yo le grabé un chanteo. La reacción de ella fue un 'me encanta, tenemos que hacerlo juntos'. Y así es como surgió la colaboración”, continuaba explicando el artista.

Abraham Mateo se abrió un poco en canal y comentó que precisamente estos matices eran los que hacían a esta canción ser “tan especial y diferente”, ya que era algo que no se había escuchado hasta entonces y que a la gente le iba a gustar. Y la verdad es que no podía tener más razón porque minutos más tarde pudimos escucharla por primera vez en directo y resulta de lo más sugerente y electrizante.