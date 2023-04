Andrea Guasch y su amistad con Miley Cyrus: “Me llamaba a las 3 de la mañana”

Desde que Tu cara me suena dio el pistoletazo de salida a su nueva edición, hay una concursante que ha brillado con sus actuaciones gala tras gala. Primero lo hizo con su imitación a Chanel y en la segunda se puso en la piel de Taylor Swift y lo volvió a hacer... Se trata de Andrea Guasch quien, desde el primer programa ya apunta maneras y hay quienes la consideran la clara ganadora de esta edición... ¡y eso que solo vamos por la tercera entrega!

Este viernes, la joven de 32 años volvía a subirse al escenario y dejaba a todo el público con la boca abierta como también lo hacían Merche y Miriam. Sin embargo, Andrea no solo lo hizo por su show sobre el escenario, sino que también lo hizo al revelar su desconocida relación con Miley Cyrus, la misma a la que tenía que reencarnarse esa noche.

En la antesala, antes de salir al terreno de juego, la actriz y también chica Disney contaba un secreto que involucraba a la intérprete de temazos como Flowers. Según explicaba la intérprete, ambas artistas habían tenido una relación muy estrecha y eran "muy amigas" en la época en la que Andrea trabajó para Disney y que coinciden con sus inicios en la industria musical.

Sus conversaciones más íntimas

Guasch formó parte del elencio de Cambio de Clase y La Gira, dos producciones de la misma cadena, y justo ue eso lo que las habría unido: "Hubo una época en la que éramos muy amigas. Me llamaba a las 3 de la mañana porque no entendíamos el cambio horario. Me contaba que le gustaba una persona...", decía.

Alfred y Manuel, muy sorprendidos, no dudaron en reaccionar: "¿Hablábais de novios? ¡No te creo!", respondían, insistiendo el presentador a que le contase más detalles. Sin embargo, Andrea aseguraba que su amistad no fue más allá y se perdió. Algo que lamentaba, más aún en esa gran noche, porque sin duda hubiera sido una buena oportunidad para pedirle un consejo para su imitación:" Perdimos el contacto, pero hubiera estado bien", decía.

Aunque ponerse en la piel de la intérprete de Nothing breaks like a heart no era una tarea fácil, Guasch cogió al toro por los cuernos e hizo una interpretación con la que dejó claro que ella no le necesita ningún consejo.