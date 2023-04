56 festivales de música que se celebrarán en España este 2023

La época de festivales ya está aquí y es el momento de, si no lo has hecho, ya, escoger a cuál vas a ir en los próximos meses para disfrutar de la mejor música en directo. En nuestro país la oferta es enorme y para todos los púbicos, así que solo tienes que investigar un poco para encontrar el evento que mejor se adapte a ti.

Aquí te dejamos varias opciones para que las valores categorizadas por fecha.

Festivales en abril

1. Fuc! Festival

En Castellón se celebra el 28 de abril el Fuc! Festival, un festival universitario que arranca al mediodía y para el que puedes comprar entradas en LOS40.com.

2. WARM UP

Entre el 28 y el 30 de abril Murcia acogerá el Festival WARM UP Estrella Levante, un evento que contará con Franz Ferdinand, Vetusta Morla, Yo la tengo, Carolina Durante, Dorian, Mujeres, Carlos Sadness, Mujeres y muchos más.

3. Viña Rock 2023

El Viña Rock de 2023 se celebrará en Villarobledo (Albacete) entre los días 28 y 30 de abril. Allí estarán Ska-p, Desakato, Narco, Boikot, Celtas Cortos, Tanxugueiras, Los de Marras, La Fuga, Mafalda, El Niño de la Hipoteca, Sínkope, Barón Rojo, Mojinos Escozios y muchas bandas más.

Festivales en mayo

1. Valencia Flow Fest

Los días 6 y 7 de mayo se celebra en Pinedo (Valencia) el Valencia Flow Fest. Actúan Ojete Calor, Mueveloreina, Rocío Sainz, Roi Porto, Kika Lorance, Sita y Eterno, entre muchos otros djs y artistas.

2. Mallorca Live Festival

Si buscas un festival con grupos internacionales en mayo, el Mallorca Live Festival puede ser tu opción. Este evento reunirá en Mallorca a The Kooks, Black Eyed Peas, The Chemical Brothers, Bomba Estéreo, Viva Suecia, Quevedo, Moderat, Vetusta Morla, Bad Gyal y muchos artistas más.

Las fechas del Mallorca Live Festival de 2023 son 18, 19 y 20 de mayo y las entradas ya están a la venta y se pueden comprar en nuestra web de entradas, entradas.los40.com.

3. Festival Iberoexperia 2023

Los días 19 y 20 de mayo de 2023 se celebra en IFEMA de Madrid el Festival Iberoexperia con un cartel excepcional. No fallarán Mala Rodríguez, Carlos Sadness, Muerdo, Branko, am, Javiera Mena, La Dame Blanche, Guacamayo Tropical y muchos más.

Aquí puedes conseguir las entradas para el Festival Iberoexperia de 2023

4. Festival Deleste

En los jardines de Vivers de Valencia se celebra el 19 y el 20 de mayo el Festival Deleste con actuaciones de León Benavente, Dorian, Los Invaders, The Dandy Warhols, Temples Depedro y varios artistas más.

5. Festival Tribu 2023

Los jardines de la Parrala de Burgos serán la sede del Festival Tribu 2023, un evento en el que actuarán La Cabra Mecánica, Israel Fernández + Diego del Morao, Karavana, Granges, Blanco Palamera, y varios artistas más. Sus fechas para 2023 serán: 26, 27 y 28 de mayo.

Festivales en junio

1. Primavera Sound Barcelona

Entre el 31 de mayo y el 3 de junio se celebra el Primavera Sound Barcelona 2023. Este año el festival más internacional de la Ciudad Condal acogerá a Pet Shop Boys, Blur, Halsey, Darkside, Ghost, Le Tigre, Kendrick Lamar, Depeche Mode, Skrillex y muchos artistas más.

2. I Feel Love Festival

El 2 y el 3 de junio tiene lugar en el Parque Magallanes de Sevilla el I Love Festival con Acid Pauli, Sabo y Goldcap, Elif, J Pattersson, Nickodemus, Söra, Holed Coin, Avant-Y, Skinnybone Love y Alfree.

3. Primavera Sound Madrid

La primera edición del Primavera Sound Madrid arrancará el 7 de junio en la ciudad del rock de Arganda del Rey. Durante 3 días, hasta el 10 de junio, actuarán Rosalía, Calvin Harris, Bad Gyal, Pet Shop Boys, Blur, Halsey, Depeche Mode, Baby Keem, Bad Religion, Mora y muchos artistas internacionales más.

4. Festival Palencia Sonora

El Palencia Sonora de 2023 se celebra en Palencia, como bien su nombre indica, entre el 8 y el 11 de junio. Este año acuarán allí Lori Meyers, La Casa Azul, Sidonie, Ginebras, Iseo & Dodosound, La La Love You, Carlangas, Ángel Stanich, Niña Polaca, La Plazuela, Baicua, Veintiuno y muchos más.

5. Festival de les Arts

Los días 9 y 10 de junio se celeba en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València el Festival de les Arts con Vetusta Morla, La Casa Azul, Varry Brava, Second, Viva Suecia, Amaia, Sidonie, Ginebras, Carolina Durante, Ladilla Rusa y varios artistas más.

6. Azkena Rock Festival 2023

Del 15 al 17 de junio de 2023 se celebrará en Vitoria-Gasteiz el Azkena Rock Festival (ARF) 2023. Este año actuarán artistas de primer nivel como RAncid, El drogas, Steve Earle, Liher, Lydia Lunch, Iggy Pop, The Kaisers, The Pretenders, Pasadena, The Guapos y muchos más.

Las entradas ya están a la venta y se pueden comprar en entradas.los40.com.

7. OMG LALIGA Music Experience

El 16 de junio se celebrará en Madrid el festival OMG LALIGA Music Experience, un evento que cuenta con LOS40 como media partner y en el que se subirán al escenario Aitana, Sebastián Yatra y Nervo.

8. Festival Rock Imperium

Entre los días 23 y 25 de junio el parque El Batel de Cartagena acoe el Festival Rock Imperium 2023 con el último concierto que Kiss dará en España y las actuaciones de Deep Purple, Helloween, Europe, Skid Row, Lordi, Elegant Weapons y muchos grupos de heavy más.

9. Icónica Sevilla Fest

Entre el 15 de junio y el 22 de julio se celebrará en Sevilla el Icónica Fest. Allí actuarán Solomun, Pablo López, Bizarrap, Juan Amodeo, Pastora Soler, Lola Índigo, Alejandro Fernández, Vanesa martín, Ana Torroja, Fangoria, Los Secretos, Loquillo, Laura Pausini y Scorpions, entre muchos otros.

Las entradas para el Icónica Fest de Sevilla ya están a la venta y se pueden comprar en nuestra web entradas.los40.com.

10. El Bosque Sonoro

Entre los días 17 y 25 de junio se celebra en Mozota/Muel (Zaragoza) el festival El Bosque Sonoro. Este año actúan Amaia, Ángel Carmona, Fajardo, Florent y yo, Iván Ferreiro, La Casa Azul, La costa Brava, León Benavente y Liniker, entre muchos otros.

11. Festival Tomavistas

El parque Enrique Tierno Galván de Madrid será, una vez más este 2023, la sede del Festival Tomavistas. Entre los días 22 y 24 de junio acogerá las actuaciones de Ginebras, La La Love You, Depresión Sonora, The Vaccines, La Femme, La Casa Azul, Triángulo de amor bizarro, Metronomy, Ladytron, Sidonie, Allah-Las, La Bien Querida, Los Punsetes y muchos más.

12. My Fest Cantabria Infinita 23

El 24 de junio se celebra en los campos de sport de El Sardinero de Santander el My Fest 2023. Este festival, que cuenta con LOS40 como emisora oficial, ofrecerá conciertos de Aitana, Bizarrap, Nicki Nicole, Belén Aguilera, Marmi y Samantha.

13. Conexión Valladolid Festival 5.0

La antigua hípica militar del pinar de Antequera de Valladolid acogerá entre los días 30 de junio y 1 de julio de este 2023 al Conexión Valladolid Festival 5.0, un evento en el que actuarán Loquillo, Natos y Waor, SFDK, Ana Mena, Nach, Dani Fernández, Celtas Cortos, Augusta Sonora, Ani Queen, Dorian, Sidecars, Sofia Gabanna y muchos más.

Las entradas ya están a la venta y se pueden comprar en nuestra web de entradas, entradas.los40.com.

14. Big Sound Festival

Duki, Manuel Turizo, Ptazeta, Natalia Lacunza, Rojuu, Tainy, Beret, Bizarrap, Juan Magán, Ana Mena, La Zowi, Soto Asa, Mora, Sebastián Yatra, Villano Antillano, Alizz, Lali, Delaporte y muchos artistas más protagonizarán este 2023 el Big Sound Festival de Valencia. Este evento se celebrará en la Ciutat de les Arts y les Ciències de la capital del Turia durante los días 29 y 30 de junio y 1 de julio.

15. Reguetón Beach Festival

Este año el Reguetón Beach Festival pasará por varias ciudades de nuestro país a lo largo de junio, julio y agosto. En junio estará en Marina d'Or (Castellón) durante los días 24 y 25 de este mes y contará con Manuel Turizo, Eladio Carrion, Arángel, Justin Quiles, Mora, Dalex y varios artistas urbanos más.

16. Puro Latino

Al igual que el Reguetón Beach Festival, el festival Puro Latino también ha cerrado varias fechas en España para el verano de 2023. Los días 29 y 30 de junio y 1 de julio estará en Sevilla; el 30 de junio y el 1 de julio en Arganda del Rey (Madrid), en julio en Torremolinos (Málaga) y en agosto en El Puerto de Santa María (Cádiz).

En la cita de Madrid actuarán J Balvin, Delafuente, Eladio Carrión, Gente de Zona, Juan Magan, Morad y muchos artistas urbanos del momento más, y en la de Sevilla Emilia, Manuel Turizo, Morad, Ñengo Flow y Rufu, entre muchos otros.

Festivales en julio

1. Festival Rio Babel

Entre el 30 de junio y el 2 de julio de 2023 la Caja Mágica de Madrid acogerá al Rio Babel, un festival con una larga trayectoria en la capital en el que este año actúan, entre muchos otros, Morat, Sen Senra, Julieta Venegas, Juan Luis Guerra, Macaco, Jamiroquai, Bomba Estéro, La MODA y Arde Bogotá.

Las entradas para el Río Babel ya están a la venta y se pueden comprar en nuestra web de entradas, entradas.los40.com.

2.- Festival Cruïlla 2023

Barcelona volverá a ser la sede del Cruïlla 2023 que este año se celebrará entre los días 5 y 8 de julio. Allí actuarán Nicki NIcole, Sen Senra, Delaossa, Cruz Cafuné, Wos, Rubén Blades, Tash Sultana, Bomba Estéreo, The Offspring, Alt-J, Franz Ferdinand, Viva Suecia y muchos más.

Las entradas del Festival Cruïlla 2023 ya se pueden comprar en nuestra página web.

3. BBK Live

Este 2023 el BBK Live vuelve a Bilbao los días 6, 7 y 8 de julio con actuaciones de artistas de la talla de Artic Monkeys, Florence + The Machine, The Chemical Brothers, Pavement, Phoeniz, The Blaze y Love of Lesbian.

Si quieres asistir a esta gran cita de la música en Bilbao puedes encontrar entradas aquí.

4. Zurbarán Rock 2023

En Burgos los días 7 y 8 de julio se celebrará el Festival Zurbarán Rock de 202 con Angelus Apatrida, Mike Tramp, Tierra Santa, GATC, Xtasy, Edge of Forever y muchas más bandas.

5. Reguetón Beach Festival

También en julio habrá Reguetón Beach Festival. En este caso se celebrará el 1 y el 2 de julio en Avilés (Asturias) y La Laguna (Tenerife); el 8 y el 9 de julio en Marbella y Benidorm; el 15 y el 16 de julio en Can Picafort (Mallorca); el 22 y 23 de julio en Madrid y Barcelona, y el 29 y el 30 de julio en Santander.

6. Mad Cool Festival

Este julio de 2023 vuelve el Mad Cool Festival a la capital. Entre los días 6 y 9 de julio se dan cita en el nuevo espacio Mad Cool de Valdebebas-Ifema The Black Keys, Red Hot Chili Peppers, Lizzo, Queens of the Stone Age, Sam Smith, Liam Gallagher, The Prodigy, The 1975, Nova Twins, Robbie Williams, Lil Nas X, Franz Ferdinand, Tash Sultana, Paolo Nutini, Jamie XX, Machine Gun Kelly y muchos artistas internacionales y nacionales más.

7. Pirineos Sur

La XXX edición del Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur se celebra entre los días 7 y 29 de julio de este 2023 en Lanuza y Sallent de Gállego (Huesca). Allí tocan Conociendo Rusia, Bomba Estéreo, KOKOKO!, Guitarricadelafuente, La Pegatina, Luz Casal, Muerdo, R de Rumba, ZAZ y muchos artistas más.

8. Barcelona Rocks 2023

El sábado 8 de julio llegará al Palau Olímpic de Barcelona el Festival Barcelona Rocks 2023. Por su escenario pasarán Scorpions, Saxon, Agngelus Apatrua, Ross the Boss, Heat y Eclipse.

9. Festival Port América

Los días 13, 14 y 15 de julio se celebra en Caldas de Reis (Pontevedra) el Festival Port América 2023. Este año la cita promete no dejar indiferente a nadie gracias a un cartel en el que están Sebastián Yatra, Bad Gyal, Molotov, NIcki NIcole, Mclan Loquillo, Deluxe, Guitarricadelafuente, Jorge Drexler, Dani Fernández y muchísimos artistas más.

10. Festial Internacional de Benicasim FIB

El FIB vuelve un año más a Benicasim y lo hace entre los días 13 y 16 de julio de 2023. Este año se suben al escenario The Offspring, Franz Ferdinand, Bastille, Vetusta Morla, Chystal Fighters, Zara Larsson, Tom Odell, Kaiser Chiefs, Viva Suecia, La M.O.D.A. y muchas bandas más del panorama nacional e internacional.

11. Festival Sónica

En el estadio Riomar de Castro-Urdiales (Cantabria) se celebra durante el 14 y el 15 de julio el Festival Sónica. Este año el evento reunirá sobre el escenario a Vetusta Morla, Leiva, Ginebras, Marlon, Dani Fernández, Cariño, Marlena, Samantha Hudson, Niña Polaca, Menta, Siloé y muchos artistas más.

12. Slap! Festival 2023

El Slap! Festival de Zaragoza es un evento para toda la familia. El camping municipal de la capital aragonesa acogerá entre el 14 y el 16 de julio a este evento en el que, además de talleres sobre la historia de la música y actividades para niños, habrá conciertos de Nampa Básico, Orkesta Mendoza, Combo Chimbita, ¡Pendejo!, Eskorzo, Miss Bolivia y R de Rumba.

Si quieres asistir, puedes encontrar aquí la venta de entradas del Slap! Festival.

13. Puro Latino

En junio el festival Puro Latino llega a Torremolinos (Málaga) con conciertos de Quevedo, Eladio Carrión, Sech, Morad, José Delasheras, Omar Montes, Rufu y muchos artistas urbanos del momento más.

14. Jazzlandia

Entre los días 21 y 25 de julio la ciudad de San Sebastián celebrará el Jazzlandia, un festival que llenará de jazz los distintos rincones de la ciudad y que ofrecerá la mejor música tanto en espacios abiertos como cerrados.

15. Universal Music Festival

Los días 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de julio el Teatro Real de Madrid se convertirá en la sede del Universal Music Festival. Por este privilegiado escenario pasarán Rufus Wainwright, Gloria Trevi, Kraftwerk, Lola Índigo, Israel Fernández y Gilberto Gil.

16. Low Festival

La ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm será el escenario clave en el Low Festival 2023. Allí actuarán entre los días 28 y 30 de julio Placebo, Vetusta Morla, Viva Suecia, Bombay Bycicle Club, Deluxe, Arde Bogotá, Second y muchos artistas más del panorama nacional.

Festivales en agosto

1. Festival SonRías Baixas 2023

Los días 3, 4 y 5 de agosto Bueu (Pontevedra) se convertirá en la capital de la música gracias al SonRías Baixas. Por el escenario de este festival pasarán este 2023 Natos y Waor, La Pegatina, Macaco, Arde Bogotá, Boikot, Cool Nenas, Dubioza Kolektiv, ETS, Grande Amore, La Ganga Calé, Lia Kali, Tremenda Jauría y muchas bandas más.

2. Reguetón Beach Festival

Agosto no podía quedarse sin su Reguetón Beach Festival. Este gran evento de la música urbana se celebra los días 5 y 6 de agosto en el parque industrial Porto do Molle de Nigrán (Galicia) y en el parque Antonio Soria de Torrevieja (Alicante).

3. Puro Latino

La edición del festival Puro Latino de agosto serán los días 3, 4 y 5 en El Puerto de Santa María (Cádiz). Allí actúa Quevedo, Ozuna, Black Eyed Peas, Ptazeta, Omar Montes, Juan Magán, Rufu, Ñengo Flow y muchos artistas urbanos más.

4. Leyendas del Rock Festival

La localidad de Villena acoge los días 9, 10, 11 y 12 de agosto en su polideportivo el festival Leyendas del Rock 2023. Este año acutan en sus escenarios Megadeth, HammerFall, I am Morbid, Sepultura, Priest y muchas bandas de heavy metal más.

5. Sonorama Ribera

2023 no podía quedarse si su Sonorama Ribera. Este año Aranda de Duero (Burgos) acoge entre el 9 y el 13 de agosto una actuación especial de Amaral para celebrar sus 25 años de historia y conciertos de Al Safir, Alba Morena, Anabel Lee, Arde Bogotá, Ayax y Prok, Barry B, Carlos Sadness, Carmesí, Carolina Durante, Cupido, Corizonas, Delafé y las Flores Azules y muchas bandas más.

6. Dreambeach Festival

También del 9 al 13 de agosto de este 2023 se celebra en Villaricos - Palomares (Almería) el Dreambeach Festival. Este evento, acogerá a artistas de primer nivel como The Prodigy, Carl Cox, Armin Van Buuren, Topic, Morad, Dellafuente, Nico Moreno y Koven, entre muchos otros.

7. Medusa Festival

El Medusa Festival vuelve a la playa de Cullera (Valencia) este 2023 con una edición que se extenderá desde el 9 hasta el 14 de agosto. Por sus escenarios pasarán, entre muchos otros, David Guetta, Dimitri Vegs / Like Mike, Amelie Lens, Carl Cox, Paco Osuna, Marco Carola, Dj Nano, Sefa, Nervo y Brenda Serna.

Festivales en septiembre

1. Festival Gigante

Entre los días 31 de agosto y 2 de septiembre el huerto del Obispo de Alcalá de Henares (Madrid) acoge a la novena edición del Festival Gigante, un evento único en el que actúan bandas como Vivia Suecia, Loquillo, Shinova, Second, Dani Fernández, Arde Bogotá, Alba Reche y Karavana, entre muchas otras.

Las entradas ya están a la venta y se pueden comprar en nuestra web de entradas, entradas.los40.com.

2. Cala Mijas Festival 2023

Entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre de 2023 se celebra en la cala de Mijas (Málaga) el Cala Mijas Festival con Arcade Fire, Florence + The Machine, The Strokes, The Blaze, Foals, Metronomy, Amaia, Cupido, Cariño y muchos más.

Las entradas para el Cala Mijas Festival ya están a la venta en entradas.los40.com.

3. Festival Ebrovisión

La misma localidad en la que se celebra el Sonorama a principios del mes de agosto (Miranda de Ebro de Burgos) acoge entre los días 31 de ese mismo mes y el 3 de septiembre al Festival Ebrovisión. En este caso el evento cuenta con artistas como Sidecars, The Reytons, León Benavente, Natalia Lacunza, Annie B Sweet, Shame, La Costa Brava, Las Petunias, Los Invaders, Mujeres, Karavana y muchos más.

4. Granada Sound

El 15 y el 16 de septiembre en Granada tiene lugar el Granada Sound 2023. Este festival cuenta con cabeza de cartel de la talla de Vetusta Morla, Viva Suecia, Amaia, La Casa Azul e Iván Ferreiro.

5. Caudal Fest

Lugo será la sede los días 15, 16 y 17 de septiembre del Caudal Fest, un festival que este año cuenta con Vetusta Morla, Leiva, Sidonie, Dani Fernández, Miss Caffeina, Ojete Calor, Belén Aguilera, La La Love You, Natalia Lacunza, Yeico x Toni y muchos más artistas del momento.

6. SOM Festival

Distribuidas entre distintos días de agosto, el SOM Festival del Real Club Náutico de Castellón acogerá a grandes artistas como Antonio Orozco, Comandante Lara y Sofia Ellar y dará cobertura a eventos tan diferentes como una fiesta de los años '80 y el Souvenir Retro Fest, un festival remember con más de 30 artistas nacionales e internacionales que llevarán hasta la ciudad la mejor música de los años 90 y los 2000.

7. Cranc Illa Menorca Festival 2023

El 21 de septiembre de 2023 arrancará en Maó (Menorca) el Cranc Illa Menorca Festival 2023. Este evento se alargará hasta el 24 de ese mismo mes y durante los días en los que se celebre acogerá a Nada Surf, Belako, La Paloma, Alanaire, Enamorados y varios artistas más.

Si quieres ir al Cranc Illa Menorca Festival 2023 puedes comprar tus entradas en la web de entradas de LOS40.com

Festivales en octubre

1. Gran Canaria SUM Festival

En las islas Canarias, concretamente en el recinto ferial Infecar de Las Palmas de Gran Canaria, se celebra los días 6 y 7 de octubre el SUM Festival con Lori Meyers, Viva Suecia, Fangoria, Varry Brava, Miss Caffeina, Funambulista, Rafa Sánchez, Ciudad Jara y muchos grupos más.

2. Hermosa Fest 2023

La Manga de Cartagena (Murcia) será la sede del Hermosa Fest 2023 que se celebrará entre el 13 y el 14 de octubre. Si quieres ir, puedes comprar las entradas aquí.