5 cosas que puedes hacer para luchar contra los incendios

Los incendios forestales son uno de los problemas más frecuentes del verano. De hecho, la temporada de alto riesgo va del 1 de junio al 1 de noviembre. Pero este 2023, y debido a la sequía que estamos padeciendo, en pleno mes de abril ya estamos sufriendo sus consecuencias.

En el Eco de LOS40 queremos poner de nuestra parte para combatir un problema mayúsculo. Por eso, a lo largo de los próximos dos meses publicaremos toda una serie de reportajes relacionados con los incendios, de cara a entender mejor el problema y cómo ponerle freno. Y para empezar, nada mejor que reflexionar sobre qué podemos hacer cada uno de nosotros ante este reto. ¡Toma nota!

1. No hagas fuego. Parece una obviedad: si queremos luchar contra el fuego, no hagamos fuego. Pero vistos los datos no lo es tanto: los descuidos humanos están detrás de un elevado porcentaje de los incendios forestales que se producen cada año. De hecho, se calcula que el 95% de los incendios forestales son provocados, en su gran mayoría por negligencias. Así que, de aquí al otoño, olvídate de las barbacoas que no sean en una casa por el bien de todos. Y si por lo que sea te ves obligado a hacer una fogata, incluso aunque hayas pedido permiso para ello asegúrate de apagar completamente las brasas y cubrir después el área con tierra o piedras.

2. Ojo a tus residuos. Cuando pensamos en evitar posibles incendios, a todos nos vienen a la cabeza las colillas encendidas como elemento más peligroso. Pero hay muchos más: los vidrios pueden ser una bomba de relojería, dado que pueden hacer efecto lupa con la luz del sol. Algo similar ocurre con con las latas de refrescos o cerveza, e incluso con las de conservas. Es una máxima que vale para todo el año: cuando vayas al campo, recuerda dejarlo (al menos) igual de limpio que te lo encontraste al llegar.

3. Evita el uso del coche o de aparatos mecánicos. Una simple chispa puede ser el origen de un incendio monstruoso. El uso del coche, especialmente en zonas despejadas de pasto o matorral muy seco es un riesgo que es mejor evitar siempre que sea posible. Procura no aparcarlo en un lugar que pueda arder con facilidad. Asimismo, las desbrozadoras, motosierras o cualquier otro tipo de máquina que pueda provocar una chispa o calentarse en exceso supone un problema potencial.

4. Si ves un incendio, reacciona. Todos los grandes fuegos que arrasan centenares, e incluso miles de hectáreas comenzaron siendo uno de pequeñas dimensiones. En esos momentos iniciales, el trabajo de los guardas forestales es crucial. Pero no siempre pueden estar en todas partes. Por ello, la colaboración ciudadana se vuelve imprescindible. Si ves fuego, llama de inmediato al 112, el número de Emergencias, o al 062, de la Guardia Civil. Y tan importante o más: si el incendio ya se ha convertido en una amenaza, ponte a salvo.

5. Habla de ello a tu entorno. Concienciar a la población en esta materia, con en todas las que tienen que ver con la protección del medio ambiente y conseguir que vivamos en un planeta mejor, es tarea de todos. No se trata de ser la voz de la conciencia de nadie, pero sí de recordar a tus amigos o familiares la importancia de tener en cuenta consejos sencillos como estos que te ofrecemos. ¿Te animas a correr la voz?