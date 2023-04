Anuel AA se encuentra con Sergio Ramos: “Yo no respeto a los hombres por su dinero, ni por su fama”

Seguro que a Pilar Rubio no le habrá hecho especial ilusión el encuentro de Sergio Ramos con uno de los grandes del reguetón este fin de semana. A ella no le gusta mucho el género latino de la música, es más del rock heavy. Pero ya sabemos lo que le gusta todo tipo de música al futbolista que no ha dudado en presumir de su buena sintonía con Anuel AA.

“Un placer tenerte por aquí, mi brother @anuel. Nos vemos prontito en uno de tus shows. #realhastalamuerte #brrrrrr #micaserio”, escribía tanto en español como en inglés junto a un carrete de imágenes de este encuentro en lo que parecen las instalaciones del Paris Saint Germaine.

El cantante también ha compartido varias fotos junto a Sergio Ramos y alguno más de sus compañeros, como Achraf Hakimi, el todavía marido de Hiba Abouk, acusado de abusos sexuales.

Las palabras de Anuel

“Sergio Ramos, gracias por ser mi hermano y por siempre haberme tratado como tu familia desde el 1er día q nos conocimos brother!!!!!!! ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥”, escribía Anuel.

“Yo no respeto a los hombres por su dinero, ni por su fama, yo respeto a los hombres por su CORAZÓN, SU BANDIDAJE, SU HOMBRÍA Y POR SU LEALTAD Y LIDERAZGO, SEA EN LA FAMILIA O EN EL NEGOCIO, SEA EN LO QUE SEA!!!!!!! 💯💯💯💯⚽️⚽️⚽️🥅🥅🐐👹”, añadía, dejando claro lo que piensa del sevillano.

Anuel asistió al partido de este fin de semana que enfrentaba al PSG con el Lens, con victoria para el equipo de Ramos. “3-1 ⚽️🥅 @psg GANAMOS PUÑETAA Y @k.mbappe ROMPIÓ RÉCORD 🤴🏾 FELECIDADES FENÓMENO!!!!!!! 🎉🥳👏🏽”, terminó compartiendo Anuel que no solo se llevó la camiseta de Sergio firmada sino también sus zapatillas.

Y, por cierto, que alguno de los hijos del futbolista andaba también por allí, ¿se sabrá alguna de sus canciones?